Amavasya 2025: दरिद्रता से छुटकारा पाना चाहते हैं? ये उपाय खोल देंगे धन के द्वार

Amavasya 2025: अमावस्या का दिन केवल बाहरी अंधकार का नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर के दीप प्रज्वलित करने का भी प्रतीक होता है. शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन यदि व्यक्ति सच्चे भाव से दरिद्र नारायण- अर्थात किसी भूखे, असहाय, निर्धन या जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करता है- तो वह सेवा उसके जीवन के दुःख और संकटों को हर लेती है और बदले में सुख, शांति और समृद्धि के सारे रास्ते खुल जाते हैं. कई लोगों को जीवन में दरिद्रता घेर लेती है. आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर किसी के जीवन में दरिद्रता का वास हो गया है तो वह इससे कैसे पार पा सकता है. आइए जानते हैं अमावस्या पर दरिद्रता से मुक्ति के आसान उपाय.

भूखे को भोजन

दरिद्र नारायण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं माने जाते. वे स्वयं भगवान विष्णु का ही एक रूप हैं, जो मानवता की करुणा की परीक्षा लेने के लिए दरिद्र रूप में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं. इसीलिए कहा गया है कि अमावस्या के दिन यदि हम किसी भूखे को भोजन दें, किसी वृद्ध को वस्त्र दान करें या किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाएं, तो यह सेवा भगवान विष्णु की सेवा के समान फल देती है. कहा जाता है कि जब दरिद्र नारायण प्रसन्न होते हैं, तो वे अपने आशीर्वाद से घर की दरिद्रता हर लेते हैं और वहां महालक्ष्मी का स्थायी वास करा देते हैं.

दान-पुण्य है खास

अमावस्या के दिन किया गया सच्चे मन से दान केवल आर्थिक दरिद्रता को ही नहीं मिटाता, बल्कि मन की कृपणता और नकारात्मकता को भी दूर करता है. जिस क्षण व्यक्ति के भीतर का लोभ और संकीर्णता मिटती है, उसी क्षण उसके जीवन में समृद्धि का द्वार खुल जाता है. यही कारण है कि अनेक लोग हर अमावस्या को दान-पुण्य और सेवा कर्म करना नहीं भूलते.

विशेष रूप से कार्तिक कृष्ण अमावस्या, जिसे दीपावली के रूप में मनाया जाता है, का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहरा है. इस दिन दरिद्र नारायण की सेवा करना बेहद शुभ माना जाता है. जब दरिद्र नारायण संतुष्ट होते हैं, तो देवी लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती हैं. इसलिए दीपावली के दिन जरूरतमंदों में मिठाइयां, वस्त्र या खुशियां बांटना न केवल पुण्य का कार्य है, बल्कि यह हमारे जीवन में आनंद, सौभाग्य और समृद्धि के दीप जलाने का भी माध्यम बनता है.

