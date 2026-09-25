/अनंत धागे से जुड़ी एक गलती ने कौंडिन्य ऋषि को दिए भारी दुख, 14 साल के अनंत चतुर्दशी व्रत ने किया था उद्धार

आज 25 सितंबर 2026, शुक्रवार को अनंत चतुर्दशी है. अनंत चतुर्दशी भगवान विष्णु के अनंत रूप को समर्पित तिथि है, वहीं शुक्रवार का दिन श्रीहरि की पत्नी देवी लक्ष्मी का दिन है. ऐसे में आज भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करके दोनों की कृपा पाने का अद्भुत दिन है. आज शुभ मुहूर्त में विधि-विधान से श्रीहरि विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें और यह व्रत कथा जरूर पढ़ें, जो अनंत चतुर्दशी के दिन हाथ में बांधें जाने वाले 14 गांठ वाले धागे का महत्व बताती है. ये है सुशीला और कौंडिन्य ऋषि की कथा जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया था.
जब पांडव, कौरवों से द्यूत-क्रीड़ा (जुए) में हार गए और पराजित होने पर प्रतिज्ञानुसार पांडवों को बारह वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा. तब वन में रहते हुए पांडवों को कई कष्ट सहने पड़े. एक दिन जब भगवान कृष्ण पांडवों से मिलने आए, तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा.
तब श्रीकृष्ण ने कहा- 'हे युधिष्ठिर! तुम विधिपूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुन: प्राप्त हो जाएगा.' इसे लेकर भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई-
प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था. उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था. उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी. जिसका नाम सुशीला था. सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई. पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया. जो कि कन्या को खूब तंग करती.
तब ब्राह्मण सुमंत ने अपनी पुत्री सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया. विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए. कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए. परंतु रास्ते में ही रात हो गई. वे नदी तट पर संध्या करने लगे.
सुशीला ने देखा- वहां पर बहुत-सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा पर रही थीं. सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधिपूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई. सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और चौदह गांठों वाला डोरा हाथ में बांध कर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई.
कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी. आवेश में आकर उन्होंने डोरे को तोड़ कर अग्नि में डाल दिया, इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ. परिणामत: ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे. उनकी सारी सम्पत्ति नष्ट हो गई. इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कहीं.
पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए. वन में कई दिनों तक भटकते-भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े. तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले- 'हे कौंडिन्य! तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा. तुम दुखी हुए. अब तुमने पश्चाताप किया है. मैं तुमसे प्रसन्न हूं. अब तुम घर जाकर विधिपूर्वक अनंत व्रत करो. चौदह वर्षपर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा. तुम धन-धान्य से संपन्न हो जाओगे. कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई.'
श्रीकृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे.
(Disclaimer: यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि, कथा एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)