Anant Chaturdashi 2025: अनंत चतुर्दशी पर विष्णु जी की आराधना में न रह जाए कमी, नोट करें पूजा विधि, पूजन सामग्री लिस्ट और मंत्र!

Anant Chaturdashi 2025 Date: अनंत चतुर्दशी पर्व पर सभी वैष्णव अपने आराध्य श्रीहरि विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करते हैं. हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी पर्व भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप को समर्पित किया गया है, जिससे इस पर्व का महत्व बढ़ जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तिथि पर इस पर्व को मनाया जाता है जोकि इस साल उदया तिथि में 06 सितंबर को मनाई जाएगी. अनंत चतुर्दशी पर किस पूजा विधि से भगवान की आराधना करें, किन मंत्रों का जाप करें और पूजा में किसी जरूरी सामग्री को रखें, इस कड़ी में आइए विस्तार से जानें.

अनंत चतुर्दशी 2024 पूजा सामग्री (Anant Chaturdashi 2025 Puja Samagri)

अनंत चतुर्दशी के दिन कुछ जरूर पूजा सामग्री होना चाहिए जिसकी लिस्ट पर आइए ध्यान दें.

एक चौकी, लाल कपड़ा

भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा

जल से भरा कलश, कच्चा सूत या कलावा

चंदन, केसर

अष्टदल कमल, गेंदे के फूल और माला

भोग के लिए मिठाई और फल आदि.

अनंत चतुर्दशी 2024 पूजा विधि (Anant Chaturdashi 2025 Puja Vidhi)

सुबह जल्दी उठें और स्नान ध्यान कर साफ कपड़ा पहनें.

पूजाघर में चौकी लगाकर उसे गंगाजल छिड़ककर पवित्र करें और लाल कपड़ा बिछा दें.

अब इस चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर पूजा शुरू करें.

चौकी के पास जल से भरा एक कलश और अष्टदल कमल रखें.

वहीं पर कच्चा सूत या कलावा भी रख दें और विष्णु जी का ध्यान कर व्रत का संकल्प करें.

अब भगवान को स्नान कराकर वस्त्र धारण करवाएं. इसके बाग उनका भव्य श्रृंगार करें.

भगवान को चंदन लगाएं और फूल माला चढ़ाएं. चरणों में लाल कपड़े में पोटली बनाकर चावल चढ़ाएं.े

अब भगवान विष्णु को भोग में फल, मिठाई और केसर अर्पित करें.

विष्णु जी के मंत्रों का सच्चे मन से जाप करें व आरती कर पूजा संपन्न करें.

अब भक्तों में प्रसाद बांट दें.

Add Zee News as a Preferred Source

अनंत चतुर्दशी 2024 पूजा मंत्र ( Vishnu ji ke mantra)

अनंत चतुर्दशी पर इस मंत्र का करें जाप- ॐ अनन्ताय नमः

विष्णु जी का यह मंत्र भी है शक्तिशाली- 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः'

इस मंत्र का जाप से होगा लाभ- 'लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं। वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।'

विष्णु जी का यह मंत्र भी हैं प्रभावशाली- 'अनंत संसार महासुमद्रे मग्रं समभ्युद्धर वासुदेव। अनंतरूपे विनियोजयस्व ह्रानंतसूत्राय नमो नमस्ते।।'

इस मंत्र का भी करें जाप- 'ध्याये न्नृसिंहं तरुणार्कनेत्रं सिताम्बुजातं ज्वलिताग्रिवक्त्रम्।अनादिमध्यान्तमजं पुराणं परात्परेशं जगतां निधानम्।।'

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Astro Tips: ये 3 राशि के लोग अपने स्वभाव से जीत लेते हैं हर किसी का दिल, इस लिस्ट में आपकी राशि तो नहीं!

और पढ़ें- Samudrika Shastra: ऐसी जीभ वाले लोग हर सुख का लेते हैं आनंद और होते हैं महाज्ञानी, जीभ से रहस्य चौंका देंगे!