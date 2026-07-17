/आंध्र प्रदेश के कनिपकम मंदिर में हर साल बढ़ रहा बप्पा की मूर्ति का आकार, छोटा पड़ा चांदी का कवच

हमारे देश में देवी-देवताओं और चमत्कारों की कोई कमी नहीं है. एक ऐसा ही वाकया आंध्र प्रदेश के चित्तूर से सामने आ रहा है. यहां का कनिपकम विनायक मंदिर हमेशा हीं चर्चे में रहता है. दावा किया जा रहा है कि इस मंदिर में मौजूद भगवान गणेश की मूर्ति का आकार अपने आप बड़ा होता जा रहा है.
हैरानी की बात ये है कि इस घटना को देखकर आम लोग तो छोड़िए, बड़े-बड़े वैज्ञानिक भी हैरान हैं. कोई समझ नहीं पा रहा है कि आखिर एक पत्थर की मूर्ति का साइज हर साल कैसे बढ़ सकता है.
इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मंदिर में इसका एक जीता-जागता सबूत मौजूद है. काफी समय पहले मंदिर के लोगों ने बप्पा के लिए चांदी का एक बहुत ही सुंदर कवच बनवाया था.
तब ये कवच मूर्ति पर बिल्कुल सही बैठता था, पर अब मूर्ति का आकार इतना बढ़ चुका है कि वह चांदी का कवच भगवान को छोटा पड़ने लगा है. मूर्ति चारों तरफ से फैल गई है, जिसकी वजह से अब वो पुरानी पोशाक बप्पा को फिट नहीं आती है. अब मंदिर के लोग भगवान के लिए नए सिरे से बड़े साइज के गहने और कवच तैयार करवा रहे हैं.
इस अनोखे मंदिर का इतिहास भी बड़ा मजेदार है. पुरानी कहानियों की मानें तो इस मूर्ति को किसी मूर्तिकार ने नहीं तराशा है. यह मूर्ति खुद-ब-खुद जमीन से बाहर आई थी.
कहते हैं कि बहुत साल पहले इस इलाके में कुछ लोग कुआं खोद रहे थे. खुदाई करते-करते अचानक कुएं के अंदर से खून निकलने लगा. जब लोगों ने और ध्यान से देखा, तो नीचे भगवान गणेश की यह सुंदर मूर्ति दिखाई दी.
इसके बाद लोगों ने इसे भगवान का चमत्कार माना और उसी कुएं के ऊपर यह भव्य मंदिर खड़ा कर दिया.
जब यह खबर फैली कि बप्पा की मूर्ति का साइज बढ़ रहा है, तो कई वैज्ञानिक भी इसकी जांच करने पहुंचे. रिसर्च करने वालों ने पत्थर की बारीकी से जांच की थी. उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या मौसम के बदलने या किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से पत्थर फैल रहा है.
लेकिन काफी माथापच्ची करने के बाद भी वैज्ञानिकों के हाथ कुछ नहीं लगा. उनके पास इस बात का कोई ठोस जवाब नहीं है कि एक बेजान पत्थर खुद ब खुद कैसे बड़ा हो सकता है.
इस अनोखे नजारे को अपनी आंखों से देखने के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. देश के कोने-कोने से लोग इस चमत्कार को देखने चित्तूर पहुंच रहे हैं.
भक्तों का मानना है कि बप्पा यहां साक्षात रूप में रहते हैं और जो भी मन्नत मांगो, उसे जरूर पूरा करते हैं. जब लोग मंदिर आकर खुद उस छोटे पड़ चुके चांदी के कवच को देखते हैं, तो भगवान पर उनका भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाता है.
यहां आकर लगता है कि जहां विज्ञान घुटने टेक देता है, वहीं से आस्था की शुरुआत होती है.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक ग्रंथों, व्रत कथाओं, पौराणिक प्रसंगों एवं प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है. विभिन्न ग्रंथों, क्षेत्रों, परंपराओं और विद्वानों के मतानुसार कथाओं एवं उनके विवरण में अंतर संभव है. इसका उद्देश्य धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक जानकारी प्रदान करना है.)
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