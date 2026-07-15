मंदिरों के गर्भगृह की 'थर्मल इंजीनियरिंग', बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो, अंदर क्यों रहती है ठंडक?

हमारे पुराने मंदिरों में एक अलग ही कमाल देखने को मिलता है. जब बाहर इतनी गर्मी होती है कि इंसान झुलस जाए, तब भी मंदिर के गर्भगृह के अंदर कदम रखते ही शिमला जैसी ठंडक मिलती है. वहां कोई एसी या पंखा नहीं लगा होता है.
ये कोई जादू-टोना नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों की जबरदस्त इंजीनियरिंग है. पुराने जमाने के कारीगरों को विज्ञान की इतनी गहरी समझ थी कि उन्होंने बिना बिजली के ही ऐसा कूलिंग सिस्टम तैयार कर दिया जो सदियों से काम कर रहा है.
इस ठंडक का सबसे बड़ा राज मंदिर की बेहद मोटी दीवारें हैं. इन दीवारों को भारी-भरकम पत्थरों से बनाया जाता था. जब दिनभर सूरज की तेज धूप चमकती है, तो ये दीवारें उस गर्मी को अंदर नहीं आने देती हैं.
पत्थर उस गर्मी को अपने अंदर ही धीरे-धीरे सोखते रहते हैं. दीवारें इतनी मोटी होती हैं कि बाहर की गर्मी को पार करके अंदर पहुंचने में कई घंटे लग जाते हैं. जब तक गर्मी अंदर पहुंचने वाली होती है, तब तक बाहर रात हो जाती है और मौसम खुद-ब-खुद ठंडा हो जाता है.
आपने ध्यान दिया होगा कि गर्भगृह हमेशा बहुत छोटा और तंग होता है. वहां कोई बड़ी खिड़की या बहुत सारे दरवाजे नहीं होते. इस वजह से बाहर की गर्म हवा अंदर आसानी से घुस ही नहीं पाती है.
दूसरी बात ये है कि गर्भगृह के ठीक ऊपर एक बहुत ऊंचा शिखर यानी गुंबद बना होता है. विज्ञान का सीधा नियम है कि गर्म हवा हमेशा हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है. इसलिए अंदर की जो भी थोड़ी-बहुत गर्म हवा होती है, वह ऊपर चली जाती है और नीचे का माहौल हमेशा ठंडा रहता है.
पुराने जमाने में मंदिर बनाने के लिए आज के सीमेंट या कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं होता था. इसके बदले वे लोग खास तरह के पत्थरों, चूने, गुड़, बेल के रस और मिट्टी के मिश्रण का इस्तेमाल करते थे. ये सारी चीजें स्वभाव से ही बहुत ठंडी होती हैं.
आज का सीमेंट तो गर्मी को सोखकर कमरे को और गर्म कर देता है, लेकिन ये प्राकृतिक चीजें धूप के असर को बिल्कुल ब्लॉक कर देती हैं. यही वजह है कि आज भी उन प्राचीन पत्थरों को छूने पर एक अलग ही सुकून मिलता है.
बाहर चाहे पारा 45 डिग्री पार कर जाए, लेकिन गर्भगृह के अंदर का तापमान हमेशा 22 से 25 डिग्री के बीच बना रहता है. ये तापमान हमेशा एक जैसा रहता है, कभी घटता-बढ़ता नहीं.
हमारे पुराने इंजीनियरों ने बिना किसी कंप्यूटर या मशीन के प्रकृति के नियमों को इतनी अच्छी तरह समझ लिया था. आज के बड़े-बड़े वैज्ञानिक भी इस तकनीक को देखकर हैरान रह जाते हैं. यही कारण है कि झुलसती गर्मी से तंग आकर जब कोई भक्त अंदर जाता है, तो उसे तुरंत शांति मिल जाती है.
(Disclaimer- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं, स्थानीय परंपराओं और उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सूचना देना है, किसी मान्यता या दावे की पुष्टि करना नहीं.)