Amla Navami 2025: सतयुग की शुरुआत का दिन आंवला नवमी, जानें शुभ मुहूर्त पूजा विधि और महत्व!

Amla Navami Kab Hai 2025: दिवाली के ठीक 10 दिन अक्षय नवमी (Akshaya Navami 2025) मनाने का विधान है जिसका हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है. अक्षय का अर्थ है जिसका क्षय न हो या जो खत्म न हो. ऐसे में अक्षय नवमी के दिन मिला पुण्य अक्षय होता है. अक्षय नवमी को इच्छा नवमी, आंवला नवमी, के साथ ही कूष्मांड नवमी व आरोग्य नवमी या धातृ नवमी भी कहते हैं. इस दिन व्रत का संकल्प करने से घर में सुख-शांति बढ़ती है और संतान सुख की प्राप्ति है. सद्भाव और वंश बढ़ता है. आंवला नवमी पर भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की अर्चना उपासना की जाती है. आइए जानें आंवला नवमी कब है और इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व क्या है.

अक्षय नवमी 2025 कब है? (Akshaya Navami 2025 Kab Hai)

पंचांग के अनुसार अक्षय नवमी 31 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी. कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि 30 अक्टूबर सुबह 10:06 बजे शुरू हो रही है और तिथि का समापन 31 अक्टूबर सुबह 10:03 बजे हो रहा है. इस तरह उदया तिथि में 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी. पर्व पर पूजा का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर को सुबह के 6:32 से लेकर 10:03 बजे तक है.

आंवला नवमी की पूजा विधि

सुबह स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र पहने और अक्षय नवमी व्रत का संकल्प करें.

अब भगवान विष्णु के साथ ही आंवले के वृक्ष की पूजा आराधना करें.

जल, अक्षत, फूल भगवान को अर्पित करें और फूल गंध भी चढ़ाएं.

भगवान के सामने दीप जलाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

अब भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें.

जरूरतमंदों को भोजन कराएं और कपड़े का दान करें.

परिवार समेत आंवले के पेड़ की परिक्रमा व पूजा करें.

क्यों मनाई जाती है आंवला नवमी? जानें महत्व

पुराणों के अनुसार, आंवला नवमी या अक्षय नवमी तिथि से ही सतयुग का प्रारंभ माना जाता है, ऐसे इस पर्व को “अक्षय नवमी” के नाम से जाना जाता है. ये एक ऐसा दिन है कि जब पुण्य कर्मों का अक्षय फल प्राप्त होता है. पौराणिक मान्यता है कि अक्षय नवमी के दिन ही श्री विष्णु जी ने कूष्माण्ड दैत्य का वध कर देवताओं और मनुष्यों को उसके अत्याचार से मुक्त किया. दैत्य का अंत होते ही उसके रोम से कूष्माण्ड यानी पेठा या कद्दू की बेल निकली. अक्षय नवमी पर पेठा का दान करना अति शुभ माना जाता है. गन्ध, पुष्प और अक्षत आदि से अगर कुष्माण्ड की पूजा करें तो उत्तम फल प्राप्त होते हैं.

आंवला वृक्ष की पूजा का महत्व

आंवला वृक्ष विष्णु जी को अति प्रिया है ऐसे में अक्षय नवमी पर आंवला पेड़ की पूजा परिक्रमा की जाती है. मान्यता है कि आंवला वृक्ष में विष्णु जी, मां लक्ष्मी और तुलसी देवी का वास होचा है. आंवला के पेड़ की पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है. संतान की आयु बढ़ती है और परिवार में शांति और समृद्धि आती है. इस दिन अगर आंवले के पेड़ के नीचे बैठें और सात्विक भोजन करें इसके साथ ही अक्षय नवमी की कथा सुने सुनाएं तो सभी पापों से मुक्ति मिलती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है. इसे आंवला भोज के रूप में भी जाना जाता है.

