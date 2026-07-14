/बिना सीमेंट के बने भारत के ये प्राचीन मंदिर हैं 100% भूकंपरोधी, आज की इंजीनियरिंग भी इनके आगे फेल!

आज जरा सा भूकंप आता है तो बड़ी बड़ी आलीशान सोसायटियों और फ्लैटों में दरारें आ जाती हैं. लेकिन अपने देश में हजारों साल पुराने ऐसे कई मंदिर हैं, जो आंधी, तूफान और भयंकर भूकंप झेलने के बाद भी टस से मस नहीं हुए.
सबसे मजे की बात तो ये है कि, इन मंदिरों को बनाने में एक बोरी सीमेंट या गारे का भी इस्तेमाल नहीं हुआ था. जी हां, बिना सीमेंट चूने के बने ये मंदिर सौ फीसदी भूकंपरोधी हैं. आज के बड़े बड़े इंजीनियर भी हमारे पुरखों की इस गजब की कलाकारी के आगे पूरी तरह फेल हैं.
अब आप सोच रहे होंगे कि बिना सीमेंट या मसाले के इतने भारी भरकम पत्थर आखिर टिके कैसे रहे? तो भाई, इसके पीछे एक बहुत ही धांसू देसी जुगाड़ था. मध्य प्रदेश के खजुराहो और गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर को बनाने में इन्टरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया था.
इसे ऐसे समझो जैसे बच्चे लेगो ब्लॉक्स या पहेली वाले खिलौनों को आपस में फंसाकर घर बनाते हैं. कारीगरों ने हर पत्थर में ऐसे खांचे और डिजाइन बनाए कि एक पत्थर दूसरे पत्थर में एकदम परफेक्ट फिट हो गया.
ये इंटरलॉकिंग सिस्टम सिर्फ पत्थरों को रोकने के लिए नहीं था, बल्कि यह एक तरह का सुरक्षा कवच था. जब भी कोई बड़ा भूकंप आता है और धरती हिलती है, तो ये पत्थर आपस में पूरी तरह जुड़े होने के कारण टूटते नहीं हैं.
बल्कि, भूकंप का झटका लगते ही ये पत्थर हल्के से हिलकर झटके के असर को वहीं खत्म कर देते हैं. जैसे आज की महंगी गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्बर गड्ढों के झटके को सोख लेते हैं, ठीक वैसे ही ये पत्थर भूकंप के झटके को हजम कर जाते हैं और मंदिर को कुछ नहीं होता.
आजकल जो कंक्रीट और सरिये से मकान बनते हैं, उनकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 50 से 100 साल होती है. कुछ सालों में ही सीमेंट झड़ने लगता है और सरिया गल जाता है.
लेकिन हमारे पुराने कारीगरों और इंजीनियरों की सोच इतनी आगे की थी कि उन्होंने बिना एक भी टुकड़ा लोहा या केमिकल लगाए ऐसी चीजें खड़ी कर दीं जो सदियों तक अमर रहेंगी.
आज के बड़े बड़े आर्किटेक्ट भी हैरान हैं कि उस जमाने में बिना किसी क्रेन या आधुनिक मशीन के इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर इतनी सटीकता से कैसे फिट किया गया होगा.
खजुराहो और मोढेरा के ये सूर्य मंदिर आज की दुनिया के लिए एक मिसाल हैं. इनसे सीख लेकर आज के वैज्ञानिक ऐसी तकनीक ढूंढ रहे हैं जिससे बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए मजबूत इमारतें बनाई जा सकें.
सैकड़ों सालों से धूप, धूल और पानी की मार झेलने के बाद भी ये मंदिर आज भी शान से खड़े हैं. तो भाई, अगली बार जब भी आप इन मंदिरों को घूमने जाएं, तो सिर्फ उनकी खूबसूरती ही मत देखना, बल्कि पत्थरों के इस अनोखे और जादुई तालमेल को भी गौर से देखना कि हमारे पुरखे कितने बड़े जीनियस थे.
(Disclaimer- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं, स्थानीय परंपराओं और उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सूचना देना है, किसी मान्यता या दावे की पुष्टि करना नहीं.)