हजारों साल पुराने भारतीय मंदिरों में छिपे हैं ये 'फ्यूचरिस्टिक' राज, नक्काशी देखकर आज के वैज्ञानिक भी रह गए दंग!

जब हम भारत के हजारों साल पुराने मंदिरों को देखते हैं, तो सच में दिमाग घूम जाता है. लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ पूजा पाठ की जगहें हैं, लेकिन असलियत तो ये है कि इनके अंदर विज्ञान के ऐसे ऐसे तगड़े राज छिपे हैं जिन्हें देखकर आज के बड़े बड़े वैज्ञानिकों की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है.
हमारे पूर्वजों ने पत्थरों पर ऐसी कारीगरी की है, जिसे आज की चमचमाती मशीनों से भी बनाना लगभग नामुमकिन है. इन मंदिरों की दीवारों पर कुछ ऐसी चीजें बनी हैं जो सीधे फ्यूचर यानी आने वाले कल की याद दिलाती हैं.
इन्हें देखकर कोई यही सोचेगा कि क्या उस जमाने के लोग हमसे भी ज्यादा एडवांस थे. आइए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं इन मंदिरों के वो अनोखे राज, जिन्होंने आज के इंजीनियर्स को भी चक्कर में डाल रखा है.
सबसे पहले रुख करते हैं कर्नाटक के होयसलेश्वर मंदिर का, जो करीब 900 साल पुराना है. इस मंदिर के अंदर जब आप ग्रेनाइट के काले पत्थरों से बने खंभों को देखेंगे, तो देखते ही रह जाएंगे.
इन खंभों पर ऐसे गोल गोल कट और छल्ले बने हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि इन्हें किसी बहुत ही आधुनिक लेथ मशीन पर घुमाकर फिनिशिंग दी गई है.
वैज्ञानिक आज तक इस बात से हैरान हैं कि ग्रेनाइट जैसा कड़क पत्थर, जिसे काटना आज भी टेढ़ी खीर है, उसे सदियों पहले बिना बिजली और मशीनों के इतना चमकदार और परफेक्ट गोल शेप कैसे दिया गया.
इन खंभों की चिकनाहट और फिनिशिंग इतनी लाजवाब है कि आज के इंजीनियर भी मानते हैं कि यह काम बिना किसी तगड़ी मशीनरी के हो ही नहीं सकता था.
अब बात करते हैं तमिलनाडु के पंचवर्णस्वामी मंदिर की, जिसे लोग लगभग 2000 साल पुराना बताते हैं. इस मंदिर की एक दीवार पर एक ऐसी नक्काशी है, जिसे देखकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा ले.
यहां पत्थर पर एक आदमी साफ साफ आज के जमाने जैसी साइकिल पर बैठा दिखाई दे रहा है, जिसके हाथ हैंडल पर हैं और पैर पेडल पर.
अब जरा सोचिए, दुनिया को पता है कि साइकिल का आविष्कार तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था. तो फिर हजारों साल पुराने मंदिर की दीवार पर ये साइकिल कहां से आ गई.
क्या उस जमाने के लोग आगे की दुनिया देख सकते थे, या फिर यहां टाइम ट्रैवल जैसा कोई गहरा राज छिपा है. इस पहेली का जवाब आज के बड़े बड़े दिग्गजों के पास भी नहीं है.
महाराष्ट्र की एलोरा गुफाओं में बना कैलाश मंदिर तो इंजीनियरिंग का ऐसा अजूबा है, जिसे देखकर दुनिया का हर आर्किटेक्ट हैरान है. आमतौर पर कोई भी मकान या मंदिर बनता है, तो नीचे से नींव डालकर पत्थर पर पत्थर जोड़ते हुए ऊपर ले जाते हैं.
लेकिन कैलाश मंदिर को बनाने का तरीका एकदम उल्टा था. इसे ऊपर से नीचे की तरफ एक ही विशाल पहाड़ को काटकर तराशा गया है. मतलब इस पूरे बड़े मंदिर में कहीं भी कोई जोड़, सीमेंट या गारे का इस्तेमाल नहीं हुआ है.
जानकारों की मानें तो इस मंदिर को निखारने के लिए करीब 2 लाख टन पत्थर पहाड़ से काटकर बाहर फेंके गए होंगे. आज के लोग यही सोचते हैं कि उस दौर में बिना किसी क्रेन या आधुनिक औजारों के, सिर्फ छैनी हथौड़ी से इतना सटीक डिजाइन कैसे बन गया कि एक इंच की भी चूक नहीं हुई.
ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर अपने आप में विज्ञान का जीता जागता सबूत है. इस पूरे मंदिर को एक बहुत बड़े रथ के रूप में बनाया गया है, जिसमें पत्थरों के 12 जोड़े पहिए लगे हैं.
ये पहिए सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये धूप घड़ी का काम करते हैं. इनकी परछाई देखकर आज भी लोग मिनटों में बिल्कुल सही समय बता देते हैं.
इसके अलावा, इस मंदिर को लेकर एक और बात बड़ी मशहूर है कि इसके मुख्य शिखर पर 52 टन का एक बहुत ही ताकतवर चुम्बक लगा हुआ था.
ये मैग्नेटिक सिस्टम इतना कमाल का था कि मंदिर की मुख्य मूर्ति हवा में तैरती रहती थी. बाद में इस चुम्बक को हटाना पड़ा क्योंकि इसकी वजह से समुद्र से निकलने वाले जहाजों के कंपास गड़बड़ा जाते थे. इससे साफ पता चलता है कि हमारे पूर्वज चुम्बकीय विज्ञान के कितने बड़े उस्ताद थे.
इन सारे मंदिरों को करीब से देखने के बाद भाई एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है कि हमारा इतिहास वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हमें रटाया जाता है.
हमारे पूर्वज विज्ञान और इंजीनियरिंग में हमसे कोसों आगे थे. आज हमारे पास बड़ी बड़ी क्रेन हैं, कंप्यूटर हैं और 3D डिजाइन वाले सॉफ्टवेयर हैं, फिर भी हम दोबारा कैलाश मंदिर या होयसलेश्वर मंदिर जैसा ढांचा खड़ा करने की सोच भी नहीं सकते हैं.
इन मंदिरों की बनावट इस बात का पक्का सबूत है कि भारत के पास हजारों साल पहले एक ऐसी लाजवाब तकनीक थी, जो वक्त के साथ कहीं खो गई.
आज के वैज्ञानिक इसी खोज में जुटे हैं कि किसी तरह इन प्राचीन मंदिरों के 'फ्यूचरिस्टिक' रहस्यों का सच दुनिया के सामने ला सकें.
(Disclaimer- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं, स्थानीय परंपराओं और उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सूचना देना है, किसी मान्यता या दावे की पुष्टि करना नहीं.)