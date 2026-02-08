रूस की मेडिकल यूनिवर्सिटी में 15 साल के किशोर ने भारतीय छात्रों पर चाकू से हमला किया और नाजी व नस्लवादी नारे लगाए. हमलावर ने छात्रों के खून से दीवार पर स्वास्तिक का निशान बनाया जिसे हिटलर ने नाजी पार्टी के प्रतीक के रूप में अपनाया था. भारत में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में स्वास्तिक को बेहद पवित्र और अहम माना गया है.
स्वास्तिक का चिह्न हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में बेहद शुभ और पवित्र माना गया है. व्रत-त्योहार, पूजा-पाठ और खास मौकों पर स्वास्तिक चिह्न बनाया जाता है. साथ ही भारतीय घरों के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निशान होना आम बात है. स्वास्तिक का यह सौभाग्यदायी चिह्न ना केवल प्राचीन है बल्कि भारत ही नहीं कई देशों में इसे पवित्र माना गया है. जर्मन तानाशाह हिटलर ने नाजी पार्टी के प्रतीक के रूप में स्वास्तिक चिह्न को अपनाया था. हाल ही में रूस में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक दर्दनाक घटना हुई है, जिसमें भारतीय छात्रों के खून से स्वास्तिक चिह्न बनाया गया.
स्वास्तिक के जिस पवित्र चिह्न को हल्दी, कुमकुम, रोली और अक्षत जैसी पवित्र चीजों से बनाया जाता है. उसे एक किशोर हमलावर ने भारतीय छात्रों से खून से बनाया है, वो भी शिक्षा के मंदिर में. रूस के बाशकोर्तोस्तान प्रांत में स्थित एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्रावास में शनिवार को विदेशी छात्रों पर चाकू से हमला हुआ है. जिसमें घायल हुए 6 छात्रों में से 4 भारतीय छात्र हैं. 15 साल के किशोर हमलावर ने चाकुओं से इन छात्रों को गोदा और फिर उनके खून से दीवार स्वास्तिक का चिह्न बनाया. इस दौरान उसने नाजी और नस्लवादी नारे लगाए थे. नाजी आतंक की तस्वीर ने एक बार फिर दहला दिया है, जो हमेशा से खुद को सबसे ऊंची इंसानी नस्ल मानते आए हैं. जहां तक बात है खून से स्वास्तिक का ही चिह्न बनाने की तो हिटलर ने जब नाजी पार्टी की स्थापना की थी तो स्वास्तिक को ही इसका प्रतीक बनाया था.
सौभाग्यदायी माना जाने वाला स्वास्तिक चिह्न किसी एक देश या सभ्यता का नहीं है. बल्कि इसके इतिहास पर नजर डालें तो यह इतना प्राचीन है कि हजारों साल पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी इसका उपयोग सौभाग्य के प्रतीक के रूप में होता था. इसके बाद सिंधु घाटी, यूरोप, अमेरिका, भारत समेत कई देशों में इस पवित्र चिह्न का उपयोग हुआ है.
भारत में चाहे हिंदू धर्म हो या जैन धर्म या बौद्ध धर्म सभी में स्वास्तिक के प्रतीक को बहुत महत्व दिया गया है. जैन धर्म में स्वस्तिक का चिह्न आत्मा की चार गतियों (नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव) का प्रतीक माना गया है. यह सिंबल आत्मा के जन्म-मरण के चक्र और उससे मुक्ति यानी मोक्ष की याद दिलाता है. इसके साथ ही इसकी चार भुजाएं और तीन बिंदु सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र द्वारा मोक्ष प्राप्ति को दर्शाते हैं.
वहीं हिंदू धर्म में इसे सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा, सृष्टि चक्र और चार वेदों का प्रतीक माना जाता है और इसे शुभ कार्यों में सबसे पहले बनाया जाता है.
इतना ही नहीं स्वास्तिक चिह्न के अति प्राचीन होने के प्रमाण यूक्रेन और बुल्गारिया देशों में भी मिले हैं. इसकी सबसे शुरुआती ज्ञात पहचान लगभग 10,000 ईसा पूर्व की है, जो युक्रेन और बुल्गारिया में पुरापाषाण काल से ही मिलते हैं. जाहिर है ऐसे में यह पवित्र चिह्न सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति से भी पुराना हो सकता है.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)