/15 जून की तारीख हिंदू-मुस्लिम दोनों के लिए बहुत खास, एक नहीं चार-चार हैं वजह

Muharram kab hai 2026: जून महीने में कई व्रत-त्योहार हैं. हिंदू धर्म के अलावा इस्लाम धर्म से जुड़ा भी एक खास मौका है. जून में ही इस्लामिक नव वर्ष की शुरुआत होगी और इसका पहला महीना मुहर्रम शुरू होगा, जिसे इस्लाम में बेहद पवित्र और अहम माना गया है. इसके अलावा 15 जून 2026 को ही हिंदू धर्म का पवित्र महीना अधिकमास खत्म होगा.
अधिकमास का समापन: 17 मई 2026 से शुरू हुआ अधिकमास या पुरुषोत्तम महीना 15 जून 2026 को खत्म होगा. यह इस पवित्र महीने का आखिरी दिन होगा. अब 3 साल बाद ही पुरुषोत्तम महीना आएगा. ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, गरीब-जरूरतमंदों को दान करें और ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमाएं. साथ ही इसी दिन अधिकमास या मलमास खत्म होने से शुभ कार्यों पर लगी रोक भी हट जाएगी और फिर से शादी, गृह प्रवेश आदि प्रारंभ हो जाएंगे.
अधिकमास की अमावस्या : 17 जून 2026 को ज्येष्ठ अधिकमास की अमावस्या है. यह अमावस्या विशेष है, इस दिन पितरों के लिए तर्पण करें. अधिकमास की अमावस्या 3 साल में आती है और यह दिन पितरों की मुक्ति के लिए श्रेष्ठ माना गया है.
मिथुन संक्रांति : सूर्य के गोचर या राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है. 15 जून 2026 को सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आएंगे, जिसे मिथुन संक्रांति कहते हैं. इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य दें, सूर्य के मंत्रों का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, यश-सफलता मिलेगी. कुंडली में सूर्य मजबूत होगा.
मुहर्रम : मुहर्रम इस्लामी चंद्र कैलेंडर का पहला और बेहद पवित्र महीना होता है, जो कि इस साल 15 जून 2026 से शुरू हो रहा है. यह महीना शोक का महीना होता है. मुहर्रम महीने में मुस्लिम अल्लाह की इबादत करते हैं और शोक मनाते हैं. दरअसल, मुहर्रम महीने के 10वें दिन कर्बला की जंग में पैगंबर मुहम्मद के नवासे (नाती) हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने इस्लाम की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान की थी. इसलिए उनकी याद में मुस्लिम लोग शोक मनाते हैं.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)