Anant Chaturdashi 2025: 14 साल तक भोगना पड़ेगा कष्ट, अनंत चतुर्दशी पर भूल से भी ना खाएं ये सफेद चीज

Anant Chaturdashi 2025: हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व . यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है. इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और व्रती अनंत सूत्र धारण कर सुख-समृद्धि, लंबी आयु और पारिवारिक कल्याण की कामना करते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भोजन में कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी होता है. खासतौर पर सफेद रंग की कुछ चीजों का सेवन वर्जित माना गया है, क्योंकि ये व्रत की पवित्रता को भंग कर सकती हैं.

अनंत चतुर्दशी पर किन सफेद चीजों से करें परहेज

चावल- चावल सफेद अनाज माना जाता है. व्रत के दिन इसका सेवन वर्जित होता है. मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से व्रत का फल कम हो जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

दही- दही को भी सफेद खाद्य पदार्थों में गिना जाता है. इस दिन दही खाने से व्रत की पवित्रता भंग होती है और शुभ फल प्राप्त नहीं होता.

दूध एवं दूध से बनी चीजें - शुद्ध दूध, पनीर या खीर जैसी वस्तुएं व्रत में वर्जित कही गई हैं. दूध का प्रयोग केवल पूजा-अर्चना में किया जाता है, सेवन के लिए नहीं.

सफेद तिल- तिल को धार्मिक कार्यों में उपयोगी माना जाता है, लेकिन अनंत चतुर्दशी पर सफेद तिल का सेवन अशुभ फल देने वाला कहा गया है.

नमक- व्रत के नियमों के अनुसार इस दिन नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए. इसकी जगह सेंधा नमक का उपयोग किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: इस साल कब मनाई जाएगी अनंत चतुर्दशी, ये है सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजन की विधि

क्यों नहीं खानी चाहिए सफेद चीजें?

धार्मिक मान्यता है कि सफेद पदार्थ चंद्रमा और शीतल ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि अनंत चतुर्दशी का संबंध तप, संयम और व्रत की कठोरता से जुड़ा है. ऐसे में सफेद वस्तुओं का सेवन व्रत के प्रभाव को कम कर देता है और व्रत करने वालों को संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)