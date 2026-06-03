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क्या केवल पूजा के केंद्र नहीं थे हमारे प्राचीन मंदिर? जानिए कैसे पत्थरों से मापी जाती थी ग्रहों और सितारों की चाल

Ancient Indian Temples: ये आर्टिकल प्राचीन भारतीय मंदिरों की बेजोड़ वास्तुकला को दर्शाता है, जिन्हें केवल पूजा के लिए नहीं बल्कि सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों की गति मापने के लिए बनाया गया था. ये मंदिर पत्थरों में तराशे गए विज्ञान और खगोलशास्त्र के ऐसे जीवित प्रमाण हैं, जो समय, ऋतु और ब्रह्मांड के गुप्त संकेतों को प्रकट करते थे.

Written By  harsh singh|Last Updated: Jun 03, 2026, 03:37 PM IST
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क्या केवल पूजा के केंद्र नहीं थे हमारे प्राचीन मंदिर? जानिए कैसे पत्थरों से मापी जाती थी ग्रहों और सितारों की चाल

Ancient Indian Temples: भारत के प्राचीन मंदिर केवल पूजा पाठ के केंद्र नहीं थे. वास्तुकला, गणित और खगोल विज्ञान को मिलाकर शिल्पकारों और विद्वानों ने ऐसे ऐसे मंदिर तैयार किए थे. आज भी लोग इन मंदिरों को देखकर हैरान रह जाते हैं. कहा जाता है उस समय मंदिरों का निर्माण केवल धार्मिक आस्था के लिए नहीं किया जाता था.  उन्हें इस तरह बनाया जाता था कि वे सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति को भी दर्शा सकें. 

भारतीय परंपरा में ये माना जाता था कि पूरा ब्रह्मांड एक निश्चित व्यवस्था के मुताबिक चलता है. इसी व्यवस्था को धरती पर उतारने के लिए मंदिरों की रचना की गई. यही कारण है कि कई मंदिरों की दिशा, आकार और संरचना सीधे खगोलीय घटनाओं से जुड़ी हुई दिखाई देती है.

खगोल विज्ञान का खास महत्व वैदिक काल से ही भारत में रहा है. वेदों और ज्योतिष ग्रंथों में सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों की चाल का पूरा वर्णन मिलता है. प्राचीन विद्वान मौसम, ऋतुओं और शुभ समय कौन सा है वो आकाशीय घटनाओं के आधार पर करते थे. ये सोच का प्रभाव मंदिर निर्माण में भी दिखाई देता है. 

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ब्रह्मांड का प्रतीक होता है मंदिर 

वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर केवल एक इमारत नहीं होता. उसे पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है. मंदिर के केंद्र में स्थित गर्भगृह सृष्टि के मूल स्रोत का प्रतीक होता है. उसके ऊपर बना शिखर या विमान मेरु पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है. इसे धरती और आकाश के बीच का पुल या सेतु माना जाता है.

भारत के कई मंदिर सूर्य की दिशा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं. ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है. ये मंदिर एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया है. इसमें बने पत्थर के पहिए केवल सजावट नहीं हैं. उन्हें सूर्य घड़ी की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

सूर्य की गति का सटीक अध्यन

ठीक इसी तरह गुजरात में एक मोढेरा सूर्य मंदिर है जो अपनी अनोखी और कमाल की बनावट के लिए जाना जाता है. कहा जाता है कि इस मंदिर में सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचती थी. इसी बात से ये पता चलता है कि मंदिर को बनाते समय सूर्य की गति का कितना सटीक अध्ययन किया गया होगा.

दक्षिण भारत के कई मंदिर समय और ऋतु की जानकारी देने का काम भी करते थे. तमिलनाडु का बृहदेश्वर मंदिर इसका शानदार उदाहरण माना जाता है. इसका विशाल विमान लगभग 60 मीटर ऊंचा है. इसकी बनावट इतनी सटीक है कि साल के कुछ खास समय पर दोपहर में इसकी छाया लगभग दिखाई नहीं देती है. 

मंदिरों में प्राकृतिक कैलेंडर

कई मंदिरों में सूर्य की किरणें विशेष दिनों पर किसी खास मूर्ति या स्थान पर पड़ती हैं. इन घटनाओं का उपयोग धार्मिक उत्सवों और पूजा के समय तय करने के लिए किया जाता था. उस दौर में मंदिर लोगों के लिए एक तरह का प्राकृतिक कैलेंडर भी थे.

भारतीय मंदिरों की संरचना में ब्रह्मांड की कल्पना भी दिखाई देती है. मंदिर का निचला भाग पृथ्वी का प्रतीक माना जाता है. बीच का हिस्सा आकाश और ऊपरी भाग स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है. कई मंदिरों में नवग्रहों को समर्पित अलग अलग स्थान भी बनाए गए हैं. 

ग्रहों और नक्षत्रों का धार्मिक जीवन में महत्व

इससे ये साफ होता है कि उस समय ग्रहों और नक्षत्रों को धार्मिक जीवन में कितना महत्व दिया जाता था. उत्तर भारत में मंदिरो को बनाने के लिए नागर शैली का इस्तेमाल होता था, तो दक्षिण भारत में  द्रविड़ शैली का. कहीं सूर्य की रोशनी का खास महत्व है तो कहीं ध्वनि, ज्यामिति और तारों की संरचना को दर्शाने वाली आकृतियां बनाई गई हैं.

कई विद्वानों का मानना है कि मंदिरों की छतों और मंडपों में बने जटिल डिजाइन भी केवल सजावट नहीं हैं. इनमें ब्रह्मांड, ग्रहों और नक्षत्रों से जुड़े संकेत छिपे हो सकते हैं. कुछ छतों पर बने यंत्र और मंडल ब्रह्मांड की संरचना को दर्शाते हैं. वहीं कुछ मंदिरों में ध्वनि को बढ़ाने वाली खास वास्तुकला देखने को मिलती है. 

कर्नाटक के होयसल मंदिर...

कर्नाटक के होयसल मंदिरों की तारानुमा संरचना और हम्पी के मंदिरों में दिखाई देने वाले प्रकाश संबंधी चमत्कार आज भी शोध का विषय बने हुए हैं. यह सब बताता है कि उस समय विज्ञान और आध्यात्मिकता को अलग अलग नहीं देखा जाता था.

भारत ही नहीं, दुनिया की कई प्राचीन सभ्यताओं ने भी आकाशीय घटनाओं के अनुसार धार्मिक स्थल बनाए थे. लेकिन भारतीय मंदिरों की खासियत ये है कि यहां खगोल विज्ञान सीधे धार्मिक जीवन का हिस्सा बन गया. मंदिरों में आने वाला हर व्यक्ति अनजाने में प्रकृति और ब्रह्मांड की उस व्यवस्था से जुड़ जाता था, जिसे प्राचीन ऋषियों और वास्तुकारों ने समझने की कोशिश की थी. 

यही वजह है कि भारतीय मंदिर आज भी केवल श्रद्धा के केंद्र नहीं हैं. वे उस महान ज्ञान परंपरा के जीवित प्रमाण हैं, जहां पत्थरों में विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान और आध्यात्मिकता को एक साथ समेट दिया गया था.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: विभुवन संकष्‍टी चतुर्थी की पूजा में पढ़ें यह व्रत कथा, हर संकट दूर कर देगी अधिकमास की ये चतुर्थी

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उन...और पढ़ें

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