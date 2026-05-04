Angarki Chaturthi 2026 May: ज्‍येष्‍ठ मास की पहली चतुर्थी जिसे एकदंत संकष्‍टी चतुर्थी कहते हैं, इस बार बहुत खास है. यह अंगारकी चतुर्थी है, जिसे सबसे शक्तिशाली चतुर्थी माना जाता है. चतुर्थी व्रत की शुरुआत भी अंगारकी चतुर्थी से ही की जाती है.

अंगारकी चतुर्थी के मंगलकारी और विघ्‍नहर्ता गणेश की पूजा करने से सारी बाधाएं दूर होती हैं. साथ ही मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं. लिहाजा अंगारकी चतुर्थी पर व्रत करें, गणपति बप्‍पा की पूजा करें और रात में चंद्रमा को अर्घ्‍य दें.

कब है एकदंत संकष्टी चतुर्थी 2026?

पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 5 मई 2026 की सुबह 05:24 बजे से शुरू होगी और 6 मई 2026 को सुबह 07:51 बजे समाप्‍त होगी. चतुर्थी का चंद्र दर्शन 5 मई की रात होगा इसलिए इसी दिन चतुर्थी व्रत रखा जाएगा और पूजा की जाएगी. 5 मई 2026 को मंगलवार है इसलिए इसे अंगारकी चतुर्थी कहा जाएगा.

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अंगारकी चतुर्थी का महत्‍व

अंगारकी चतुर्थी के व्रत-पूजा का फल अन्य चतुर्थियों की तुलना में कई गुना अधिक मिलता है. ऐसे लोग जिनकी कुंडली में मंगल दोष हो वे अंगारकी चतुर्थी के दिन व्रत रखकर गणेश जी की पूजा करें. इससे मंगल दोष दूर होता है.

इसके अलावा अंगारकी चतुर्थी व्रत रखने से जीवन की सारी बाधाएं दूर होती हैं. मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

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चतुर्थी की पूजा विधि

- अंगारकी चतुर्थी पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान करें. साफ कपड़े पहनें. इसके बाद हाथ में जल लेकर भगवान गणेश का स्‍मरण करते हुए व्रत-पूजा का संकल्‍प लें.

- फिर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर गणपति जी की प्रतिमा या तस्‍वीर स्थापित करें. यदि प्रतिमा है तो गंगाजल से अभिषेक कराएं. वरना गंगाजल छिड़क दें.

- इसके बाद गणेश जी को अक्षत, हल्‍दी, कुमकुम, फूल, धूप, दीप से पूजा करें, उन्‍हें दूर्वा अर्पित करें.

- फिर गणपति बप्‍पा को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं.

- गणेश जी के मंत्र 'ओम गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें और संकष्टी चतुर्थी की कथा पढ़ें. गणेश जी की आरती करें. पूजा में जाने-अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगें.

- रात में चंद्रमा निकलने के बाद चंद्र देव को अर्घ्य दें और पूजा करें. इसके बाद व्रत खोलें.

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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)