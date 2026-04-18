Amarnath Yatra 2026: दिव्य कथा सुनकर अमर हो गए कबूतर! आमरनाथ गुफा में देते हैं आज भी दर्शन, जानें क्यों?

Amarnath Yatra 2026: इस साल की अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू हो चुका है. इस बार की अमरनाथ यात्रा 57 दिनों तक चलेगी. पवित्र अमरनाथ यात्रा का आरंभ 3 जुलाई से शुरू हो जाएगा, जो 28 अगस्त 2026 तक जारी रहेगी. आइए जानते हैं अमरनाथ गुफा में मौजूद कबूतर कैसे अमर हो गए.
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Amarnath Yatra 2026: सनातन धर्म में भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों की उपासना की जाती है. वैसे तो देशभर में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों का अपना विशेष महत्व है, लेकिन इन ज्योतिर्लिंगों की सूची में न होते हुए भी अमरनाथ गुफा में विराजमान शिवलिंग का स्थान सर्वोपरि माना गया है. दुर्गम पहाड़ियों के बीच स्थित यह पावन धाम आस्था, साहस और मोक्ष का एक अद्भुत संगम है. अमरनाथ गुफा को लेकर शास्त्रों में कई दिलचस्प कथा का उल्लेख किया गया है. पौराणिक मान्यतानुसार,यह वही स्थान है जहां पर भगवान शिव ने माता पर्वती को सबसे पहले अमर कथा सुनाई थी. कहते हैं कि जब भगवान ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी उस दौरान वहां पर दो कबूतर भी मौजूद थे. चूंकि, इस कथा को लेकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था कि जो कई इसे सुन लेगा, वह अमर हो जाएगा. आइए जानते हैं अमरनाथ गुफा में मौजूद दो कबूतरों से जुड़ी कथा.
शास्त्रों के अनुसार, अमरनाथ शिवलिंग स्वयंभू है यानी यह स्वयं प्रकट होता है. जहां अन्य शिवलिंग पत्थरों या धातुओं से निर्मित होते हैं, वहीं बाबा बर्फानी का शिवलिंग गुफा की छत से टपकने वाली पानी की बूंदों से प्राकृतिक रूप से बनता है. आश्चर्य की बात यह है कि इस हिमलिंग का आकार चंद्रमा की कलाओं के साथ घटता और बढ़ता है. श्रावण मास के प्रारंभ में यह शिवलिंग अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट होता है और रक्षाबंधन (पूर्णिमा) तक रहता है. मान्यता है कि इस हिमलिंग के दर्शन मात्र से मनुष्य को जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है.
इस गुफा को अत्यंत पवित्र माना जाता है क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इसी स्थान पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरता का रहस्य यानी अमरकथा सुनाई थी. यही वजह है कि इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा. इस गुफा में सिर्फ शिवलिंग ही नहीं, बल्कि यहां माता पार्वती और भगवान गणेश के प्रतीक रूप में भी दो अन्य छोटे हिमखंड प्राकृतिक रूप से निर्मित होते हैं.
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अमरनाथ गुफा से जुड़ी सबसे रोचक कथा उन दो कबूतरों की है, जो आज भी वहां भक्तों को दिखाई देते हैं. पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती को अमरत्व की कथा सुना रहे थे, तब इन कबूतरों ने उस कथा को सुन लिया था, जिससे वे अमर हो गए. भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे हमेशा इस गुफा में शिव-पार्वती के प्रतीक के रूप में वास करेंगे. इसलिए, आज भी यह माना जाता है कि जिन तीर्थयात्रियों को गुफा के भीतर इन कबूतरों के दर्शन होते हैं, वे बेहद सौभाग्यशाली होते हैं और उन्हें महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)