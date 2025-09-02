अनंत चतुर्दशी कब है? नोट कर लें गणेश विसर्जन का सबसे शुभ मुहूर्त और जरूरी नियम
धर्म

अनंत चतुर्दशी कब है? नोट कर लें गणेश विसर्जन का सबसे शुभ मुहूर्त और जरूरी नियम

Anant Chaturdashi 2025: अनंत चतुर्दशी का दिन सनातन धर्म में बहुत खास माना गया है. इसी दिन दिगंबर जैन धर्मावलंबियों का पर्यूषण पर्व समाप्‍त होता है. अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणेश विसर्जन होता है. जानिए इस साल अनंत चतुर्दशी कब है और गणेश विसर्जन का मुहूर्त क्‍या है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 02, 2025, 09:08 AM IST
अनंत चतुर्दशी कब है? नोट कर लें गणेश विसर्जन का सबसे शुभ मुहूर्त और जरूरी नियम

Ganesh Visarjan 2025 Date: भाद्रपद शुक्‍ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहते हैं. इस दिन भगवान विष्‍णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है. अनंत धागा बांधा जाता है. मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और अनंत भगवान की पूजा करने से सारे दुख-दर्द खत्म हो जाते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. साथ ही गणेश उत्‍सव का समापन भी अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन के साथ होता है. इस दिन गणपति बप्‍पा को विदाई दी जाती है, साथ ही अगले बरस जल्‍दी आने की गुहार भी जाती है. इसी दिन जैन धर्म में 10 दिन के पर्यूषण पर्व की समाप्ति होती है. जैनी लोग अनंत चतुर्दशी के दिन निर्जला व्रत रखते हैं. 

यह भी पढ़ें: इनकम डबल, खुशियां ट्रिपल, सक्‍सेस भी कदमों में लोट जाएगी! सूर्य की राशि में बुध देंगे पैसा ही पैसा

अनंत चतुर्दशी पूजा का शुभ मुहूर्त 2025 

पंचांग के अनुसार अनंत चतुर्दशी की तिथि 6 सितंबर को तड़के सुबह 3 बजकर 12 मिनट से शुरू होगी और 6 व 7 सितंबर की मध्‍यरात्रि 1 बजकर 41 मिनट पर समाप्‍त होगी. लिहाजा अनंत चतुर्दशी की पूजा और गणेश विसर्जन 6 सितंबर 2025, शनिवार को ही किया जाएगा.  

यह भी पढ़ें: सितंबर में जन्‍मे लोग कैसे होते हैं? अपनी इस एक आदत से पार्टनर को करते हैं खूब इरिटेट

गणेश विसर्जन का मुहूर्त 

अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन करने के लिए 5 शुभ मुहूर्त हैं. 

प्रातः मुहूर्त (शुभ) - सुबह 7 बजकर 36 मिनट से लेकर सुबह 9 बजकर 10 मिनट तक
अपराह्न मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत) - दोपहर 12 बजकर 19 मिनट से लेकर शाम 05 बजकर 02 मिनट तक
सायाह्न मुहूर्त (लाभ) - शाम 06 बजकर 37 मिनट से लेकर रात 08 बजकर 02 मिनट तक
रात्रि मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर) - रात 09 बजकर 28 मिनट से लेकर अर्धरात्रि 1 बजकर 45 मिनट तक 7 सितंबर को
उषाकाल मुहूर्त (लाभ) - 7 सितंबर को सुबह 4 बजकर 36 मिनट से लेकर सुबह 06 बजकर 02 मिनट तक 

यह भी पढ़ें: चंद्र ग्रहण बार-बार इंटरनेट पर क्‍यों हो रहा ट्रेंड? वजह जानकर आप भी तुरंत करने लगेंगे प्‍लानिंग

गणेश विसर्जन के जरूरी नियम 

- गणेश विसर्जन के दिन गणपति बप्‍पा को विसर्जन के लिए ले जाते समय विधि-विधान से पूजा आरती करें, भोग लगाएं. उसके बाद विसर्जन स्‍थल पर फिर से आरती करें, भोग लगाकर प्रसाद बांटें, इसके बाद विसर्जन करें. 

- गणेश विसर्जन बेहद सम्‍मान से करें. प्रतिमा को ऊपर से फेंकने की गलती ना करें. पूरे सम्‍मान से धीरे-धीरे पानी में प्रतिमा को विसर्जित करें. 

-  ऐसे स्‍थान पर मूर्ति विसर्जित करें, जहां पर्याप्‍त पानी हो. ऐसा ना हो कि मूर्ति अच्‍छे से विसर्जित ना हो पाए या खंडित हो जाए. 

- यदि घर में मूर्ति विसर्जित कर रहे हैं तो विसर्जन के बाद उस सम्‍मान पूर्वक जल को पेड़-पौधों में डाल दें. उसे फेंकें नहीं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

;