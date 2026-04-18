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Akshaya Tritiya 2026 Gold Shopping Time: अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने के लिए ये है सबसे शुभ चौघड़िया मुहूर्त, अभी नोट कर लें

Akshaya Tritiya 2026 Gold Shopping Time: अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को है. इस दिन सोने की खरीदारी विशेष महत्व रखती है. वैसे तो तो शास्त्रों में अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त माना गया है, लेकिन इस दिन चौघड़िया मुहूर्त में खरीदारी करने से अक्षय फल प्राप्त होता है. आइए, जानते हैं कि अक्षत तृतीया पर सोना खरीदने के लिए चौघड़िया मुहूर्त क्या है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 18, 2026, 05:53 PM IST
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Akshaya Tritiya 2026 Gold Shopping Time: अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने के लिए ये है सबसे शुभ चौघड़िया मुहूर्त, अभी नोट कर लें

Akshaya Tritiya 2026 Gold Shopping Time: वैदिक पंचांग के अनुसार, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है. इसे आम बोलचाल में 'आखा तीज' भी कहा जाता है. शास्त्रों के अनुसार 'अक्षय' का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो, यानी जो कभी समाप्त न हो. यही वजह है कि इस दिन किए गए दान, पुण्य और निवेश का फल लंबे समय तक प्राप्त होता रहता है. वैसे तो शास्त्रों में अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त माना गया है, क्योंकि इस दिन पंचांग देखकर खरीदारी करने की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन परंपरानुसार इस चौघड़िया मुहूर्त में सोने-चांदी की खरीदारी करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है. ऐसे में अगर आप भी अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो चौघड़िया मुहूर्त को जरूर जान लें. ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि चौघड़िया मुहूर्त में खरीदारी करने से कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है. आइए, जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने के लिए चौघड़िया मुहूर्त और महत्व.

अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का धार्मिक महत्व

अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने की परंपरा सदियों पुरानी है. माना जाता है कि इस दिन घर लाया गया सोना माता लक्ष्मी के स्थायी आगमन का प्रतीक होता है और इससे धन-दौलत में लगातार वृद्धि होती है. शास्त्रों के अनुसार, यह तिथि नई शुरुआत और कीमती वस्तुओं के निवेश के लिए सर्वोत्तम मानी गई है. यही वजह है कि इस दिन लोग विशेष रूप से सोने की खरीदारी करते हैं.

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सोना खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त

विवरण समय (आरंभ) समय (समाप्त)
सोना खरीदने का कुल समय 19 अप्रैल, सुबह 10:49 बजे 20 अप्रैल, सुबह 07:27 बजे

अक्षय तृतीया 2026 चौघड़िया मुहूर्त

सुबह- (चर, लाभ, अमृत)- सुबह 10:49 से दोपहर 12:38 तक (19 अप्रैल)

अपराह्न (शुभ)- दोपहर 02:13 से दोपहर 03:47 तक (19 अप्रैल)

संध्या काल (शुभ, अमृत, चर)- शाम 06:57 से रात 11:12 तक (19 अप्रैल)

रात (लाभ)- देर रात 02:02 से 03:28 तक (20 अप्रैल)

उषाकाल (अमृत)- सुबह 06:18 से 07:27 तक (20 अप्रैल)

अक्षय तृतीया 2026 पूजा मुहूर्त

पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया पर पूजा-पाठ करने के लिए 1 घंटा 49 मिनट का विशेष समय मिल रहा है. इस दिन पूजन के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 10 बजकर 49 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 38 मिनट तक रहेगा. इस मुहूर्त में अक्षय तृतीया की पूजा करने से विशेष लाभ होगा.

यह भी पढ़ें: अक्षय तृतीया पर राशि अनुसार करें इन चीजों का दान, बढ़ेगी धन-दौलत और सुख-समृद्धि

अक्षय तृतीया 2026  पौराणिक महत्व

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि से त्रेता युग की शुरुआत हुई थी. इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार, श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है. इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और सामर्थ्य अनुसार दान करने से मोक्ष और अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है. परंपरानुसार, घर में सुख-शांति और ऐश्वर्य की कामना के लिए इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा का विधान है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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