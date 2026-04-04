Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीय के दिन भूलकर भी ना करें ये गलतियां, वरना खाली हो जाएगी धन की तिजोरी

Akshaya Tritiya 2026: सनातन परंपरा के अनुसार, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को मनाई जाएगी. कई जगहों पर अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहा जाता है. मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन जो कुछ भी खरीदा जाता है वह अक्षय बना रहता है. शास्त्रों में अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त कहा गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि इस दिन कोई भी शुभ काम करने के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती. इस दिन धार्मिक कार्यों के साथ-साथ कई प्रकार के मांगलिक कार्य भी किए जाते हैं. कहते हैं कि वैशाख का महीना भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है. इसलिए इस दिन विशेष पूजा-अर्चना से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है, जिससे घर-परिवार में सुख-समृद्धि का आगमन होता है. वैसे तो अक्षय तृतीय के दिन लोग सोने-चांदी के आभूषण और कीमती वस्तुएं खरीदते हैं, लेकिन मान्यतानुसार इस दिन कुछ चीजों को खरीदने से बचना चाहिए. ऐसे में आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किन गलतियों को नहीं करना चाहिए.

अक्षय तृतीया 2026 शुभ मुहूर्त

हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार, वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल वैशाल शुक्ल तृतीया तिथि 19 अप्रैल को सुबह 10 बजकर 49 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 20 अप्रैल 2026 को सुबह 7 बजकर 27 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, इस साल अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को ही मनाई जाएगी. इस दिन पूजन के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 10 बजकर 49 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 45 मिनट तक रहेगा. ऐसे में इस मुहूर्त में खरीदारी करने से भी विशेष लाभ होगा.

अक्षय तृतीया के दिन भूलकर भी ना खरीदें ये चीजें

धारदार और नुकीली वस्तुएं- अक्षय तृतीया सकारात्मकता ऊर्जा और शुभता प्रदान करने वाला पर्व है. ऐसे में इस दिन चाकू, कैंची, छुरी, सुई या कुल्हाड़ी जैसी काटने वाली चीजें खरीदना वर्जित है. मान्यता है कि ऐसी वस्तुएं घर में लाने से पारिवारिक रिश्तों में कड़वाहट आती है और छोटी-छोटी बातों पर गृह-कलह बढ़ने की संभावना रहती है.

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काले रंग का सामान- शास्त्रों में काले रंग को शनि और राहू से जोड़कर देखा जाता है. काले रंग को शुभ कार्यों में वर्जित माना गया है. ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन काले रंग के वस्त्र, जूते, काले रंग का फर्नीचर या कोई भी काला सामान नहीं खरीदना चाहिए. इस दिन चटकीले और शुभ रंगों (जैसे पीला, लाल या सफेद) को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि सौभाग्य में वृद्धि हो सके.

एल्युमीनियम और स्टील के बर्तन- अक्षय तृतीया पर धातु खरीदना शुभ है, लेकिन धातु का चयन सही होना चाहिए. शास्त्रों के अनुसार इस दिन सोना, चांदी, तांबा या पीतल खरीदना सबसे उत्तम है. चूंकि, एल्युमीनियम और स्टील जैसी धातुओं को राहु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इनकी खरीदारी से बचना चाहिए. इस दिन अशुद्ध धातुओं के बर्तन घर लाने से बरकत रुक सकती है. इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें.

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कांटेदार पौधे- घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए लोग अक्सर पौधे खरीदते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया पर कैक्टस या किसी भी प्रकार के कांटेदार पौधे घर नहीं लाने चाहिए. वास्तु शास्त्र के अनुसार, इस दिन कांटेदार या दूध वाले पौधे खरीदने से जीवन में बाधाएं आती हैं और धन का आगमन बाधित होता है. इसकी जगह आप तुलसी, मनी प्लांट या फूलों के पौधे खरीद सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)