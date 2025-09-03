अनंत चतुर्दशी पर गणपति विसर्जन और शनिवार का दुर्लभ संयोग, दान कर देंगे ये चीजें तो मिलेगा पुण्य

Anant Chaturdashi Ganpati Visarjan 2025 Daan: हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी और गणपति विसर्जन का विशेष महत्व है. परंपरानुसार, ये दोनों ही त्योहार एक ही दिन यानी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल गणपति विसर्जन और अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर को पड़ रही है. अनंत चतुर्दशी पर जहां भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा की जाती है, वहीं गणपति विसर्जन पर लोग बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं. चूंकि, अनंत चतुर्दशी और गणपति विसर्जन पर शनिवार का दुर्लभ संयोग बन रहा है, इसलिए इस दिन दान का महत्व बढ़ गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन किन चीजों का दान करने से पुण्य की प्राप्ति और भगवान विष्णु और गणपति बप्पा की विशेष कृपा प्राप्त होगी.

अनंत चतुर्दशी पर किन चीजों का करें दान

इस साल अनंत चतुर्दशी का पर्व विशेष संयोग लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दिन शनिवार का दुर्लभ संयोग बनेगा. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शनिवार को दान-पुण्य करने से शनि दोष शांत होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. ऐसे में इस दिन किया गया दान कई गुना फल प्रदान करता है. अनंत चतुर्दशी और शनिवार का संयोग बनने पर व्यक्ति को काले तिल, सरसों का तेल, नीले फूल और काले वस्त्र का दान अवश्य करना चाहिए. ऐसा करने से शनि दोष का प्रभाव कम होता है और भाग्य का साथ मिलने लगता है. इसके अलावा हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाना भी शुभ माना गया है, क्योंकि शनिदेव पर हनुमान जी की विशेष कृपा रहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के उपाय

अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अन्न, वस्त्र, कंबल, जूते-चप्पल, धन और किताबों का दान करना अत्यंत लाभकारी होता है. ऐसा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है.

यह भी पढ़ें: 14 साल तक भोगना पड़ेगा कष्ट, अनंत चतुर्दशी पर भूल से भी ना खाएं ये सफेद चीज

अनंत चतुर्दशी 2025 का शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर की सुबह 3 बजकर 14 मिनट से होगी और इसका समापन 7 सितंबर की रात 1 बजकर 41 मिनट पर होगा. उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, इस साल अनंत चतुर्दशी का पर्व शनिवार, 6 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा. इस दिन रवि योग और सुकर्मा योग जैसे शुभ संयोग भी बन रहे हैं, जिसके कारण पूरा दिन पूजा और दान के लिए मंगलकारी रहेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)