/Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा पर निकलने से पहले करें ये 5 उपाय, भगवान शिव और मां पार्वती प्रसन्न होकर दिखाएंगे पथ!

Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा पर जाने से पहले वैसे तो कई तैयारियां की जाती है. पंजीकरण से लेकर हेल्थ चेकअप और और फिटनेस पर विशेष ध्यान देना. एक लंबी यात्रा के लिए शारीरिक रूप से खुद को तैयार करना. यात्रा शुरू होने से कुछ महीने पहले प्राणायाम का अभ्यास करना. लेकिन क्या आप जानते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर यात्रा शुरू होने से पहले कुछ धार्मिक उपाय कर लें तो यात्रा सुखद और सफल होती है. जैसे शिव जी की पूजा करने, यात्रा का संकल्प करना आदि उपायों को करें तो पूरी यात्रा पर शिवजी और मां पार्वती की कृपा बनी रहती है.
इस साल लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन पाने के लिए अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई 2026 से शुरू करने वाले हैं. 28 अगस्त 2026 तक यात्रा चलेगी. धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, बाबा बर्फानी की इस पवित्र और कठिन यात्रा पर निकलने से पहले आपको कुछ विशेष धार्मिक कार्य और उपाय करने चाहिए. ऐसा करने से पूरे रास्ते शिव जी की कृपा बनी रहेगी.
अमरनाथ यात्रा पर घर से निकलने से पहले घर में या पास के शिव मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक या पूजा का संकल्प उठाएं. वहीं जब यात्रा सफल हो जाए तो घर आकर अपने संकल्प को पूरा करें. इस उपाय को करने से बाबा भोलेनाथ यात्रा के सफल होने का आशीर्वाद देंगे.
अमरनाथ यात्रा पर घर से निकलने से पहले अपने कुल देवता, पितरों से लेकर अपने ईष्ट देव का ध्यान करें और ग्राम देवता का आशीर्वाद लें. ऐसा करने से सभी देवी-देवता यात्रा को सफल बनाने में साथ देंगे और अपनी कृपा बनाए रखेंगे.
अमरनाथ यात्रा शुरू करने से पहले प्रथम पूज्य गणेश जी की उपासना कर लें. इसके अलावा शिव जी की के परम भक्त और वाहन नंदी महाराज की भी उपासना करें. इस एक उपाय को करने से यात्रा सफल होती है. नंदी महाराज प्रसन्न होते हैं.
यात्रा पर जाने से पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, जरूरतमंदों में जरूरी चीजों का दान करें. ऐसा करने से यात्रा करने का शुभ फल प्राप्त होगा.
अमरनाथ यात्रा शुरू करने से पहले माता पार्वती और शिव जी का स्मरण करें. शिव मंत्रों का जाप करते हुए घर से यात्रा के लिए निकलें. 'ॐ नमः शिवाय' या 'हर हर महादेव' का जाप करते रहें. इन मंत्रों का मानसिक जाप करें तो मन शांत रहेगा और चलने की शक्ति प्राप्त होगी.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)