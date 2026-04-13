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Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा से पहले आई बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर, नोट कर लें यात्रा से जुड़ी अहम जानकारियां

Amarnath Yatra 2026 Date: 2026 की बाबा अमरनाथ तीर्थयात्रा के लिए पवित्र अमरनाथ गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के शिवलिंग की पहली झलक सामने आ गई है. भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश पूरी आकृति में बने हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस साल की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु 'बाबा बर्फानी' के दर्शन लंबे समय तक कर पाएंगे.

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Apr 13, 2026, 03:46 PM IST
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Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा से पहले आई बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर, नोट कर लें यात्रा से जुड़ी अहम जानकारियां

Amarnath Yatra 2026 Date: इस साल की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है. इससे पहले, 'बाबा बर्फानी' की पहली तस्वीर सामने आई है. भगवान शिव के कुछ भक्तों का दावा है कि उन्हें इस साल अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पवित्र गुफा के अंदर बाबा बर्फानी के पहले दर्शन हुए थे, और यह तस्वीर उन्हीं भक्तों द्वारा साझा की गई है. इस तस्वीर में, बाबा बर्फानी, माता पार्वती और भगवान गणेश के साथ अपने पूरे और पूर्ण रूप में दिखाई दे रहे हैं, जो वर्ष 2026 की सफल तीर्थयात्रा का संकेत है. 

कब से कब तक होगी अमरनाथ यात्रा? 

इस साल की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी, जो रक्षाबंधन के त्योहार के साथ समाप्त होगी. यह घोषणा कल ही जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की थी, जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं.  इस बीच, 'प्रथम पूजा' (उद्घाटन अनुष्ठान) 'ज्येष्ठ पूर्णिमा' (ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा के दिन) यानी 29 जून को होनी निर्धारित है. यात्रा के लिए पंजीकरण- जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से उपलब्ध है- 15 अप्रैल से 554 निर्धारित बैंक शाखाओं में शुरू होगा.

यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का कैसे होगा?

LG मनोज सिन्हा ने कहा, "अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी और 28 अगस्त को समाप्त होगी, जो रक्षा बंधन के शुभ अवसर के साथ मेल खाती है. इस साल, यह तीर्थयात्रा 57 दिनों तक चलेगी. प्रथम पूजा (उद्घाटन अनुष्ठान) ज्येष्ठ पूर्णिमा को आयोजित की जाएगी, जो ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा का दिन होता है और इस बार 29 जून को पड़ रही है. यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से, 15 अप्रैल को 554 निर्धारित बैंक शाखाओं में शुरू होगा, जिनमें J&K बैंक और पंजाब नेशनल बैंक शामिल हैं."

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अभी तक अमरनाथ श्राइन बोर्ड या किसी सुरक्षा एजेंसी के किसी अधिकारी के पवित्र गुफा का दौरा करने की कोई खबर नहीं है; हालाँकि, पंजाब से आए भक्तों का एक समूह उस स्थान तक पहुँचने में सफल रहा और उन्होंने ये तस्वीरें लीं। यह समूह हर साल तीर्थयात्रा शुरू होने से काफी पहले पवित्र गुफा का दौरा करता रहा है.

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यात्रा से पहले बाबा बर्फानी की पहली झलक

Zee Media भगवान शिव की पहली झलक लेकर आया है, क्योंकि बाबा बर्फानी के भक्त हमेशा 'भोलेनाथ' (भगवान शिव) की एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहते हैं. अमरनाथ यात्रा की तैयारियाँ पहले से ही चल रही हैं, और तीर्थयात्रा के रास्तों से बर्फ हटाने का काम शुरू हो चुका है. तीर्थयात्रियों के लिए रास्तों को सुरक्षित और सुलभ बनाने के लिए बर्फ काटकर रास्ता बनाने का काम दोनों मार्गों- बालटाल और चंदनवाड़ी- पर शुरू कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य यात्रा की निर्धारित शुरुआत की तारीख से पहले रास्तों को तैयार करने का काम पूरा करना है.

अमारनाथ यात्रा को लेकर कमिश्नर का संदेश

कश्मीर के डिविज़नल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने कहा, "अमरनाथ यात्रा सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ यात्राओं में से एक है, और पिछले तीन सालों में, इसमें आने वाले लोगों की संख्या बहुत उत्साहजनक रही है, खासकर पर्यटन के नज़रिए से। यात्रा के बड़े पैमाने को देखते हुए, इसकी तैयारियां काफी पहले से शुरू हो जाती हैं- हमने मार्च में शुरुआत की थी, और अप्रैल से, हम हर विभाग की विस्तृत समीक्षा करते हैं. दोनों रास्तों पर बर्फ हटाने का काम पहले से ही चल रहा है, और हम ट्रैक की तैयारी, परिवहन और दूरसंचार जैसे मुख्य पहलुओं पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं. हम इसमें शामिल सभी सेवा प्रदाताओं की तैयारियों की भी समीक्षा कर रहे हैं. हमें उम्मीद है कि इस साल बड़ी संख्या में यात्री आएंगे और हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उनकी यात्रा सुचारू और सुविधाजनक हो. ये समीक्षा बैठकें यात्रा शुरू होने तक नियमित रूप से जारी रहेंगी."

तीर्थयात्रा को लेकर सुरक्षा के हैं पुख्ता इंतजाम

यात्रा की घोषणा हो चुकी है, और सभी विभाग तैयारियों में सक्रिय रूप से शामिल हैं. लेकिन सुरक्षा व्यवस्था अधिकारियों के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है. अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जम्मू-कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, ITBP, CRPF, SSB, BSF, SDRF और NDRF सहित कई सुरक्षा एजेंसियां, हाई-टेक उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए, यात्रा के दौरान यात्रियों को मज़बूत और व्यापक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपस में मिलकर काम कर रही हैं.

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