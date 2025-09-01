Anant Chaturdashi 2025: अनंत चतुर्दशी पर श्रीहरि के 108 नामों का जाप दिलाएगा मोक्ष, जीते जी नहीं होंगे कष्ट के भागी!

Anant Chaturdashi 2025 Kab Hai: अनंत चतुर्दशी इस साल 9 सितंबर को मनाई जाएगी. अगर इस दिन विष्णु जी की पूजा करते हुए भगवान विष्णु के 108 नामों का जाप करें तो पुण्य की प्राप्ति हो सकती है.
Trending Photos
Anant Chaturdashi 2025 Date: भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की में पड़ने वाली चतुर्दशी तिथि पर भगवान विष्णु की विशेष पूजा आराधना की जाती है. इस दिन अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है. भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की आराधना करने से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है और कष्टों का निवारण होता है. इस साल अनंत चतुर्दशी पर्व 9 सितंबर को मनाया जाएगा. इस शुभ मोके पर अगर भगवान विष्णु की विशेष कृपा पानी है और मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता खोलना है तो भगवान विष्णु के 108 नामों का जाप किया जा सकता है.
सत्यनारायण भगवान के 108 नाम जाप
अनंत चतुर्दशी पर सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर पूजा के दौरान ही भगवान के 108 नामों का जाप करें. इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और विष्णुजी की कृपा प्राप्त होगी. आइए अनंत चतुर्दशी पर पूजा के समय सत्यनारायण भगवान के 108 नाम का जाप करने के लिए ये नाम जानें.
भगवान विष्णु के 108 नाम का जाप
1. 'ऊँ श्री प्रकटाय नम:'
2. 'ऊँ श्री वयासाय नम:'
3. 'ऊँ श्री हंसाय नम:'
4. 'ऊँ श्री वामनाय नम:'
5. 'ऊँ श्री गगनसदृश्यमाय नम:'
6. 'ऊँ श्री लक्ष्मीकान्ताजाय नम:'
7. 'ऊँ श्री प्रभवे नम:'
8. 'ऊँ श्री गरुडध्वजाय नम:'
9. 'ऊँ श्री परमधार्मिकाय नम:'
10. 'ऊँ श्री यशोदानन्दनयाय नम:'
11. 'ऊँ श्री विराटपुरुषाय नम:'
12. 'ऊँ श्री अक्रूराय नम:'
13. 'ऊँ श्री सुलोचनाय नम:'
14. 'ऊँ श्री भक्तवत्सलाय नम:'
15. 'ऊँ श्री विशुद्धात्मने नम :
16. 'ऊँ श्री श्रीपतये नम:'
17. 'ऊँ श्री आनन्दाय नम:'
18. 'ऊँ श्री कमलापतये नम:'
19. 'ऊँ श्री सिद्ध संकल्पयाय नम:'
20. 'ऊँ श्री महाबलाय नम:'
21. 'ऊँ श्री लोकाध्यक्षाय नम:'
22. 'ऊँ श्री सुरेशाय नम:'
23. 'ऊँ श्री ईश्वराय नम:'
24. 'ऊँ श्री विराट पुरुषाय नम:'
25. 'ऊँ श्री क्षेत्र क्षेत्राज्ञाय नम:'
26. 'ऊँ श्री चक्रगदाधराय नम:'
27. 'ऊँ श्री योगिनेय नम:'
28. 'ऊँ श्री दयानिधि नम:'
29. 'ऊँ श्री लोकाध्यक्षाय नम:'
30. 'ऊँ श्री जरा-मरण-वर्जिताय नम:'
31. 'ऊँ श्री कमलनयनाय नम:'
32. 'ऊँ श्री शंख भृते नम:'
33. 'ऊँ श्री दु:स्वपननाशनाय नम:'
34. 'ऊँ श्री प्रीतिवर्धनाय नम:'
35. 'ऊँ श्री हयग्रीवाय नम:'
36. 'ऊँ श्री कपिलेश्वराय नम:'
37. 'ऊँ श्री महीधराय नम:'
38. 'ऊँ श्री द्वारकानाथाय नम:'
39. 'ऊँ श्री सर्वयज्ञफलप्रदाय नम:'
40. 'ऊँ श्री सप्तवाहनाय नम:'
41. 'ऊँ श्री श्री यदुश्रेष्ठाय नम:'
42. 'ऊँ श्री चतुर्मूर्तये नम:'
43. 'ऊँ श्री सर्वतोमुखाय नम:'
44. 'ऊँ श्री लोकनाथाय नम:'
45. 'ऊँ श्री वंशवर्धनाय नम:'
46. 'ऊँ श्री एकपदे नम:'
47. 'ऊँ श्री धनुर्धराय नम:'
48. 'ऊँ श्री प्रीतिवर्धनाय नम:'
49. 'ऊँ श्री केश्वाय नम:'
50. 'ऊँ श्री धनंजाय नम:'
51. 'ऊँ श्री ब्राह्मणप्रियाय नम:'
52. 'ऊँ श्री शान्तिदाय नम:'
53. 'ऊँ श्री श्रीरघुनाथाय नम:'
54. 'ऊँ श्री वाराहय नम:'
55. 'ऊँ श्री नरसिंहाय नम:'
56. 'ऊँ श्री रामाय नम:'
57. 'ऊँ श्री शोकनाशनाय नम:'
58. 'ऊँ श्री श्रीहरये नम:'
59. 'ऊँ श्री गोपतये नम:'
60. 'ऊँ श्री विश्वकर्मणे नम:'
61. 'ऊँ श्री हृषीकेशाय नम:'
62. 'ऊँ श्री पद्मनाभाय नम:'
63. 'ऊँ श्री कृष्णाय नम:'
64. 'ऊँ श्री विश्वातमने नम:'
65. 'ऊँ श्री गोविन्दाय नम:'
66. 'ऊँ श्री लक्ष्मीपतये नम:'
67. 'ऊँ श्री दामोदराय नम:'
68. 'ऊँ श्री अच्युताय नम:'
69. 'ऊँ श्री सर्वदर्शनाय नम:'
70. 'ऊँ श्री वासुदेवाय नम:'
71. 'ऊँ श्री पुण्डरीक्षाय नम:'
72. 'ऊँ श्री नर-नारायणा नम:'
73. 'ऊँ श्री जनार्दनाय नम:'
74. 'ऊँ श्री चतुर्भुजाय नम:'
75. 'ऊँ श्री विष्णवे नम:'
76. 'ऊँ श्री केशवाय नम:'
77. 'ऊँ श्री मुकुन्दाय नम:'
78. 'ऊँ श्री सत्यधर्माय नम:'
79. 'ऊँ श्री परमात्मने नम:'
80. 'ऊँ श्री पुरुषोत्तमाय नम:'
81. 'ऊँ श्री हिरण्यगर्भाय नम:'
82. 'ऊँ श्री उपेन्द्राय नम:'
83. 'ऊँ श्री माधवाय नम:'
84. 'ऊँ श्री अनन्तजिते नम:'
85. 'ऊँ श्री महेन्द्राय नम:'
86. 'ऊँ श्री नारायणाय नम:'
87. 'ऊँ श्री सहस्त्राक्षाय नम:'
88. 'ऊँ श्री प्रजापतये नम:'
89. 'ऊँ श्री भूभवे नम:'
90. 'ऊँ श्री प्राणदाय नम:'
91. 'ऊँ श्री देवकी नन्दनाय नम:'
92. 'ऊँ श्री सुरेशाय नम:'
93. 'ऊँ श्री जगतगुरूवे नम:'
94. 'ऊँ श्री सनातन नम:'
95. 'ऊँ श्री सच्चिदानन्दाय नम:'
96. 'ऊँ श्री दानवेन्द्र विनाशकाय नम:'
97. 'ऊँ श्री एकातम्ने नम:'
98. 'ऊँ श्री शत्रुजिते नम:'
99. 'ऊँ श्री घनश्यामाय नम:'
100. 'ऊँ श्री वामनाय नम:'
101. 'ऊँ श्री गरुडध्वजाय नम:'
102. 'ऊँ श्री धनेश्वराय नम:'
103.'ऊँ श्री भगवते नम:'
104. 'ऊँ श्री उपेन्द्राय नम:'
105. 'ऊँ श्री परमेश्वराय नम:'
106. 'ऊँ श्री सर्वेश्वराय नम:'
107. 'ऊँ श्री धर्माध्यक्षाय नम:'
108. 'ऊँ श्री प्रजापतये नम:'
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
और पढ़ें- Astro Tips: पर्स में पोटली का टोटका दिलाएगा धन, जानें पीले चावलों के शक्तिशाली उपाय!
और पढ़ें- Astro Tips: ये 3 राशि के लोग अपने स्वभाव से जीत लेते हैं हर किसी का दिल, इस लिस्ट में आपकी राशि तो नहीं!
और पढ़ें- Samudrika Shastra: ऐसी जीभ वाले लोग हर सुख का लेते हैं आनंद और होते हैं महाज्ञानी, जीभ से रहस्य चौंका