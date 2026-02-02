Advertisement
Amalki Ekadashi 2026: मोक्ष का द्वार खोलेगी आमलकी एकादशी, जानें शुभ मुहूर्त वो गुप्त दान जो मिटा देगा हर कष्ट

Amalki Ekadashi 2026: मोक्ष का द्वार खोलेगी आमलकी एकादशी, जानें शुभ मुहूर्त वो गुप्त दान जो मिटा देगा हर कष्ट

Amalki Ekadashi 2026 Date Upay: हिंदू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहा जाता है. आमतौर पर यह एकादशी महाशिवरात्रि और होली के बीच पड़ती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि फरवरी में आमलकी एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है और किन शुभ चीजों का दान करने से हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 02, 2026, 08:01 PM IST
Amalki Ekadashi 2026: मोक्ष का द्वार खोलेगी आमलकी एकादशी, जानें शुभ मुहूर्त वो गुप्त दान जो मिटा देगा हर कष्ट

Amalki Ekadashi Vrat 2026: हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत को व्रतों का राजा कहा जाता है. हर साल की तरह फरवरी 2026 में भी दो एकादशी तिथियां आएंगी, जिनमें फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी का विशेष महत्व है. इसे रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से साधक के जन्म-जन्मांतर के पापों का नाश होता है और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है. यही वजह है कि भक्त पूरे विधि-विधान से आमलकी एकादशी का व्रत रखते और भगवान विष्णु की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. धार्मिक परंपरा के अनुसार, एकादशी के दिन दान करने का भी विधान है. कहते हैं कि इस दिन गए दान का कई गुना अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि फरवरी 2026 में आमलकी एकादशी कब पड़ रही है, शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन किस चीज का दान करने से अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है.

आमलकी एकादशी का पौराणिक महत्व 

शास्त्रों के अनुसार, आमलकी का अर्थ है- आंवला. भगवान विष्णु ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, उसी समय आंवले के वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई थी. भगवान विष्णु स्वयं इस वृक्ष में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से साक्षात् श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है. 

आमलकी एकादशी 2026 डेट और शुभ मुहूर्त 

दृक पंचांग के अनुसार, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 26 फरवरी 2026 को देर रात 12 बजकर 33 मिनट से शुरू होगी. जबकि, एकादशी तिथि की समाप्ति 27 फरवरी 2026 को रात 10 बजकर 32 मिनट पर होगी. इसलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, इस साल आमलकी एकादशी का व्रत 27 फरवरी को ही रखा जाएगा. इसके अलावा आमलकी एकादशी व्रत का पारण 28 फरवरी 2026 को किया जाएगा. इस दिन व्रतियों के लिए पारण का मुहूर्त सुबह 7 बजकर 07 मिनट से लेकर 9 बजकर 28 मिनट के बीच रहेगा. वहीं, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 15 मिनट से लेकर 9 बजकर 40 मिनट के बीच रहेगा.

आमलकी एकादशी 2026 पूजन विधि

आमलकी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी या घर पर ही गंगाजल मिले पानी से स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें. इस दिन पास के किसी आंवले के पेड़ के पास जाएं. वृक्ष के चारों ओर की जमीन को साफ करें और वहां धूप-दीप जलाएं. इसके बाद श्री हरि की मूर्ति या चित्र को आंवले का फल विशेष रूप से अर्पित करें. शास्त्रों में उल्लेख है कि इस दिन भगवान को आंवला चढ़ाने से व्यक्ति की हर अधूरी मनोकामना पूर्ण होती है. चूंकि इसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं, इसलिए भक्त भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अबीर-गुलाल भी अर्पित करते हैं.

आमलकी एकादशी व्रत के फायदे

शास्त्रों के अनुसार, आमलकी एकादशी के प्रभाव से अनजाने में हुए सभी पापों से मुक्ति मिलती है. इसके साथ ही इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से श्रीहरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है. मान्यता है कि इस दिन जो भक्त पूर्ण निष्ठा से यह व्रत करते हैं, वे मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं.

यह भी पढ़ें: शनि-शुक्र की युति से संवर जाएगी इन 5 राशि वालों की तकदीर, अर्धकेंद्र राजयोग से होगी जबरदस्त उन्नति

आंवले का गुप्त दान क्यों है खास?

शास्त्रों के अनुसार, भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि आंवले के वृक्ष में उनका वास है. ऐसे में इस दिन आंवले का दान करने से व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलती है. मान्यता है कि आमलकी एकादशी पर दिया गया दान कभी समाप्त नहीं होता . इसके अलावा ये गुप्त दान व्यक्ति के सात जन्मों के पापों को काट देता है.

गुप्त दान की विधि

आमलकी एकादशी के दिन एक तांबे या पीतल के पात्र (बर्तन) में कुछ ताजे आंवले रखें. साथ में यथाशक्ति कुछ सिक्के या नोट रखें. इसके बाद इसे किसी पीले कपड़े से ढंककर किसी योग्य ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को इस तरह दें कि किसी और को इसके बारे में पता न चले. दान करते वक्त मन में अपने कष्टों के निवारण और परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

