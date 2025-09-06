Anant Chaturdashi 2025: अनंत चतुर्दशी पर घर की इन जगहों पर जलाएं 14 दीपक, नारायण से मिलेगा मनचाहा आशीर्वाद!

Anant Chaturdashi 2025 Dipak Ka Upay: अनंत चतुर्दशी पर्व का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है. इस दिन भगवान अनंत की पूजा अर्चना कर व्रत का संकल्प किया जाता है. इस पर्व पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से जीवन के सभी दुखों का अंत हो जाता है. मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी पर्व पर प्रदोष काल में घर की कुछ प्रमुख जगहों पर 14 दीपक जलाने से भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है. घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

अनंत चतुर्दशी पर्व पर 14 दीपक जलाने की विधि

अनंत चतुर्दशी पर्व पर 14 दीपक जलाने का बहुत महत्व है. सबसे पहले मिट्टी या पीतल के दीपक को साफ कर लें और बत्ती लगा लं. अब दीयों को दक्षिण दिशा की ओर रखकर उसमें गाय का घी डालें. सरसों के तेल से भी दीयों को जला सकते हैं. प्रदोष काल में दीपक जलाते हुए मंत्र जाप भी मन ही मन करते रहें. मंत्र है-‘ॐ अनंताय नमः’ या ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’. मान्यता है कि दीयों जलाने के इस उपाय से साधक को भगवान विष्णु से मनचाहें वारदान प्राप्त होते हैं.

अनंत चतुर्दशी पर कहां रखें ये 14 दीपक?

अनंत चतुर्दशी पर 14 दीपक जलाएं और इसे घर की अलग-अलग जगहों पर रख दें. दीयों के इस एक उपाय को करने भर से घर के सभी कोनों में सकारात्मकता फैलेगी. दीपक रखने के लिए कौन सी जगहों को सही बताया गया गया है.

रसोई घर, पूजा घर, तुलसी पौधा, आंगन में

मुख्य द्वार, तिजोरी, घर के चार कोनों में एक-एक (4 दीपक)

छत परघर के बाहर, पानी के नल के पास, घर की सीढ़ियों पर

अनंत चतुर्दशी पर दीया जलाने का क्या महत्व है

मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी पर्व पर घर की तय जगहों पर दीपक जलाने से नकारात्मकता दूर होती है और हर ओर से घर में समृद्धि का फैलती है. घर में सुख-शांति का माहौल बना रहता है. मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है. अनंत भगवान को ध्यानकर घर में दीप जलाने से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है.

