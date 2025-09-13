Anant Kaal Sarp Dosh: अनंत कालसर्प दोष ने जीन किया दूभर, तो इस एक अचूक उपाय से मिलेगी राहत, नहीं रुकेंगे काम!

Anant Kaal Sarp Yog Ke Upay: ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह और मायावी ग्रह के रूप में जाना जाता है. ये दोनों ही ग्रह किसी भी राशि या नक्षत्र में वक्री चाल में गोचर करते हैं और ये दोनों ही डेढ़ साल तक एक राशि में संचरण करते हैं. राहु-केतु का राशि परिवर्तन तो जातकों पर प्रभाव डालता ही है इसके साथ ही कुंडली को प्रभावित करने में भी राहु केतु का अहम रोल होता है. यही राहु केतु कुंडली में अनंत कालसर्प दोष योग का कारक भी बनते हैं. ऐसे में आइए जानें कि कब और कैसे किसी कुंडली में अनंत कालसर्प दोष बनता है और इसके निवारण के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं.

अनंत कालसर्प दोष के क्या लक्ष्ण हैं?

कालसर्प दोष जिन जातकों पर होता हैं उन्हें जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है. अनंत कालसर्प दोष के कारण जातक को किसी भी शुभ कार्या में जैसे बिजनेस शुरू करने से लेकर विवाह आदि करने की कोशिश में सफलता हाथ नहीं लगती है. जीवन में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिससे जातक परेशानियों के दलदल में घिरता जाता है. मानसिक तनाव से लेकर गहरी बीमारी घेरे रहती है. बिजनेस में लॉस बना रहता है और परिवारिक क्लेश खत्म नहीं होता है. अनंत काल सर्प दोष से पीड़ित जातक के मन में हमेशा लालच बना रहता है.

अनंत कालसर्प दोष का योग कब बनता है?

ज्योतिषियों के अनुसार जिस जातक की कुंडली में राहु लग्न भाव हो और केतु जीवनसाथी भाव में हो, इसी स्थिति में सभी शुभ और अशुभ ग्रह राहु केतु के मध्य उपस्थित हो तो समझ लें कि कुंडली में अनंत कालसर्प दोष बना हुआ है. जो जातक अनंत कालसर्प दोष से घिरा होता है उसको जीवन में अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

अनंत कालसर्प दोष के उपाय क्या हैं?

ज्योतिष अनुसार स्पष्ट राहु और केतु हो तो इसका निवारण कर लेना चाहिए. आइए कुछ अचूक उपायों के बारे में जानें.

आंशिक रूप से जो लोग इस दोष से पीड़ित हैं उन्हें भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए. जिससे कालसर्प दोष से पार पाया जा सकता है.

इसके अलावा हर दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर गंगाजल में काले तिल व जौ डालकर शिवजी का अभिषेक करना चाहिए.

हर दिन जो पीड़ित जातक पूजा करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा है उसे अनंत काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है.

हनुमान चालीसा का पाठ करने वा जरूरतमंदों को धन दान करने से भी अनंत काल सर्प दोष का निवारण किया जा सकता है.

हर दिन विष्णु चालीसा का पाठ करने को अनंत काल सर्प दोष से मुक्ति पाने का एक अचूक उपाय माना गया है.

