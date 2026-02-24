Amalki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर भगवान विष्णु को लगाएं इन चीजों का भोग, श्रीहरि बरसाएंगे विशेष कृपा

Amalki Ekadashi 2026 Bhog: हिदू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी कहा जाता है. श्रद्धालु इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से श्रीहरि की उपासना करने पर जीवन में आ रही परेशानियां अपने आप खत्म हो जाती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि आमलकी एकादशी पर भगवान विष्णु को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए.
Amalki Ekadashi 2026 Bhog List: हिंदू धर्म में आमलकी एकादशी को रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. शास्त्रों के अनुसार, फाल्गुन महीने की आमलकी या रंगभरी एकादशी का विशेष महत्व है. हिदू पंचांग के अनुसार, इस यह एकादशी 27 फरवरी 2026 को पड़ रही है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, आमलकी एकादशी दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए बेहद शुभ है. इस दिन विधि-विधान से श्रीहरि की उपासना करने से जीवन की नकारात्मकता खत्म हो जाती है. साथ ही श्रीहरि की कृपा से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं. कहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए आमलकी एकादशी के दिन उन्हें विशेष प्रकार का भोग अर्पित करना चाहिए. आइए जानते हैं कि आमलकी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और व्रत-पारण के लिए शुभ मुहूर्त क्या हैं.
धार्मिक परंपरा के अनुसार, आमलकी एकादशी फाल्गुन महीने की 11वीं तिथि को मनाई जाती है. दृक पंचांग के अनुसार, फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि 26 फरवरी 2026 को रात 12 बजकर 33 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 27 फरवरी 2026 को रात 10 बजकर 32 मिनट पर होगी. ऐसे में इस साल आमलकी एकादशी का व्रत 27 फरवरी को रखा जाएगा.
आमलकी एकदशी का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल आमलकी एकादशी व्रत का पारण 28 फरवरी को किया जाएगा. ऐसे में जो लोग आमलकी एकादशी का व्रत रखेंगे, वे 28 फरवरी को सुबह 7 बजकर 7 मिनट से लेकर 9 बजकर 28 मिनट से बीच पारण कर सकते हैं. इस दिन द्वादशी तिथि रात 8 बजकर 43 मिनट तक रहेगी.
आंवले का विशेष भोग- शास्त्रों के अनुसार, आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है. इसलिए इस एकादशी का नाम आमलकी एकादशी पड़ा. ऐसे में इस दिन श्रीहरि को कच्चे आंवले या आंवले से बनी मिठाई (जैसे मुरब्बा या हलवा) का भोग लगाएं. कहा जाता है कि आंवले के भोग से भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न होकर भक्तों को मनोकामना पूरी करते हैं.
ताजे फलों का भोग- एकादशी के दिन सात्विकता का बड़ा महत्व है. इस दिन भगवान विष्णु को मौसमी फलों का भोग लगाना बहुत ही लाभकारी माना जाता है. खासतौर पर इस दिन भगवान विष्णु को सेब, केले और अनार का भोग लगाएं. मान्यता है कि भगवान विष्णु को फलों लगाने से घर में सुख-समृद्धि का वास होता है.
गुड़ और चावल का भोग- आमलकी एकादशी के शुभ अवसर पर गुड़ और चावल का भोग लगाना उत्तम माना गया है. गुड़ और चावल का भोग सादगी और मिठास का प्रतीक है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस भोग को लगाने से परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ता है.
देसी घी की बनी मिठाइयों का भोग- भगवान विष्णु को घी और उससे बने सात्विक पकवान बेहद प्रिय है. एकादशी की पूजा में घी का दीप जलाने के साथ-साथ घी से बनी वस्तुओं का भोग लगाना शुभ होता है. ऐसे में आप भी घी के लड्डू या पंजीरी का भोग लगा सकते हैं. अगर संभव हो, तो किसी भी सात्विक पकवान में देसी घी डालकर अर्पण करें. इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पारिवार में सुख-शांति बनी रहती है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है.)