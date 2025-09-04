Anant Chaturthi 2025: 14 गांठों के बिना क्यों अधूरी है अनंत चतुर्दशी, जानिए पवित्र अनंत रक्षा सूत्र का रहस्य
Anant Chaturthi 2025: 14 गांठों के बिना क्यों अधूरी है अनंत चतुर्दशी, जानिए पवित्र अनंत रक्षा सूत्र का रहस्य

Anant Chaturthi 2025 Raksha Sutra Importance: अनंत चतुर्दशी पर 14 गांठों वाले अनंत सूत्र का विशेष महत्व होता है. आइए जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी के रक्षा सूत्र में 14 गांठें क्यों लगाई जाती हैं और इसका रहस्य क्या है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 04, 2025, 04:14 PM IST
Trending Photos

Anant Chaturthi 2025: हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का पर्व अत्यंत श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है. यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल अनंत चतुर्दशी का पर्व 6 सितंबर, शनिवार को मनाया जाएगा. इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है और अनंत रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा है. अनंत चतुर्दशी पर्व में 14 गांठों वाले रखा सूत्र का विशेष महत्व होता है. इस रक्षा सूत्र को भगवान विष्णु की पूजा के बाद बांह पर धारण किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनंत सूत्र में 14 गांठें क्यों लगाई जाती हैं. आइए जानते हैं.  

अनंत रक्षा सूत्र का महत्व

अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए “अनंत रक्षा सूत्र” बांधा जाता है. यह सूत्र एक विशेष धागा होता है, जिसे पुरुष अपने दाहिने हाथ और महिलाएं अपने बाएं हाथ पर बांधती हैं. मान्यता है कि इस रक्षा सूत्र में भगवान विष्णु की कृपा शक्ति निहित होती है, जो जीवन के संकटों से रक्षा करती है और समृद्धि का आशीर्वाद देती है.

14 गांठों का महत्व

अनंत रक्षा सूत्र में 14 गांठें लगाने का विशेष नियम है. इन गांठों का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से गहरा महत्व बताया गया है. हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड में 14 लोक बताए गए हैं. रक्षा सूत्र की 14 गांठें इन्हीं लोकों का प्रतिनिधित्व करती हैं और सभी लोकों की रक्षा का संकल्प मानी जाती हैं. समुद्र मंथन के समय प्राप्त हुए 14 रत्नों की यादें स्मरण इन गांठों से जुड़ीं हैं. यह समृद्धि और सौभाग्य की कामना का प्रतीक है. प्रत्येक गांठ भगवान विष्णु के स्वरूप और उनके अनंत रूपों की शक्ति को दर्शाती है. 14 गांठें जन्म-मरण के बंधन और सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाने का प्रतीक मानी जाती हैं. रक्षा सूत्र में बंधी 14 गांठें भगवान विष्णु के आशीर्वाद स्वरूप पूरे साल परिवार की रक्षा और कल्याण का संकल्प माना जाता है.

यह भी पढ़ें: 14 साल तक भोगना पड़ेगा कष्ट, अनंत चतुर्दशी पर भूल से भी ना खाएं ये सफेद चीज

अनंत चतुर्दशी 2025 शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तिथि 6 सितंबर को तड़के 3 बजकर 12 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि का समापन 7 सितंबर 2025 को दोपहर 1 बजकर 41 मिनट पर होगा. ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, इस साल अनंत चतुर्दशी 06 सितंबर को मनाई जाएगीत. इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 02 मिनट से लेकर 6 सितंबर को देर रात 1 बजकर 41 मिनट तक रहेगा. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

