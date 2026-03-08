साल 2026 में अक्षय तृतीया कब है, शादी के लिए है अबूझ मुहूर्त, सोना खरीदने का शुभ समय भी जान लें

Akshaya Tritiya kab hai : हर साल बैसाख महीने के शुक्‍ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाता है. अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म में बहुत अहम दिन माना गया है. अक्षय तृतीया का दिन इतना शुभ और पवित्र होता है कि इस पूरे दिन को शुभ कार्यों के लिए अबूझ मुहूर्त माना जाता है. इसलिए ऐसे लोग जिनकी कुंडली नहीं होती वे अक्षय तृतीया के दिन विवाह कर सकते हैं. साथ ही अक्षय तृतीया के दिन विवाह करने से सुखी वैवाहिक जीवन प्राप्‍त होता है.

अक्षय तृतीया का दिन सोना खरीदने, शादी, सगाई, गृह प्रवेश, नए काम की शुरुआत आदि के लिए बेहद शुभ माना जाता है. इस दिन बिना मुहूर्त निकाले पूरे दिन ये शुभ-मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं.

अक्षय तृतीया कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 19 अप्रैल को सुबह 10 बजकर 49 मिनट पर होगी और 20 अप्रैल को सुबह 07 बजकर 27 मिनट पर समाप्‍त होगी. 19 मार्च को पूरे दिन तृतीया तिथि व्‍याप्‍त रहेगी, इसलिए 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी.

अक्षय तृतीया पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 19 अप्रैल की सुबह 10 बजकर 49 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 20 मिनट तक रहेगा. अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्‍मी जी की पूजा करने से पूरे साल घर में सुख-समृद्धि रहती है. धन बढ़ता है.

अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त

अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का विशेष महत्‍व है. अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने से घर में सुख-समृद्धि आती है. इस दिन बाजार से सोना खरीदने पूरे साल धन की देवी मां लक्ष्‍मी की कृपा बरसती है. यदि सोना ना खरीद सकें तो चांदी, धनिया के बीज, नए कपड़े, गाड़ी, इलेक्‍ट्रॉनिक आइटम खरीद सकते हैं. साल 2026 में अक्षय तृतीया पर खरीदारी करने के लिए शुभ मुहूर्त -

अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का पहला शुभ मुहूर्त - 19 अप्रैल की सुबह 10:49 से लेकर दोपहर 12:20 बजे तक

अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का दूसरा शुभ मुहूर्त - 19 अप्रैल को दोपहर 01:58 से 03:35 बजे तक

अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का तीसरा शुभ मुहूर्त - 19 अप्रैल को शाम 06:49 से रात्रि 10:57 बजे तक

