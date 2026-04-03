अक्षय तृतीया का दिन इतना शुभ और पवित्र होता है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए शुभ मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि पूरा दिन ही शुभ होता है. पुराणों के अनुसार इस दिन कई ऐसी शुभ और महत्‍वपूर्ण घटनाएं हुईं हैं, जिससे यह दिन विशेष (Akshya Tritiya Significance) है. इसी दिन पांडवों को 'अक्षय पात्र' मिला था और इसी दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुईं थीं. चूंकि अब अक्षय तृतीया आने वाली है तो इस मौके पर जानते हैं इस दिन से जुड़ी अहम घटनाएं और अक्षय तृतीया की तारीख (Akshya Tritiya 2026 date) .

पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 19 अप्रैल को सुबह 10 बजकर 49 मिनट पर शुरू होगी और 20 अप्रैल को सुबह 07 बजकर 27 मिनट पर समाप्‍त होगी. इस साल अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी. इस दिन मां लक्ष्‍मी की पूजा करने का विधान है, जिसके लिए शुभ मुहूर्त सुबह 10 बजकर 49 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 20 मिनट तक है.

अक्षय तृतीया का महत्‍व

अक्षय तृतीया के दिन कई शुभ-महत्‍वपूर्ण घटनाएं हुईं हैं. अक्षय तृतीया का सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग समेत लगभग हर युग से गहरा नाता है. जानिए ये घटनाएं.

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- अक्षय तृतीया के दिन माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था. गंगा के अवतरण से राजा सगर के 60 हजार पुत्रों को मुक्ति मिली थी.

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- अक्षय तृतीया के दिन से ही सतयुग और त्रेतायुग की शुरुआत हुई थी. साथ ही मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही द्वापर युग का समापन भी हुआ था.

- अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम ने अवतार लिया था. अक्षय तृतीया के दिन महाभारत का युद्ध खत्‍म हुआ था. साथ ही महाभारत ग्रंथ लिखने की शुरुआत भी इसी दिन से हुई थी.

- जब पांडव वनवास पर गए तो अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान कृष्‍ण ने उन्‍हें अक्षय पात्र दिया था. जिसमें कभी अन्‍न खत्‍म नहीं होता था.

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- अक्षय तृतीया के दिन ही महातीर्थ बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और जगन्‍नाथ पुरी में भगवान जगन्नाथ के रथों के बनने की तैयारी शुरू होती है.

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)