Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर घर ले आएं ये 5 चीजें, मां लक्ष्मी की कृपा से पूरे साल नहीं होगी धन-दौलत की कमी

Akshaya Tritiya 2026: शास्त्रों में अक्षय तृतीया सोना-चांदी समेत शुभ वस्तुओं की खरीदारी के लिए अबूझ मुहूर्त माना गया है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को मनाई जाएगी. मान्यता है कि इस दिन जो कुछ भी खरीदा जाता है, वह अक्षय रहता है. साथ ही उन वस्तुओं में अक्षय वृद्धि होती है. आमतौर पर लोग इस दिन सोने-चांदी और आभूषणों की खरीदारी करते हैं. लेकिन इन दिनों सोना बहुत महंगा हो गया है, ऐसे में हर किसी के लिए यह खरीदना संभव नहीं हो पाता. शास्त्रों की मानें तो अक्षय तृतीया के दिन सोने-चांदी और आभूषणों के अलावा भी कुछ शुभ चीजों को खरीदने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर अगर कोई सोना-चांदी नहीं खरीद सकता है, तो इन शुभ चीजों को खरीदना मंगलकारी और लाभकारी रहेगा.

रुई (कपास)

हिंदू धर्म शास्त्रों में रुई को शुद्धता का प्रतीक माना गया है. यही वजह है कि अक्षय तृतीया पर रुई खरीदकर घर लाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है. इस दिन लाई गई रुई से बनी बत्तियों का उपयोग दीप जलाने में करने से लक्ष्मी-नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं. इसे तिजोरी या अनाज के भंडार में रखने से दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख-शांति का स्थाई वास होता है.

सेंधा नमक

वास्तु और आयुर्वेद में सेंधा नमक को बहुत प्रभावशाली माना गया है. अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में सेंधा नमक घर लाना साक्षात लक्ष्मी के आगमन के समान है. यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और सकारात्मकता का संचार करता है. मान्यता है कि इस दिन नमक लाने से आर्थिक तंगी और मानसिक क्लेश से मुक्ति मिलती है और धन की आवक बढ़ती है.

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मिट्टी का घड़ा

मिट्टी को साक्षात धरती माता का रूप माना गया है. अक्षय तृतीया पर मिट्टी का घड़ा या कोई भी पात्र लाना जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाता है. स्कंद पुराण के अनुसार, इस दिन मिट्टी के पात्र में जल या अनाज भरकर दान करने से सात पीढ़ियों तक पुण्य फल प्राप्त होता है. ऐसा करने से घर में सुख-शांति का वास होता है.

जौ

वेदों में जौ को सोने के समान मूल्यवान माना गया है. शास्त्रों में इसे सृष्टि का पहला अन्न भी कहा गया है. मान्यता है कि जौ भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है. ऐसे में अक्षय तृतीया पर जौ खरीदकर विष्णु जी के चरणों में अर्पित करने और फिर उसे धन स्थान पर रखने से बरकत बनी रहती है. कहा जाता है कि यह अनाज घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होने देता.

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कौड़ी

पौराणिक मान्यता है कि कौड़ी की उत्पत्ति संमुद्र मंथन से हुई है. इसलिए इसे मां लक्ष्मी का बहन माना जाता है. ऐसे में अक्षय तृतीया पर कौड़ियां लाकर उनकी पूजा करें और उन्हें पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जहां कौड़ी होती है, वहां दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं कर सकती. यह धन में अक्षय वृद्धि का प्रतीक है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)