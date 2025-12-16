Advertisement
Hindi Newsधर्मAmavasya Ke Upay: पौष अमावस्या पर पितृ दोष से मुक्ति पाने का अच्छा मौका, ये 5 उपाय आपके जीवन की बाधाएं करेंगे दूर!

Amavasya Ke Upay: पौष अमावस्या पर पितृ दोष से मुक्ति पाने का अच्छा मौका, ये 5 उपाय आपके जीवन की बाधाएं करेंगे दूर!

Amavasya Ke Upay In Hindi: पौष अमावस्या पर कुछ विशेष उपाय करने से पितृ दोष दूर हो सकता है. पितरों की विशेष कृपा पाने के लिए पौष अमावस्या पर 5 काम किए जा सकते हैं. इससे जीवन के सभी रुके काम पूरे हो सकते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 16, 2025, 11:09 PM IST
How Do To Get Rid Of Pitru Dosh

How Do To Get Rid Of Pitru Dosh: इस साल पौष अमावस्या 19 दिसंबर 2025 को है. अगर पौष अमावस्या तिथि पर कुछ विशेष उपाय करें तो पितरों की विशेष कृपा पा सकते हैं. जिससे मानसिक शांति मिल सकती है, घर की समृद्धि बढ़ सकती है और धन संबंधी दिक्कतें दूर हो सकती हैं. पितरों को प्रसन्न करने से घर में सुख-शांति आ सकती है. रुके काम सिद्ध हो सकते हैं और संतान से जुड़ी सभी परेशानियां भी खत्म हो सकती हैं. आइए जानें पौष अमावस्या पर क्या उपाय करें. 

पितरों के नाम पिंडदान करें
पौष अमावस्या पर पितरों का तर्पण करते समय चावल, दूध, शहद और तिल को मिलाकर पिंड बनाएं और पितृ को समर्पित मंत्र 'ॐ पितृ देवताभ्यो नमः' का जाप करें. इसके बाद बहते जल में या पीपल के पेड़ के नीचे इन पिंड को अर्पित कर दें. पिंडदान से पितर संतुष्ट होंगे और अपना आशीर्वाद आपके घर पर बनाए रखेंगे.

दीया जलाएं
शाम में पीपल के पेड़ के नीचे अगर घी का दीया जलाएं, घर के दक्षिण दिशा में अगर एक दीया जलाकर रखें तो घर से नकारात्मकता दूर हो सकती है. पितृदोष भी दूर हो सकता है. घी का दीया न जला पाएं तो तिल के तेल से भी दीया जला सकते हैं. दीया जलाते हुए 'ॐ यमाय नमः' मंत्र का जाप करें. इससे पितृ दोष से भी मुक्ति मिल सकती है. घर में सकारात्मकता फैलती है.

मंत्र जाप करें व पितरों से प्रार्थना करें
पौष अमावस्या पर एक शक्तिशाली मंत्र का जाप 108 बार करने से मानसिक शांति मिलती है और घर की समृद्धि बढ़ती है. मंत्र है- ॐ पितृभ्यो नमः या ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए पितरों से मन ही मन प्रार्थना करें कि- हे पितृगण, मुझे आशीर्वाद दें, दोष से मुक्ति दें.

पीपल के पेड़ के नीचे पितरों के लिए तर्पण करें
पौष अमावस्या पर सुबह सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करें. पीपल के पेड़ के नीचे पितरो का तर्पण करें. इसके लिए गंगाजल में काले तिल, जौ, दूध मिलाए और पितरों का ध्यान कर उन्हें अर्पित करें. इसके अलाव एक मंत्र का 3 बार जाप करें. मंत्र है- 'ॐ पितृभ्यो नमः', इसके जाप से पितृ दोष से मुक्ति मिल सकती है और घर में शांति आ सकती है.

ब्राह्मण भोज कराएं
पौष अमावस्या तिथि पर कुछ चीजों का दान करें जैसे काले तिल, काले कपड़ा, लोहे की चीजें, काले कंबल और गुड़ आदि का दान करें. पितरों के तर्पण के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं. इसके अलावा गरीब को भी भोजन कराएं. ऐसा करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख की वृद्धि होती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Vastu Tips: घर में किन पक्षियों का आना शुभ और किनका आना अशुभ? उल्टा लटकने वाला यह जीव घर कर सकता है बर्बाद!

और पढ़ें- Palmistry: यूं ही नहीं मिलती बड़ी सफलता...भाग्य का भी चाहिए साथ, जानें बुलंदियों पर ले जाते हैं हथेली के कौन से गुण!

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

amavasya ke upay

