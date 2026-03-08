Advertisement
trendingNow13133357
Hindi Newsधर्मसाल 2026 में अक्षय तृतीया कब है, शादी के लिए है अबूझ मुहूर्त, सोना खरीदने का शुभ समय भी जान लें

साल 2026 में अक्षय तृतीया कब है, शादी के लिए है अबूझ मुहूर्त, सोना खरीदने का शुभ समय भी जान लें

Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय तृतीया का पर्व शादी करने के लिए अबूझ मुहूर्त का दिन होता है. साथ ही अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है. जानिए साल 2026 में अक्षय तृतीया कब है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 08, 2026, 11:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अक्षय तृतीया 2026 पर विवाह मुहूर्त (AI Generated Image)
अक्षय तृतीया 2026 पर विवाह मुहूर्त (AI Generated Image)

Akshaya Tritiya kab hai : हर साल बैसाख महीने के शुक्‍ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाता है. अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म में बहुत अहम दिन माना गया है. अक्षय तृतीया का दिन इतना शुभ और पवित्र होता है कि इस पूरे दिन को शुभ कार्यों के लिए अबूझ मुहूर्त माना जाता है. इसलिए ऐसे लोग जिनकी कुंडली नहीं होती वे अक्षय तृतीया के दिन विवाह कर सकते हैं. साथ ही अक्षय तृतीया के दिन विवाह करने से सुखी वैवाहिक जीवन प्राप्‍त होता है. 

अक्षय तृतीया का दिन सोना खरीदने, शादी, सगाई, गृह प्रवेश, नए काम की शुरुआत आदि के लिए बेहद शुभ माना जाता है. इस दिन बिना मुहूर्त निकाले पूरे दिन ये शुभ-मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं. 

अक्षय तृतीया कब है? 

वैदिक पंचांग के अनुसार, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 19 अप्रैल को सुबह 10 बजकर 49 मिनट पर होगी और 20 अप्रैल को सुबह 07 बजकर 27 मिनट पर समाप्‍त होगी. 19 मार्च को पूरे दिन तृतीया तिथि व्‍याप्‍त रहेगी, इसलिए 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मार्च का यह हफ्ता 4 राशियों के लिए रहेगा 'गोल्डन पीरियड', जानें मेष से मीन तक का हाल

अक्षय तृतीया पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 19 अप्रैल की सुबह 10 बजकर 49 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 20 मिनट तक रहेगा. अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्‍मी जी की पूजा करने से पूरे साल घर में सुख-समृद्धि रहती है. धन बढ़ता है. 

यह भी पढ़ें: सूर्य-शनि का महामिलन, 1 महीने तक इन 3 राशियों पर होगी धनवर्षा, करियर में आएगा उछाल, मिलेगा प्रमोशन

अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त 

अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का विशेष महत्‍व है. अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने से घर में सुख-समृद्धि आती है. इस दिन बाजार से सोना खरीदने पूरे साल धन की देवी मां लक्ष्‍मी की कृपा बरसती है. यदि सोना ना खरीद सकें तो चांदी, धनिया के बीज, नए कपड़े, गाड़ी, इलेक्‍ट्रॉनिक आइटम खरीद सकते हैं. साल 2026 में अक्षय तृतीया पर खरीदारी करने के लिए शुभ मुहूर्त - 

यह भी पढ़ें: इन तारीखों में जन्मीं महिलाएं होती हैं पैदाइशी बिजनेस टायकून, बिजनेस साम्राज्य खड़ा कर लोगों को देती हैं रोजगार

अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का पहला शुभ मुहूर्त - 19 अप्रैल की सुबह 10:49 से लेकर दोपहर 12:20 बजे तक
अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का दूसरा शुभ मुहूर्त - 19 अप्रैल को दोपहर 01:58 से 03:35 बजे तक 
अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का तीसरा शुभ मुहूर्त - 19 अप्रैल को  शाम 06:49 से रात्रि 10:57 बजे तक

यह भी पढ़ें: इन 3 मूलांक वालों से शादी करने से पहले 100 बार सोचें! बहुत मुश्किल हो जाता है निभाना

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

akshaya tritiya 2026

Trending news

BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप
Bengal Elections 2026
BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप
औरत के पास लबो-रुख्सार और जुल्फों के अलावा भी बहुत कुछ है... हम कहां चूक रहे हैं?
Womens Day 2026
औरत के पास लबो-रुख्सार और जुल्फों के अलावा भी बहुत कुछ है... हम कहां चूक रहे हैं?
दोस्ती का दर्दनाक अंत! गुजरात में दो कॉलेज स्टूडेंट्स ने मंदिर के वॉशरूम में दी जान
Gujarat Temple
दोस्ती का दर्दनाक अंत! गुजरात में दो कॉलेज स्टूडेंट्स ने मंदिर के वॉशरूम में दी जान
असम में सहयोगियों के तेवर से BJP परेशान! फ्रेंडली फाइट ने NDA में दरार के संकेत दिए
assam election 2026
असम में सहयोगियों के तेवर से BJP परेशान! फ्रेंडली फाइट ने NDA में दरार के संकेत दिए
'तुम घर पर रहकर करती क्या हो'? GDP में गृहणियों का योगदान आपको हैरान कर देगा
Womens Day
'तुम घर पर रहकर करती क्या हो'? GDP में गृहणियों का योगदान आपको हैरान कर देगा
ईरान के ड्रोन हमलों के बीच सुर्खियों में है महाशक्तिशाली 'शेषनाग', जिससे खौफ में PAK
israel iran war
ईरान के ड्रोन हमलों के बीच सुर्खियों में है महाशक्तिशाली 'शेषनाग', जिससे खौफ में PAK
'US भारत को ब्लैकमेल कर रहा और...', राहुल गांधी ने किस बात को लेकर PM मोदी को घेरा
Rahul Gandhi
'US भारत को ब्लैकमेल कर रहा और...', राहुल गांधी ने किस बात को लेकर PM मोदी को घेरा
CM भगवंत मान ने सिंगापुर प्रशिक्षण के लिए प्रिंसिपलों के आठवें बैच को किया रवाना
Punjab Education Model
CM भगवंत मान ने सिंगापुर प्रशिक्षण के लिए प्रिंसिपलों के आठवें बैच को किया रवाना
भगवंत मान सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पंजाब में निवेश, रोजगार का नया दौर शुरू
punjab new industrial policy
भगवंत मान सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पंजाब में निवेश, रोजगार का नया दौर शुरू
खात्मे के और नजदीक पहुंचा 'लाल आतंक', तेलंगाना में 130 नक्सलियों ने किया सरेंडर
Telangana News in Hindi
खात्मे के और नजदीक पहुंचा 'लाल आतंक', तेलंगाना में 130 नक्सलियों ने किया सरेंडर