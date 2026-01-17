Advertisement
Amavasya Kab Hai : मौनी अमावस्‍या को हिंदू धर्म में बहुत खास माना गया है. यह माघ महीने की अमावस्‍या होती है, जिसमें माघ मेला लगता है. मौनी अमावस्‍या पर स्‍नान-दान, तर्पण करने के साथ-साथ पूरे दिन मौन रहा जाता है. 

Jan 17, 2026, 08:18 AM IST
Amavasya January 2026 : जनवरी महीने की अमावस्‍या बहुत खास है क्‍योंकि यह मौनी अमावस्‍या है, जिसे साल की सभी अमावस्‍या तिथियों में विशेष महत्‍व दिया गया है. माघ महीने की इस अमावस्‍या को स्‍नान, दान, पितृ तर्पण और मौन रहने के लिए विशेष माना जाता है. मान्‍यता है कि मौनी अमावस्‍या के पुण्य काल में प्रयागराज और हरिद्वार में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त हो सकता है. इस पवित्र दिन स्‍नान, दान, पूजा आदि करने को लेकर नियम भी बताए गए हैं. साथ ही यह भी बताया गया है कि इस दिन कौनसे काम करना वर्जित है. 

मौनी अमावस्‍या कब है? 

मौनी अमावस्‍या 18 जनवरी 2026, रविवार को है. मौनी अमावस्‍या पर स्‍नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 27 मिनट से 6 बजकर 21 मिनट तक है. 

मौनी अमावस्या के दिन क्या नहीं करें?

मौनी अमावस्‍या का दिन बेहद पवित्र होता है, इस दिन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए. अपना आचरण पवित्र रखना चाहिए. अमावस्‍या के दिन और इससे एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए. कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए. अपशब्‍द नहीं बोलना चाहिए. अपने मन में नकारात्‍मक विचार नहीं लाना चाहिए. वरना व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है. इस दिन अपने आसपास भी सफाई रखें. ना तो किसी इंसान और ना ही किसी जानवर को सताएं. ये गलती पितरों को नाराज कर सकती है. 

मौनी अमावस्या के दिन क्या करें?

मौनी अमावस्‍या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले पवित्र नदी में स्‍नान करें. वैसे तो इस पूरे दिन ही मौन रहना चाहिए. यदि ऐसा संभव ना हो तो कम से कम मौन रहकर ही स्नान करें. इस दिन स्‍नान करते समय आक के पत्ते को सिर पर रखकर 'एैरी बैरी पैर तक, बम महादेव माथ पर' इस मंत्र के प्रकार बोलते हुए स्नान करना शुभ माना जाता है. इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्‍य दें. जाप, पूजा-पाठ करें. पितृ पूजा करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. जरूरतमंद लोगों को दान दें. गाय, कुत्‍ता, कौवे, चींटी को भोजन दें. शाम को दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाएं. पीपल के पेड़ के नीचे दीपक रखें. मौनी अमावस्या के दिन सत्यनारायण की कथा करवाना भी शुभ माना जाता है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

