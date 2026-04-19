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Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय तृतीया पर की ये गलतियां, हो जाएंगे कंगाल, तिजोरी हो जाएगी खाली!

Akha Teej 2026: अक्षय तृतीया का दिन बेहद शुभ और पवित्र होता है. इस दिन सोना-चांदी जैसी समृद्धिदायक चीजें खरीदने से मां लक्ष्‍मी घर में वास करती हैं लेकिन कुछ गलतियां करने से वे घर से चली जाती हैं. लिहाजा आज भूलकर भी ये गलतियां न करें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 19, 2026, 06:52 AM IST
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अक्षय तृतीया पर वो गलतियां करने से बचें, जो मां लक्ष्‍मी को नाराज करती हैं
अक्षय तृतीया पर वो गलतियां करने से बचें, जो मां लक्ष्‍मी को नाराज करती हैं

Akshaya Tritiya Mistakes: अक्षय तृतीया साल का सबसे शुभ दिन माना जाता है, इस दिन किया गया हर काम अक्षय फल देता है. इसलिए लोग इस दिन दान-पुण्‍य करते हैं और सृमद्धि देने वाली चीजें जैसे घर, गाड़ी, सोना-चांदी आदि खरीदते हैं. लेकिन अगर आपने इस दिन कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर दीं, तो मां लक्ष्मी नाराज होकर आपके घर से जा भी सकती हैं. जिससे आपके घर में दरिद्रता अपना डेरा जमा लेगी. यही वजह है कि इस दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है…

अक्षय तृतीया के दिन न करें ये काम 

1. घर में गंदगी रखना - अक्षय तृतीया के दिन मां लक्ष्‍मी को प्रसन्‍न करके अपने घर में उनके आगमन की प्रार्थना करने का दिन है. इस दिन गलती से भी घर में गंदगी न रखें. घर का मुख्‍य तौर विशेष रूप से साफ रखें. 

2. झगड़ा या अपशब्‍द - मां लक्ष्‍मी कभी ऐसे घर में वास नहीं करती हैं, जहां झगड़ा या कलह हो. लोग एक-दूसरे को अपशब्‍द कहें. अक्षय तृतीया के दिन घर में सुख-शांति रहे यह बात सुनिश्चित करें. 

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(यह भी पढ़ें: इस हफ्ते किस राशि को मिलेगा पैसा और किसे सावधान रहने की जरूरत? पढ़ें पूरा राशिफल

3. अशुभ चीजें खरीदना - अक्षय तृतीया के दिन ऐसी चीजें खरीदी जाती हैं जो लंबे समय तक सुख-समृद्धि दें, जैसे-सोना-चांदी, गाड़ी-घर. इस दिन जल्‍दी टूटने वाली चीजें जैसे- कांच, प्‍लास्टिक के सामान न खरीदें. न ही एल्‍यूमीनियम स्‍टील या लोहे की चीजें खरीदें. इनका संबंध शनि से होता है. अक्षय तृतीया के दिन ये चीजें खरीदने से काम में बाधाएं आती हैं, तरक्‍की रुक सकती है. 

4. उधार पैसा लेना या देना - अक्षय तृतीया के शुभ दिन न तो किसी से उधार पैसा लें और न दें. वरना पूरे साल उधारी ही चलती रहेगी. 

(यह भी पढ़ें: आज रात 4 ग्रहों की दुर्लभ कतार, इन 4 राशियों के लिए बन रहा धन योग, चमकेगी किस्मत!

5. किसी को खाली हाथ लौटना - अक्षय तृतीया के दिन जरूरतमंदों को दान-पुण्‍य करना चाहिए, इस दिन उन्‍हें खाली हाथ न लौटाएं. 

6. काला रंग न पहनें - अक्षय तृतीया के शुभ दिन काला रंग न पहनें, वरना जीवन में नकारात्‍कता बढ़ेगी. बनते हुए काम रुकने लगेंगे. 

7. धारदार चीजें और कांटेदार पौधे - अक्षय तृतीया के दिन शॉपिंग के लिए निकलें हैं तो ध्‍यान रखें कि आज कोई भी अशुभ चीज घर में न लाएं. जैसे - धारदार चीजें और कांटेदार पौधे आदि. ऐसा करने से मां लक्ष्‍मी आपके घर से चली जाएंगी.  

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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