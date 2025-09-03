अनंत चतुर्दशी पर गणपति विसर्जन और शनिवार का दुर्लभ संयोग, दान कर देंगे ये चीजें तो मिलेगा पुण्य
Advertisement
trendingNow12907755
Hindi Newsधर्म

अनंत चतुर्दशी पर गणपति विसर्जन और शनिवार का दुर्लभ संयोग, दान कर देंगे ये चीजें तो मिलेगा पुण्य

Anant Chaturdashi Ganpati Visarjan 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस बार अनंत चतुर्दशी और गणपति विसर्जन के दिन शनिवार का दुर्लभ संयोग बन रहा है. आइए जानते हैं कि इस दिन किन चीजों के दान से पुण्य प्राप्त होगा.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 03, 2025, 09:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अनंत चतुर्दशी पर गणपति विसर्जन और शनिवार का दुर्लभ संयोग, दान कर देंगे ये चीजें तो मिलेगा पुण्य

Anant Chaturdashi Ganpati Visarjan 2025 Daan: हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी और गणपति विसर्जन का विशेष महत्व है. परंपरानुसार, ये दोनों ही त्योहार एक ही दिन यानी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल गणपति विसर्जन और अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर को पड़ रही है. अनंत चतुर्दशी पर जहां भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा की जाती है, वहीं गणपति विसर्जन पर लोग बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं. चूंकि, अनंत चतुर्दशी और गणपति विसर्जन पर शनिवार का दुर्लभ संयोग बन रहा है, इसलिए इस दिन दान का महत्व बढ़ गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन किन चीजों का दान करने से पुण्य की प्राप्ति और भगवान विष्णु और गणपति बप्पा की विशेष कृपा प्राप्त होगी.

अनंत चतुर्दशी पर किन चीजों का करें दान

इस साल अनंत चतुर्दशी का पर्व विशेष संयोग लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दिन शनिवार का दुर्लभ संयोग बनेगा. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शनिवार को दान-पुण्य करने से शनि दोष शांत होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. ऐसे में इस दिन किया गया दान कई गुना फल प्रदान करता है. अनंत चतुर्दशी और शनिवार का संयोग बनने पर व्यक्ति को काले तिल, सरसों का तेल, नीले फूल और काले वस्त्र का दान अवश्य करना चाहिए. ऐसा करने से शनि दोष का प्रभाव कम होता है और भाग्य का साथ मिलने लगता है. इसके अलावा हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाना भी शुभ माना गया है, क्योंकि शनिदेव पर हनुमान जी की विशेष कृपा रहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के उपाय

अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अन्न, वस्त्र, कंबल, जूते-चप्पल, धन और किताबों का दान करना अत्यंत लाभकारी होता है. ऐसा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है.

यह भी पढ़ें: 14 साल तक भोगना पड़ेगा कष्ट, अनंत चतुर्दशी पर भूल से भी ना खाएं ये सफेद चीज

अनंत चतुर्दशी 2025 का शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर की सुबह 3 बजकर 14 मिनट से होगी और इसका समापन 7 सितंबर की रात 1 बजकर 41 मिनट पर होगा. उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, इस साल अनंत चतुर्दशी का पर्व शनिवार, 6 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा. इस दिन रवि योग और सुकर्मा योग जैसे शुभ संयोग भी बन रहे हैं, जिसके कारण पूरा दिन पूजा और दान के लिए मंगलकारी रहेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

anant chaturdashi 2025Ganpati Visarjan

Trending news

अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
Punjab Floods
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
Delhi High Court
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
मुझे कुछ याद नहीं... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी
kolkata News
मुझे कुछ याद नहीं... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी
गैंगस्टर से विधायक और फिर 17 साल जेल... सलाखों से बाहर आया महाराष्ट्र का 'डॉन'
Arun Gawli
गैंगस्टर से विधायक और फिर 17 साल जेल... सलाखों से बाहर आया महाराष्ट्र का 'डॉन'
J&K में भी बारिश से सबकुछ ठप; स्कूल, कॉलेज और सड़कें सब बंद, परीक्षाएं स्थगित
Jammu Kashmir Weather
J&K में भी बारिश से सबकुछ ठप; स्कूल, कॉलेज और सड़कें सब बंद, परीक्षाएं स्थगित
26 मंजिल, 233 अपार्टमेंट... हाईकोर्ट ने इस इमारत को गिराने आदेश क्यों दिया?
kolkata
26 मंजिल, 233 अपार्टमेंट... हाईकोर्ट ने इस इमारत को गिराने आदेश क्यों दिया?
चप्पल में छिपे सांप ने छीनी जिंदगी, ऐसे हुआ शिकार, कितना खतरनाक है चितकबरा सांप?
Bangalore news
चप्पल में छिपे सांप ने छीनी जिंदगी, ऐसे हुआ शिकार, कितना खतरनाक है चितकबरा सांप?
हर-हर महादेव...नशे में धुत वकील ने विमान में लगवाया नारा, फ्लाइट में मची अफरा-तफरी
Indigo flight
हर-हर महादेव...नशे में धुत वकील ने विमान में लगवाया नारा, फ्लाइट में मची अफरा-तफरी
BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
brs leader k kavitha
BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
;