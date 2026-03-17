Chaitra Navratri 2026: अमावस्‍या कब है या किस तारीख को है? यह सवाल हर महीने की तरह मार्च में भी गूगल पर खूब सर्च किया जा रहा है और ट्रेंड भी बन रहा है. लेकिन इस बार अमावस्‍या की तारीख को लेकर उलझन ज्‍यादा है. खासतौर पर उनके लिए जिनके घरों में नवरात्र पर घटस्‍थापना होती है. अमावस्‍या तिथि 2 दिन पड़ने से चैत्र नवरात्र के पहले दिन की जाने वाली कलश स्‍थापना को लेकर लोगों में भाी कंफ्यूजन है.

इस स्थिति से बचने के लिए यह जानना जरूरी है कि मार्च में पड़ रही चैत्र अमावस्‍या 18 मार्च 2026 को मानी जाएगी या 19 मार्च 2026 को. ताकि सही तिथि पर अमावस्‍या व्रत रखा जा सके, स्‍नान-दान हो सके और नवरात्र की घटस्‍थापना भी विधिवत तरीके से सही समय पर हो सके.

अमावस्‍या कब है 2026?

द्रिक पंचांग के मुताबिक, इस बार चैत्र अमावस्या तिथि 18 मार्च की सुबह 8 बजकर 25 मिनट से शुरू होकर 19 मार्च की सुबह 6 बजकर 52 मिनट तक रहेगी. इसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी. चूंकि अमावस्‍या और चैत्र प्रतिपदा तिथि दोनों की शुरुआत सूर्योदय यानी कि उदयातिथि के आधार पर तय होती है. इसके मुताबिक 19 मार्च को ही अमावस्‍या होगी और 19 मार्च को ही चैत्र शुक्‍ल प्रतिपदा तिथि. तो क्‍या अमावस्‍या के साए में चैत्र नवरात्र की घटस्‍थापना होगी?

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इसे लेकर ज्‍योतिषाचार्यों का कहना है कि अमावस्‍या व्रत 18 मार्च को रखा जाना चाहिए. साथ ही पितृ कर्म भी 18 मार्च को सुबह 11 से 12 बजे के बीच करना उचित होगा. वहीं अमावस्‍या का स्‍नान-दान मुहूर्त 19 मार्च की तड़के सुबह 4 बजकर 51 मिनट से 5 बजकर 39 मिनट तक रहेगा. इस समय में पवित्र नदियों में स्‍नान करना और दान-पुण्‍य करना पूरा फल देगा.

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चैत्र नवरात्र 2026 घटस्थापना का मुहूर्त

वहीं पंचांग के अनुसार चैत्र प्रतिपदा तिथि 19 मार्च की सुबह 06:52 से 20 मार्च 2026 की सुबह‍ 04:52 बजे तक रहेगी. इसलिए 19 मार्च को ही चैत्र प्रतिपदा तिथि मानी जाएगी और घटस्‍थापना सुबह 6 बजकर 52 मिनट से 7 बजकर 43 मिनट तक कर सकेंगे. वहीं दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर में अभिजीत मुहूर्त 12:05 मिनट से 12:53 मिनट तक रहेगा. इस तरह अमावस्‍या खत्‍म होने के बाद के ही घटस्‍थापना के दोनों मुहूर्त हैं.

कहा जा रहा है कि ऐसा संयोग करीब 70 साल बात बना है जब चैत्र नवरात्र के पहले दिन अमावस्‍या भी रहेगी. ऐसे में यह दिन और भी खास होगा. यानी कि पितरों और मां दुर्गा दोनों की कृपा प्राप्‍त होगी.

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)