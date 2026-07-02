/Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा पर निकलने से पहले करें ये 5 उपाय, भगवान शिव और मां पार्वती प्रसन्न होकर दिखाएंगे पथ!

Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा पर जाने से पहले वैसे तो कई तैयारियां की जाती है. पंजीकरण से लेकर हेल्थ चेकअप और और फिटनेस पर विशेष ध्यान देना. एक लंबी यात्रा के लिए शारीरिक रूप से खुद को तैयार करना. यात्रा शुरू होने से कुछ महीने पहले प्राणायाम का अभ्यास करना. लेकिन क्या आप जानते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर यात्रा शुरू होने से पहले कुछ धार्मिक उपाय कर लें तो यात्रा सुखद और सफल होती है. जैसे शिव जी की पूजा करने, यात्रा का संकल्प करना आदि उपायों को करें तो पूरी यात्रा पर शिवजी और मां पार्वती की कृपा बनी रहती है.