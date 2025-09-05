अनंत चतुर्दशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और अनंत धागा बनाने का तरीका

Anant Chaturdashi Muhurat 2025: अनंत चतुर्दशी का दिन बेहद पवित्र दिन होता है और यह एक नहीं कई कारणों से महत्वपूर्ण है. अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके अनंत धागा बांधा जाता है, साथ ही गणेश विसर्जन किया जाता है.
Happy Anant Chaturdashi 2025: हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का दिन अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है. 10 दिवसीय गणेश उत्सव का समापन गणेश चतुर्थी के दिन ही होता है. साथ ही अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन करते हैं. अनंत चतुर्दशी का व्रत रखना बेहद पुण्यदायी माना गया है. इस दिन व्रत रखने और 14 गांठों वाला अनंत धागा बांधने से जीवन में अपार सुख-समृद्धि आती है, संकट दूर होते हैं. इस साल 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है और इसी दिन गणेश विजर्सन होगा.
अनंत चतुर्दशी पूजा मुहूर्त 2025
अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर की सुबह 06:02 बजे से दोपहर 01:41 बजे तक है. यह समय अनंत चतुर्दशी की पूजा करने के लिए बेहद शुभ है.
अनंत चतुर्दशी पूजा विधि
अनंत चतुर्दशी की सुबह जल्दी उठकर स्नान करें. फिर गंगाजल छिड़ककर पूजा स्थल को शुद्ध करें. ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) में भगवान विष्णु या लक्ष्मी-नारायण की प्रतिमा/चित्र स्थापित करें. फिर प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराएं. भगवान का चंदन, हल्दी, रोली, केसर से तिलक करें. फल, फूल और भोग अर्पित करें. साथ ही धूप-दीप करें. भगवान विष्णु को 14 गांठ वाला अनंत धागा अर्पित करें. विष्णु सहस्रनाम पढ़ें या विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें. पूजा के पश्चात अनंत धागा को बांह में धारण करें और भगवान से सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें. 14 गांठों वाला यह अनंत धागा 14 लोकों का प्रतीक है. इसे धारण से व्यक्ति संकटों से मुक्त और सुरक्षित रहता है. उसे जीवन में सुख-समृद्धि मिलती है.
अनंत धागा बनाने की विधि
पहले कच्चे धागे को हल्दी में भिगोकर 14 गांठ वाला धागा बनाएं. हर गांठ लगाते समय भगवान विष्णु का नाम लें. फिर इस धागे को गाय के कच्चे दूध में डुबोकर ॐ अनंताय नम: का मंत्र जपते हुए भगवान विष्णु की विधिवत रूप से पूजा करें. पूजा के बाद इस अनंत सूत्र को पुरुष दाएं और महिलाएं अपने बाएं बाजू पर बांधें. बाजार में तैयार अनंत सूत्र भी मिलते हैं, यदि खुद अनंत सूत्र ना बना पाएं तो बाजार से भी खरीद सकते हैं.
