Akshaya Tritiya 2026: कुंडली में सूर्य है कमजोर या जॉब में आ रही हैं दिक्कतें? अक्षय तृतीया पर धारण कर लें ये रत्न; होगा लाभ

Akshaya Tritiya 2026 Lucky Gemstone for Job: ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, जब किसी जातक की कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में होता है तो उसे नौकरी से जुड़ी अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किस रत्न को धारण करने से जॉब से जुड़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं.
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Akshaya Tritiya 2026 Lucky Gemstone: शास्त्रों में अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त माना गया है क्योंकि इस दिन खरीदारी, शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए पंचांग से मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं पड़ती. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस बार अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को मनाई जाएगी. इस दिन सोना खरीदने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 10 बजकर 49 मिनट से लेकर अगले दिन सुबह 7 बजकर 27 मिनट तक रहेगा. ऐसे में इस दौरान किसी भी चीज की खरीदारी करने से अक्षय फल की प्राप्ति होगी. कहा जाता है कि अक्षय तृतीया स्वयं सिद्ध मुहूर्त है. इसलिए इस दिन किसी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य करने से विशेष लाभ होता है. शास्त्रों की मानें तो अक्षय तृतीया का अवसर नई नौकरी पाने, जॉब में आ रही परेशानियों को दूर करने और कुंडली के सूर्य को मजबूत करने के लिए विशेष है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन किस रत्न को पहनने से नौकरी से जुड़े परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब किसी जातक की कुंडली में सूर्य ग्रह अनुकूल स्थिति में नहीं होता है, तो उसे नौकरी से जुड़ी अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कुंडली में कमजोर सूर्य की वजह से जातक लाख कोशिश करने के बावजूद भी अनुकूल नौकरी नहीं प्राप्त कर पाता. इसके साथ ही अगर जातक नौकरी में है, तो उसमें स्थिरता का अभव रहता है. इतना ही नहीं, ऐसे जातकों का पिता से भी अच्छा संबंध नहीं रहता, जिसके परिणामस्वरूप पितृ दोष का खतरा मंडलाने लगता है. जब किसी जातक के ऊपर पितृ दोष शुरू होता है, तो सबसे पहले उसकी नौकरी पर संकट छा जाता है.
ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, सूर्य को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा रत्न माणिक्य है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस रत्न में सूर्य की भरपूर सकारात्मक ऊर्जा होती है. ऐसे में जब कोई जातक यह रत्न पहनता है तो उसकी कुंडली का सूर्य धीरे-धीरे मजबूत होने लगता है. जब कुंडली का सूर्य मजबूत या अनुकूल स्थिति में होता है तो जातक को नौकरी से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता. सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए रत्न शास्त्र के जानकार माणिक्य धारण करने की सलाह देते हैं. माणिक्य, नौकरी से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में बेहद सहायक होता है.
ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस बार अक्षय तृतीया पर रोहिणी नक्षत्र के साथ-साथ अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और गजकेसरी योग का अद्भुत संयोग बनने जा रहा है. इसके अलावा इस दिन रविवार का भी संयोग बन रहा है. चूंकि,रविवार सूर्य देव को समर्पित दिन है. इसलिए इस दिन सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करने से विशेष लाभ होगा. माणिक्य धारण करने के लिए यह दिन विशेष शुभ माना गया है. ऐसे में आप चाहें तो इस दिन किसी ज्योतिषीय से सलाह लेकर यह रत्न धारण कर सकते हैं.
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माणिक्य धारण करने के लिए रविवार के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें और सूर्य उदय होने पर सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें. इसके बाद रत्न को गंगाजल या कच्चे दूध से शुद्ध करें. इतना करने के बाद सूर्य के बीज मंत्र 'ॐ ह्राम् ह्रीम् ह्रौं सः सूर्याय नमः' का 108 बार जाप करें और फिर उसे दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण करें. ध्यान रहे माणिक्य कम से कम 5 से 7 रत्ती का पहनना शुभ होता है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)