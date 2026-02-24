Advertisement
trendingNow13121526
Hindi Newsधर्मAmalki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर भगवान विष्णु को लगाएं इन चीजों का भोग, श्रीहरि बरसाएंगे विशेष कृपा

Amalki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर भगवान विष्णु को लगाएं इन चीजों का भोग, श्रीहरि बरसाएंगे विशेष कृपा

Amalki Ekadashi 2026 Bhog: हिदू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी कहा जाता है. श्रद्धालु इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से श्रीहरि की उपासना करने पर जीवन में आ रही परेशानियां अपने आप खत्म हो जाती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि आमलकी एकादशी पर भगवान विष्णु को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 24, 2026, 09:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Amalki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर भगवान विष्णु को लगाएं इन चीजों का भोग, श्रीहरि बरसाएंगे विशेष कृपा

Amalki Ekadashi 2026 Bhog List: हिंदू धर्म में आमलकी एकादशी को रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. शास्त्रों के अनुसार, फाल्गुन महीने की आमलकी या रंगभरी एकादशी का विशेष महत्व है. हिदू पंचांग के अनुसार, इस यह एकादशी 27 फरवरी 2026 को पड़ रही है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, आमलकी एकादशी दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए बेहद शुभ है. इस दिन विधि-विधान से श्रीहरि की उपासना करने से जीवन की नकारात्मकता खत्म हो जाती है. साथ ही श्रीहरि की कृपा से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं. कहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए आमलकी एकादशी के दिन उन्हें विशेष प्रकार का भोग अर्पित करना चाहिए. आइए जानते हैं कि आमलकी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और व्रत-पारण के लिए शुभ मुहूर्त क्या हैं.

कब करें आमलकी एकादशी का व्रत और पारण? 

धार्मिक परंपरा के अनुसार, आमलकी एकादशी फाल्गुन महीने की 11वीं तिथि को मनाई जाती है. दृक पंचांग के अनुसार, फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि 26 फरवरी 2026 को रात 12 बजकर 33 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 27 फरवरी 2026 को रात 10 बजकर 32 मिनट पर होगी. ऐसे में इस साल आमलकी एकादशी का व्रत 27 फरवरी को रखा जाएगा. 

आमलकी एकदशी का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल आमलकी एकादशी व्रत का पारण 28 फरवरी को किया जाएगा. ऐसे में जो लोग आमलकी एकादशी का व्रत रखेंगे, वे 28 फरवरी को सुबह 7 बजकर 7 मिनट से लेकर 9 बजकर 28 मिनट से बीच पारण कर सकते हैं. इस दिन द्वादशी तिथि रात 8 बजकर 43 मिनट तक रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

आमलकी एकादशी पर क्या लगाएं भोग

आंवले का विशेष भोग- शास्त्रों के अनुसार, आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है. इसलिए इस एकादशी का नाम आमलकी एकादशी पड़ा. ऐसे में इस दिन श्रीहरि को कच्चे आंवले या आंवले से बनी मिठाई (जैसे मुरब्बा या हलवा) का भोग लगाएं. कहा जाता है कि आंवले के भोग से भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न होकर भक्तों को मनोकामना पूरी करते हैं.

ताजे फलों का भोग- एकादशी के दिन सात्विकता का बड़ा महत्व है. इस दिन भगवान विष्णु को मौसमी फलों का भोग लगाना बहुत ही लाभकारी माना जाता है. खासतौर पर इस दिन भगवान विष्णु को सेब, केले और अनार का भोग लगाएं. मान्यता है कि भगवान विष्णु को फलों लगाने से घर में सुख-समृद्धि का वास होता है.

यह भी पढ़ें: मोक्ष का द्वार खोलेगी आमलकी एकादशी, जानें शुभ मुहूर्त वो गुप्त दान जो मिटा देगा हर कष्ट

गुड़ और चावल का भोग- आमलकी एकादशी के शुभ अवसर पर गुड़ और चावल का भोग लगाना उत्तम माना गया है. गुड़ और चावल का भोग सादगी और मिठास का प्रतीक है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस भोग को लगाने से परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ता है.

देसी घी की बनी मिठाइयों का भोग- भगवान विष्णु को घी और उससे बने सात्विक पकवान बेहद प्रिय है. एकादशी की पूजा में घी का दीप जलाने के साथ-साथ घी से बनी वस्तुओं का भोग लगाना शुभ होता है. ऐसे में आप भी घी के लड्डू या पंजीरी का भोग लगा सकते हैं. अगर संभव हो, तो किसी भी सात्विक पकवान में देसी घी डालकर अर्पण करें. इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पारिवार में सुख-शांति बनी रहती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Amalki Ekadashi 2026

Trending news

अकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को अनपढ़ रखा, AAP ने बदले हालात; CM मान का दावा
Punjab
अकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को अनपढ़ रखा, AAP ने बदले हालात; CM मान का दावा
श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, जानिए कब से कर पाएंगे सफर; शेड्यूल जारी
Vande Bharat Express
श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, जानिए कब से कर पाएंगे सफर; शेड्यूल जारी
हरियाणा में नशे की बढ़ती मांग पर घिरी सरकार? AAP ने सीएम नायब सिंह से मांगा जवाब
Punjab
हरियाणा में नशे की बढ़ती मांग पर घिरी सरकार? AAP ने सीएम नायब सिंह से मांगा जवाब
PAK-चीन की मिसाइल ताकत के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी, बनाने जा रहा ये अभेद्य ढाल
India Pakistan News in Hindi
PAK-चीन की मिसाइल ताकत के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी, बनाने जा रहा ये अभेद्य ढाल
एक परिवार के 3 लोगों का कमरे में मिला शव, हैदराबाद की सनसनीखेज घटना से पुलिस भी सन्न
Telangana Crime News
एक परिवार के 3 लोगों का कमरे में मिला शव, हैदराबाद की सनसनीखेज घटना से पुलिस भी सन्न
कभी हां कभी न! वक्‍त की कसौटी पर बदलते रहे हैं इन 5 देशों के साथ भारत के रिश्‍ते
india canada relations
कभी हां कभी न! वक्‍त की कसौटी पर बदलते रहे हैं इन 5 देशों के साथ भारत के रिश्‍ते
भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर भी है इजरायल; दोनों देशों के रिश्तों की दी जाती है मिसाल
India and Israel Relation
भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर भी है इजरायल; दोनों देशों के रिश्तों की दी जाती है मिसाल
क्या है सर्वाइकल कैंसर? जिसके लिए सरकार ने छेड़ी जंग; मुफ्त में देगी वैक्सीन
HPV vaccination
क्या है सर्वाइकल कैंसर? जिसके लिए सरकार ने छेड़ी जंग; मुफ्त में देगी वैक्सीन
तमिलनाडु चुनाव: 50, 45...किस फॉर्मूले पर मानेगी DMK, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस भी अड़ी
Tamil Nadu Elections 2026
तमिलनाडु चुनाव: 50, 45...किस फॉर्मूले पर मानेगी DMK, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस भी अड़ी
'पहले कहा था जय किसान और अब...', किसानों के लिए प्रोटेस्ट पर उतरे नवीन पटनायक
Odisha
'पहले कहा था जय किसान और अब...', किसानों के लिए प्रोटेस्ट पर उतरे नवीन पटनायक