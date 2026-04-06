Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर जन्मे बच्चों पर होती है मां लक्ष्मी की कृपा, जीवनभर कमाते हैं अथाह धन!

Akshaya Tritiya 2026 Kab Hai: अक्षय तृतीया की तिथि का संबंध मां लक्ष्मी से तो है ही इसके साथ ही भगवान विष्णु के तीन अवतारों से भी अक्षय तृतिया का गहरा संबंध है. इस दिन भगवान परशुराम का जन्म दिवस होता है. इस अक्षय तृतीया पर नर नारायण अवतार, हयग्रीव भगवान के भी अवतार हुए. वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि पर अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है. इस साल अक्षय तृतीया व्रत 19 अप्रैल 2026 को है. आइए जानें अक्षय तृतीया पर जन्म संतान कैसी होती है.

अक्षय तृतीया पर जन्मा बच्चा कैसा होता है?

हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया पर्व का बड़ा महत्‍व है. इस दिन मां लक्ष्‍मी की कृपा हर घर पर होती है. कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर अगर घर में बेटी का जन्‍म हुआ है तो समझ लीजिए कि वह मां लक्ष्‍मी का रूप बनकर घर में जन्मी है. अक्षय तृतीया पर बिटिया जिस घर में जन्म लेती हैं उस घर की आर्थिक उन्नति शुरू हो जाती है. कर्ज से छुटकारे मिलने लगता है. अक्षय तृतीया पर देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है. ऐसे में इस दिन घर में जन्मी बच्ची या बच्चा घर के लिए अति शुभ और भाग्यशाली सिद्ध हो सकता है. अक्षय तृतिया को उत्तरायण की दिवाली कहते हैं. इस दिन परशुराम जी का जन्मोत्सव होता है जो वीर, शक्ति से भरपूर हैं. ऐसे में भगवान परशुराम के जन्म दिवस पर हुई संतान में भी ये सभी गुण होने की पूरी संभावना होती है. इसके अलावा अक्षय तिथि का अर्थ ये भी है कि इस दिन जन्मे बच्चे दीर्धायु होते हैं. ऐसे बच्चे जो अक्षय तृतीया पर जन्म लेते हैं वे खूब धन कमाते हैं और संतोष से जीवन गुजारते हैं. ऐसे बच्चे पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है.

अक्षय तृतीया पर जन्मे बच्चों के गुण

अक्षय तृतीया पर रोहिणी नक्षत्र का संयोग होता है. ऐसे में रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत दयालु स्वभाव के होते हैं. इनमें सहानुभूति कूट-कूट कर भरी होती है. ये लोग रचनात्मक और सुंदर होते हैं. भौतिक सुखों का खूब भोग करते हैं और हर ओर से सफलता पाते हैं. वेदों का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में ही हुआ है ऐसे में ये बच्चे बुद्धिमान भी होते हैं और इन पर लक्ष्मी जी और भगवान कृष्ण की विशेष कृपा होती है.

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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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