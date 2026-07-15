क्या सदियों पहले भी था 'टाइम ट्रेवल'? इन प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर बनी मूर्तियां देखकर वैज्ञानिक भी रह गए दंग

जब हम टाइम ट्रेवल या समय यात्रा की बात करते हैं, तो हॉलीवुड की फिल्में या साइंस फिक्शन किताबें हमारे दिमाग में तैरने लगती हैं. हमें लगता है कि ये सब आधुनिक दुनिया के वैज्ञानिकों की सोच है.
लेकिन अगर हम आपसे कहें कि सदियों पहले भारत में ऐसे मंदिर बनाए गए थे, जिनकी दीवारें आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की गवाही देती हैं, तो शायद आपको यकीन न हो.
दक्षिण भारत के कुछ बेहद प्राचीन मंदिरों की वास्तुकला और पत्थरों पर उकेरी गई आकृतियां इस कदर हैरान करने वाली हैं कि बड़े बड़े रिसर्चर्स भी सोच में पड़ गए हैं. इन मंदिरों को देखकर ऐसा लगता है मानो उस दौर के शिल्पकारों ने भविष्य की दुनिया को अपनी आंखों से देखा था.
तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित पंचवर्णस्वामी मंदिर इसका एक जीता जागता उदाहरण है. यह मंदिर करीब दो हजार साल पुराना माना जाता है, लेकिन इसकी एक दीवार पर एक ऐसी नक्काशी है जो सबको चौंका देती है. वहां पत्थर पर एक इंसान को बाइसिकल यानी साइकिल चलाते हुए दिखाया गया है. अब हैरान करने वाली बात ये है कि आधुनिक दुनिया में साइकिल का आविष्कार 19वीं सदी में हुआ था.
ऐसे में सवाल उठता है कि दो हजार साल पहले के कारीगरों को कैसे पता था कि भविष्य में कोई ऐसी सवारी भी होगी जिसके दो पहिए होंगे और जिसे पैडल मारकर चलाया जाएगा? इसे देखकर कई लोग मानते हैं कि यह प्राचीन ज्ञान या समय यात्रा का कोई अनोखा सबूत हो सकता है.
सिर्फ साइकिल ही नहीं, कर्नाटक के होयसलेश्वर मंदिर में भी ऐसी ही कई हैरान करने वाली कलाकृतियां देखने को मिलती हैं. इस मंदिर की दीवारों पर बनी कुछ मूर्तियों के हाथ में ऐसे उपकरण दिखाई देते हैं, जो हूबहू आज के आधुनिक गैजेट्स या किसी मशीन के पुर्जों जैसे लगते हैं.
कुछ आकृतियों में ऐसी बारीक नक्काशी है जो किसी टेलिस्कोप या माइक्रोस्कोप जैसी दिखाई देती है. इन मूर्तियों को इतनी फिनिशिंग के साथ काटा गया है कि आज की आधुनिक मशीनों के बिना ऐसा कर पाना नामुमकिन सा लगता है.
ये बात इस तरफ इशारा करती है कि हमारे पूर्वजों के पास या तो बहुत एडवांस मशीनें थीं या फिर उन्हें भविष्य की तकनीकों का पूरा अंदाजा था.
कुछ प्राचीन मंदिरों के खंभों पर ऐसी नक्काशी भी मिली है, जो देखने में बिल्कुल किसी अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट जैसी लगती है. उस आकृति ने सिर पर एक गोल हेलमेट पहन रखा है और पीठ पर कुछ ऐसा बंधा है जो आज के स्पेससूट के ऑक्सीजन टैंक जैसा दिखता है.
आज के विज्ञान के लिए यह बात एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है. उस दौर में जब इंसान के पास आकाश में उड़ने तक के साधन नहीं थे, तब पत्थरों पर स्पेससूट पहने इंसान की तस्वीर बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं है. यही वजह है कि इन जगहों को लोग 'टाइम ट्रेवल' वाले मंदिर भी कहने लगे हैं.
इन मंदिरों को देखने के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक और इतिहासकार इस रहस्य को सुलझाने में जुटे हैं. कुछ लोग इसे महज एक इत्तेफाक मानते हैं, तो कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि प्राचीन भारत का विज्ञान हमारी सोच से कहीं ज्यादा आगे था.
मुमकिन है कि उस दौर में ऐसे विमान या तकनीक मौजूद रही हो, जिसका जिक्र हमारे ग्रंथों में भी मिलता है. कारण चाहे जो भी हो, लेकिन दक्षिण भारत के ये मंदिर इस बात का पक्का सबूत हैं कि हमारी प्राचीन विरासत में ऐसे कई राज दफन हैं, जिन तक पहुंचने में आधुनिक विज्ञान को अभी बहुत लंबा वक्त लगेगा.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक ग्रंथों, व्रत कथाओं, पौराणिक प्रसंगों एवं प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है. विभिन्न ग्रंथों, क्षेत्रों, परंपराओं और विद्वानों के मतानुसार कथाओं एवं उनके विवरण में अंतर संभव है. इसका उद्देश्य धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक जानकारी प्रदान करना है.)
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