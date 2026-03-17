Advertisement
trendingNow13143675
Hindi Newsधर्मचैत्र नवरात्र के दिन अमावस्‍या तिथि! ये कैसा घालमेल? आखिर अमावस्‍या कब की है, 18 मार्च या 19 मार्च

चैत्र नवरात्र के दिन अमावस्‍या तिथि! ये कैसा घालमेल? आखिर अमावस्‍या कब की है, 18 मार्च या 19 मार्च

Amavasya kis taikh ko hai: चैत्र अमावस्‍या तिथि को लेकर इस बार भारी उलझन हो गई है. अमावस्‍या तिथि 2 दिन पड़ रही है और दूसरे दिन से चैत्र नवरात्र भी शुरू हो गई हैं. ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्‍या नवरात्र की घटस्‍थापना अमावस्‍या के साए में होगी? 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 17, 2026, 09:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमावस्‍या और चैत्र नवरात्रि के घटस्‍थापना की सही तारीख और समय.
अमावस्‍या और चैत्र नवरात्रि के घटस्‍थापना की सही तारीख और समय.

Chaitra Navratri 2026: अमावस्‍या कब है या किस तारीख को है? यह सवाल हर महीने की तरह मार्च में भी गूगल पर खूब सर्च किया जा रहा है और ट्रेंड भी बन रहा है. लेकिन इस बार अमावस्‍या की तारीख को लेकर उलझन ज्‍यादा है. खासतौर पर उनके लिए जिनके घरों में नवरात्र पर घटस्‍थापना होती है. अमावस्‍या तिथि 2 दिन पड़ने से चैत्र नवरात्र के पहले दिन की जाने वाली कलश स्‍थापना को लेकर लोगों में भाी कंफ्यूजन है. 

इस स्थिति से बचने के लिए यह जानना जरूरी है कि मार्च में पड़ रही चैत्र अमावस्‍या 18 मार्च 2026 को मानी जाएगी या 19 मार्च 2026 को. ताकि सही तिथि पर अमावस्‍या व्रत रखा जा सके, स्‍नान-दान हो सके और नवरात्र की घटस्‍थापना भी विधिवत तरीके से सही समय पर हो सके. 

अमावस्‍या कब है 2026? 

द्रिक पंचांग के मुताबिक, इस बार चैत्र अमावस्या तिथि 18 मार्च की सुबह 8 बजकर 25 मिनट से शुरू होकर 19 मार्च की सुबह 6 बजकर 52 मिनट तक रहेगी. इसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी. चूंकि अमावस्‍या और चैत्र प्रतिपदा तिथि दोनों की शुरुआत सूर्योदय यानी कि उदयातिथि के आधार पर तय होती है. इसके मुताबिक 19 मार्च को ही अमावस्‍या होगी और 19 मार्च को ही चैत्र शुक्‍ल प्रतिपदा तिथि. तो क्‍या अमावस्‍या के साए में चैत्र नवरात्र की घटस्‍थापना होगी?

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: शनि की राशि में सक्रिय हुआ चतुर्ग्रही योग, 4 राशि वालों के करियर में बनेंगी नई संभावनाएं, पैसे में भी होगी बढ़ोतरी

इसे लेकर ज्‍योतिषाचार्यों का कहना है कि अमावस्‍या व्रत 18 मार्च को रखा जाना चाहिए. साथ ही पितृ कर्म भी 18 मार्च को सुबह 11 से 12 बजे के बीच करना उचित होगा. वहीं अमावस्‍या का स्‍नान-दान मुहूर्त 19 मार्च की तड़के सुबह 4 बजकर 51 मिनट से 5 बजकर 39 मिनट तक रहेगा. इस समय में पवित्र नदियों में स्‍नान करना और दान-पुण्‍य करना पूरा फल देगा. 

यह भी पढ़ें: इन तारीखों में जन्मे लोगों के होते हैं सबसे ज्यादा 'गुप्त शत्रु', सफलता के साथ बढ़ती है दुश्मनों की फौज!

चैत्र नवरात्र 2026 घटस्थापना का मुहूर्त 

वहीं पंचांग के अनुसार चैत्र प्रतिपदा तिथि 19 मार्च की सुबह 06:52 से 20 मार्च 2026 की सुबह‍ 04:52 बजे तक रहेगी. इसलिए 19 मार्च को ही चैत्र प्रतिपदा तिथि मानी जाएगी और घटस्‍थापना सुबह 6 बजकर 52 मिनट से 7 बजकर 43 मिनट तक कर सकेंगे. वहीं दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर में अभिजीत मुहूर्त 12:05 मिनट से 12:53 मिनट तक रहेगा. इस तरह अमावस्‍या खत्‍म होने के बाद के ही घटस्‍थापना के दोनों मुहूर्त हैं. 

कहा जा रहा है कि ऐसा संयोग करीब 70 साल बात बना है जब चैत्र नवरात्र के पहले दिन अमावस्‍या भी रहेगी. ऐसे में यह दिन और भी खास होगा. यानी कि पितरों और मां दुर्गा दोनों की कृपा प्राप्‍त होगी. 

यह भी पढ़ें: इन जन्‍मतारीख वाले लोगों में होती है राक्षसों जैसी शक्ति, ऐसी खूबियों की दम पर फतह करते हैं दुनिया

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

amavasya 2026 march

Trending news

अधिकारियों के तबादले पर ममता का हमला, CEC को लिख डाला पत्र; बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी
West Bengal Election 2026
अधिकारियों के तबादले पर ममता का हमला, CEC को लिख डाला पत्र; बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी
हरियाणा राज्यसभा चुनाव में अलग ड्रामा, कांग्रेस की चुस्ती से बिहार वाला दांव फेल
Rajya Sabha Chunav 2026
हरियाणा राज्यसभा चुनाव में अलग ड्रामा, कांग्रेस की चुस्ती से बिहार वाला दांव फेल
तनाव के बीच एक्शन में भारत! तेल की लाइफलाइन होर्मुज में सुरक्षा कवच बनी इंडियन नेवी
Indian Navy
तनाव के बीच एक्शन में भारत! तेल की लाइफलाइन होर्मुज में सुरक्षा कवच बनी इंडियन नेवी
जरूरी नंबर नहीं था, फिर बिहार में एनडीए ने राज्यसभा की पांचवीं सीट कैसे झटक ली?
Rajya Sabha Chunav 2026
जरूरी नंबर नहीं था, फिर बिहार में एनडीए ने राज्यसभा की पांचवीं सीट कैसे झटक ली?
बंगाल में IMD का रेड अलर्ट, 65 से 70 km की रफ्तार से चल रही हवा
West Bengal Weather Alert
बंगाल में IMD का रेड अलर्ट, 65 से 70 km की रफ्तार से चल रही हवा
RSS पर बैन सिफारिश वाली US रिपोर्ट पर भारत ने लगाई क्लास, अमेरिका को खूब सुनाया
DNA
RSS पर बैन सिफारिश वाली US रिपोर्ट पर भारत ने लगाई क्लास, अमेरिका को खूब सुनाया
6 साल में सिर्फ एक बहस में शिरकत... पूर्व CJI गोगोई राज्यसभा में खामोश क्यों रहे?
CJI Ranjan Gogoi
6 साल में सिर्फ एक बहस में शिरकत... पूर्व CJI गोगोई राज्यसभा में खामोश क्यों रहे?
युवाओं को नौकरी और करोड़ों का निवेश...4 साल पूरे होने पर पंजाब CM का रिपोर्ट कार्ड
Punjab news
युवाओं को नौकरी और करोड़ों का निवेश...4 साल पूरे होने पर पंजाब CM का रिपोर्ट कार्ड
मिडिल ईस्ट युद्ध का साइड इफेक्ट, LPG पर इतना 'पैनिक' क्या रोका जा सकता था?
LPG
मिडिल ईस्ट युद्ध का साइड इफेक्ट, LPG पर इतना 'पैनिक' क्या रोका जा सकता था?
ओडिशा में कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस के इस कदम से सियासी हलचल; 2 और MLA भी आए साथ
Rajya Sabha Elections 2026
ओडिशा में कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस के इस कदम से सियासी हलचल; 2 और MLA भी आए साथ