/अनंत चतुर्दशी का पूजा मुहूर्त..14 गांठ वाला धागे का नियम, यहां देखें हर एक डिटेल

अनंत चतुर्दशी का पर्व इस बार 25 सितंबर 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा. इसी दिन गणेश विसर्जन होता है. अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है और 14 गांठ वाला अनंत सूत्र बांधा जाता है. इस धागे का बहुत महत्व है. हालांकि इस धागे को बनाने, बांधने, पूजा करने को लेकर लोगों के मन में कई सवाल होते हैं. आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा और अनंत धागे से जुड़ी हर जानकारी.
अनंत चतुर्दशी तिथि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है. वैदिक पंचांग के अनुसार, इस साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 24 सितंबर 2026 की रात 11:18 बजे से प्रारंभ होकर 25 सितंबर 2026, शुक्रवार की रात 11:06 बजे तक रहेगी. उदयतिथि के आधार पर 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी.
अनंत चतुर्दशी पर पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 08:35 बजे से शुरू होकर शाम 04:10 बजे तक रहेगा. इस दौरान विधि-विधान से भगवान विष्णु का पूजन की जा सकेगी. वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 बजे से दोपहर 12:42 बजे तक रहेगा. अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत रखें और भगवान विष्णु जी की पूजा करें.
अनंत चतुर्दशी की सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले कपड़े पहनें. ऐसा संभव न हो तो लाल-गुलाबी कपड़े भी पहन सकते हैं. भगवान विष्णु का स्मरण करके व्रत-पूजा का संकल्प करें. पूजा स्थल पर गंगाजल छिड़कें. चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु के अनंत रूप की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें. साथ ही कलश भी स्थापित करें.
पूजा में पीले फूल, फल और मिठाइयां अर्पित करें. साथ ही 14 गांठ वाला अनंत सूत्र अर्पित करें. पूजा में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें. व्रत कथा पढ़ें. आरती करें. फिर पूजा के बाद यह धागा अपने बाजू में बांधें.
अनंत चतुर्दशी कब है
अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर 2026, शुक्रवार को है.
गणेश चतुर्दशी और अनंत चतुर्दशी में क्या अंतर है?
अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है. इससे अनंत फल और मनोकामन की प्राप्ति होती है. वहीं 10 दिन के गणेश उत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन होता है और इसी दिन गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन होता है.
अनंत चतुर्दशी के देवता कौन हैं?
अनंत चतुर्दशी के देवता भगवान विष्णु हैं.
अनंत धागा क्या है?
सूती या रेशमी धागे को हल्दी, कुमकु या केसर से रंगा जाता है फिर पूजा के दौरान इसमें 14 गांठें लगाकर अनंत सूत्र या अनंत धागा बनाया जाता है. अनंत धागे में लगाई जाने वाली 14 गांठें हिंदू धर्म में वर्णित 14 लोकों (भुवनों) का प्रतीक मानी जाती हैं. धार्मिक मान्यता है कि इस धागे को बांधने से संकटों से रक्षा होती है और जीवन में सुख-समृद्धि, शांति रहती है.
अनंत धागा कौन से हाथ में बांधें और कितने दिन पहनें?
प्रचलित पूजा परंपरा के अनुसार पुरुष दाहिनी भुजा और महिलाएं बाईं भुजा पर अनंत सूत्र बांधती हैं. यह सूत्र पूजा के बाद धारण किया करें. इसे कम से कम 14 दिन तक अपनी भुजा (कोहनी के ऊपर) बांधें. वहीं कई लोग इसे हमेशा बांधकर रखते हैं और अगले साल अनंत चतुर्दशी की पूजा पर नए धागे से बदलते हैं.
(Disclaimer: यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)