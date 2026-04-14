Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर क्यों खरीदना चाहिए सेंधा नमक, शुक्र-चंद्र से क्या है इसका कनेक्शन? जानिए

Akshaya Tritiya 2026 Remedies For Money: अक्षय तृतीया पर्व का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है. इस साल यह पर्व 19 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा. 'अक्षय' का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो यानी जो कभी खत्म न हो सकें. इस पर्व को लेकर मान्यता है कि इस तिथि पर किए काम, दान, जाप, घर लाया गया सामाना जैसे सोना-चांदी और पैसों का किया गया निवेश अक्षय फलदायी होता है यानी इसका कभी नाश नहीं होता है. हालांकि, इस दिन सोना-चांदी खरीदना अधिक प्रचलन में है लेकिन कम लोगों को ही पता है कि अक्षय तृतीया पर्व पर एक विशेष चीज खरीदी जाए तो इसके अति शुभ प्रभाव घर पर पड़ता है. यह सेंधा नमक जिसको खरीदने से सोना-चांदी खरीदने जितना लाभ होता है. आइए इस लेख में जानें कि सेंधा नमक को अक्षय तृतीया के दिन खरीदकर घर क्यों लाना चाहिए और इसका शुक्र-चंद्रमा से क्या संबंध है.

अक्षय तृतीया पर सेंधा नमक खरीदना क्यों होता है शुभ

अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने की परंपरा है लेकिन इस दिन सेंधा नमक खरीदना अति शुभ होता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सेंधा नमक नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है और जब अक्षय तृतीया पर सेंधा नमक खरीदकर घर लाया जाता है तो घर की आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है. ऐसे घर में कभी अन्न-धन की कमी नहीं होती है.

सेंधा नमक का शुक्र-चंद्रमा से संबंध

ज्योतिष में सेंधा नमक का संबंध शुक्र ग्रह से बताया गया है जो कि धन, समृद्धि, सुख, प्रेम और सौंदर्य का कारक ग्रह है. इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में सेंधा नमक को चंद्रमा से भी जोड़ा जाता है. जो मन के कारक हैं और मजबूत स्थिति में होकर धन हानि को रोकते हैं. ऐसे में जब अक्षय तृतीया पर्व पर किसी घर में सेंधा नमक खरीदकर लाया जाता है तो उस घर में धन-समृद्धि का प्रवेश तो होता ही है साथ ही घर के लोगों को मानसिक शांति भी मिलती है और धन हानि नहीं होती है. अक्षय तृतीया पर जब घर में सेधा नमक खरीदकर लाया जाता है तो धन की देवी मां लक्ष्मी भी अत्यंत प्रसन्न होकर स्थिर रहती है.

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अक्षय तृतीय पर सेंधा नमक को घर लाने के फायदे

वास्तु अनुसार जब घर में अक्षय तृतीय पर्व पर सेंधा नमक लेकर आते हैं तो घर से नकारात्मकता और वास्तु दोष दूर हो जाता है. इस दिन नमक खरीदा या दान करना सभी कष्ट और बाधाओं का अंत करता है. इस उपाय से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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