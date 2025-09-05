Anant Chaturdashi 2025: अनंत रक्षा सूत्र को कब उतारना होता है शुभ, अनंत चतुर्दशी से पहले जान लें नियम और विधि

Anant Chaturdashi 2025: अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है. इस बार यह व्रत 06 सितंबर को पड़ रहा है. धार्मिक परंपरा के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है. पूजन के बाद अनंत रक्षा सूत्र को पुरुष अपनी दाहिनी भुजा पर जबकि, महिलाएं अपनी बाईं भुजा पर बांधती हैं. शास्त्रों में अनंत रक्षा सूत्र के बारे में कहा गया है कि जो कोई विधि-विधान से इसे बांधता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु करते हैं और कष्टों से उबारते हैं. अनंत रक्षा सूत्र को लेकर अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर, इसे कब उतारना चाहिए. ऐसे में आइए जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी के दिन धारण किया गया रक्षा सूत्र कब उतारना चाहिए और इसके लिए शास्त्रों में क्या नियम बताए गए हैं.

अनंत रक्षा सूत्र बांधन के फायदे

हिंदू परंपरा के अनुसार, अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत सूत्र (धागा) को बाजू में बांधना अत्यंत शुभ माना गया है. मान्यता है कि इससे भय और नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है तथा पाप नष्ट होते हैं. जो कोई लगातार चौदह वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत रखते हैं और चौदह गांठों वाला अनंत सूत्र धारण करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है.

अनंत सूत्र बांधने की विधि

अनंत चतुर्दशी की पूजा पूरी करने के बाद अनंत सूत्र को तैयार किया जाता है. महिलाएं इसे अपने बाएं हाथ की बाजू में और पुरुष दाहिने हाथ की बाजू में बांधते हैं. सूत्र को हल्दी या केसर से रंगकर चौदह गांठें लगाई जाती हैं. इसे भगवान विष्णु को अर्पित कर “ॐ अनंताय नमः” या “ॐ अनन्तसागर महासमुद्रे मग्नान्समभ्युद्धर वासुदेव. अनन्तरूपे विनियोजितात्मा ह्यनन्तरूपाय नमो नमस्ते” मंत्र का जप करते हुए बाजू में बांधा जाता है. रात में सोते समय इस धागे को उतार देना चाहिए और अगले दिन इसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना शुभ माना जाता है.

अनंत सूत्र उतारने की विधि

अनंत सूत्र को 14 दिनों तक धारण करने के बाद या पूजा के अगले दिन उतारना चाहिए. उतारते समय “ॐ अनंताय नमः” मंत्र का जाप करना जरूरी माना गया है. धागे को पवित्र स्थान पर रखकर अगले दिन किसी नदी या जलाशय में विसर्जित किया जाता है.

