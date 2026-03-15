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Hindi Newsधर्मAmavasya Special Upay: सालों पुरानी दरिद्रता का होगा अंत! अमावस्या की रात करें ये 3 अचूक उपाय, पलट जाएगी किस्मत

Amavasya Special Upay: सालों पुरानी दरिद्रता का होगा अंत! अमावस्या की रात करें ये 3 अचूक उपाय, पलट जाएगी किस्मत

Amavasya Special Upay: सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व बताया गया है. परंपरानुसार, इस दिन लोग पूर्वजों को निमित्त तर्पण, दान और पिंडदान जैसे पुण्यकर्म करते हैं. इसके अलावा यह दिन दरिद्रता को दूर करने के लिए भी खास होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अमावस्या की रात कौन-कौन से 3 काम करने पर दरिद्रता दूर होगी.  

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 15, 2026, 05:59 PM IST
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Amavasya Special Upay: सालों पुरानी दरिद्रता का होगा अंत! अमावस्या की रात करें ये 3 अचूक उपाय, पलट जाएगी किस्मत

Amavasya Upay: हिंदू धर्म में अमावस्या और पूर्णिमा तिथि बेहद खास आध्यात्मिक महत्व है. वैदिक पंचांग के अनुसार, अमावस्या तिथि कृष्ण पक्ष की आखिरी तिथि होती है, जबकि पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि होती है. मान्यता है कि इस अमावस्या तिथि पर नकारात्मक शक्तियां बेहद एक्टिव हो जाती हैं. इसलिए इस दिन एकांत जगह, श्मशान, कब्रिस्तान इत्यादि जगहों पर अकेले जाने से मना किया जाता है. लेकिन इस तिथि की खास बात ये होती है कि इस दिन किए गए कुछ कार्य बेहद पुण्यदायी होते हैं. इसके अलावा इस दिन विशेष उपायों को करने से नजर दोष, कालसर्प दोष समेत कई खतरनाक दोषों से मुक्ति मिल जाती है. इतना ही नहीं, मान्यता है कि अमावस्या की रात कुछ विशेष काम करने से भाग्योदय भी होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अमावस्या की रात किन 3 उपायों को करने से किस्मत पलट सकती है. 

कौन हैं दरिद्र नारायण?

धार्मिक ग्रंथों में दरिद्र नारायण का जिक्र किया गया है. कहते हैं कि दरिद्र नारायण में भगवान विष्णु का साक्षात वास होता है. मान्यता है कि ईश्वर अक्सर अभावग्रस्त व्यक्ति के रूप में करुणा और मानवता की परीक्षा लेने आते हैं. ऐसे में जब हम किसी भूखे को अन्न या किसी जरूरतमंद को वस्त्र देते हैं, तो वह सिर्फ एक दान नहीं होता, बल्कि साक्षात नारायण की पूजा होती है.

सेवा से मिटती है दरिद्रता

अमावस्या के दिन सेवा और दान का विशेष महत्व है. मान्यता है कि जब कोई असहाय व्यक्ति आपके द्वारा दिए गए दान से तृप्त होता है, तो वह आपके जन्म-जन्मांतर के दुखों को अपने साथ ले जाता है और बदले में सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देता है. जिस घर के द्वार से दरिद्र नारायण संतुष्ट होकर लौटते हैं, वहां दरिद्रता का वास कभी नहीं होता. कहते हैं कि जहां करुणा होती है, वहां मां महालक्ष्मी खुद निवास करने चली आती हैं.

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मन की शुद्धि के बिना दान है निष्फल

दान सिर्फ धन का त्याग नहीं है, बल्कि यह मन की संकीर्णता और कंजूसी को मिटाने का माध्यम भी है. शास्त्रों में कहा गया है कि जिस क्षण व्यक्ति के भीतर से दरिद्रता का भाव निकल जाता है, उसी क्षण उसके बाहरी जीवन से भी अभावों का अंत होना शुरू हो जाता है. ऐसे में लगातार सेवा और परोपकार करने वाले व्यक्ति के मन में संतोष का भाव जागता है. यही वजह है कि अमावस्या के दिन विशेष रूप से दान-पुण्य की परंपरा रही है.

यह भी पढें: कंगाल को भी मालामाल कर सकता है फिटकरी का ये टोटका, अमावस्या की रात चुपचाप यहां रख दें एक टुकड़ा!

कार्तिक अमावस्या पर रखें इन बातों का ध्यान

कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का महापर्व मनाया जाता है. इस दिन लक्ष्मी पूजन का वास्तविक फल तभी प्राप्त होता है जब अपने साथ-साथ समाज के वंचित वर्ग की खुशियों का भी ध्यान रखा जाए. दीपावली पर निर्धन बच्चों को मिठाई खिलाना, पटाखे या नए वस्त्र देना सिर्फ शुभ कार्य नहीं, बल्कि लक्ष्मी को आमंत्रित करने का पुण्य कर्म है.लक्ष्मी चंचला हैं, लेकिन वे पुण्य कर्म करने वालों के पास ठहर जाती हैं. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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