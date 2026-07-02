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Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा पर निकलने से पहले करें ये 5 उपाय, भगवान शिव और मां पार्वती प्रसन्न होकर दिखाएंगे पथ!

Amarnath Yatra 2026 Upay: अगर आप भी अमरनाथ यात्रा पर निकलने वाले हैं तो फिटनेस को लेकर विशेष ध्यान दें लेकिन इसके साथ ही ऐसे 4 धार्मिक उपाय भी करें जिससे कि पूरी यात्रा पर भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा प्राप्त हो सकें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 02, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 01:14 PM IST
Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा पर निकलने से पहले करें ये 5 उपाय, भगवान शिव और मां पार्वती प्रसन्न होकर दिखाएंगे पथ!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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