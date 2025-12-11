Advertisement
trendingNow13037696
Hindi Newsधर्मAngel Numbers: बार-बार चमत्कारी नंबरों का दिखना क्या दे रहा संकेत? जानें इस एंजल नंबर का क्या है मतलब!

Angel Numbers: बार-बार चमत्कारी नंबरों का दिखना क्या दे रहा संकेत? जानें इस एंजल नंबर का क्या है मतलब!

Angel Numbers Astro Tips: बार-बार चमत्कारी एंजल नंबरों का दिखना कोई न कोई संकेत तो देता ही है. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि एंजल नंबर क्या होते हैं और इनका क्या अर्थ होता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 11, 2025, 08:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Angel Numbers Astro Tips
Angel Numbers Astro Tips

Angel Numbers Kya Hote Hai: आपने एंजल नंबर के बारे में बहुत सुना होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एंजल नंबर आपके जीवन में सकारात्मकता लाने का रास्ता दिखा सकते हैं. आपकी इच्छाओं की पूर्ति का रास्ता खोल सकते हैं. ऐसा कई बार होता है कि बार बार आपको कुछ अंक दिखते हैं जैसे घड़ी की टाइमिंग के जरिए, बिल के माध्यम से, गाड़ी के नंबर पर. ये एंजल नंबर क्या सकेत देते हैं और एंजल नंबर का अर्थ क्या हैं.

एंजल नंबर 1111 (Angel Numbers 1111) क्या है
एंजल नंबर अंक ज्योतिष का ही एक हिस्सा हैं जो कई तरह के होते हैं जैसे 111, 222 खासकर 1111 और ऐसे ही कई नंबर. ये वो रहस्यमयी नंबर होते हैं जो जीवन से जुड़े कई गहरे संकेत देते हैं. इनका बार बार दिखना कोई सामान्य बात नहीं होती है बल्कि इन नंबरों के जरिए ब्रह्मांड व्यक्ति को सकारात्मक बदलाव के संकेत देता है. एंजल नंबर का बार बार दिखना आध्यात्मिक ऊर्जा के बढ़ने का संकेत देता है. आज की इस कड़ी में हम 1111 या 11:11 के दिखने पर मिलने वाले संकेतों को जानेंगे.

एंजल नंबर 1111 का दिखना क्या देता है संकेत
बार-बार 1111 दिखना बहुत शुभ माना जाता है. 11:11 का समय दिखाई दे और इसी समय मनोकामना मांगी जाएं तो इसकी पूर्ति हो सकती है. आइए जानें एंजल नंबर 1111 के क्या संकेत हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

  • एंजल नंबर 1111 नई शुरुआत का नंबर माना जाता है.

  • एंजल नंबर 1111 आत्मिक जागरूकता और नए मौको के मिलने का संकेत देता है.

  • एंजल नंबर 1111 रोज दिखता है तो समझ लें कि पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में है और आपकी मनोकामनाएं जल्द पूरी हो जाएगी.

  • एंजल नंबर 1111 दिखे तो इस समय कोई बड़ा निर्णय से सकते हैं. इस दौरान के निर्णय के शुभ परिणाम मिल सकते हैं.

  • एंजल नंबर 1111 का बार बार दिखना प्रेम जीवन को लेकर भी संकेत देता है जिसका अर्थ है कि रिश्ते में प्यार और सकारात्मकता बढ़ेगी.

  • एंजल नंबर 1111 का दिखना करियर के बारे में बताता है कि करियर जल्द रफ्तार पकड़ेगा और हर ओर से सफलता प्राप्त होती है. 

  • एंजल नंबर 1111 का दिखना संकेत देता है कि कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी, प्रमोशन के रास्ते खुल सकते हैं.

  • एंजल नंबर 1111 का दिखना संकेत देता है कि जीवन में संतुलन आएगा और आत्मविश्वास बढ़ सकता है. 

  • एंजल नंबर 1111 का दिखना संकेत देता है कि मानसिक शांति मिल सकती है.

  • एंजल नंबर 1111 का दिखना कार्य और निजी जीवन में संतुलन आने का संकेत देता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- 16 shringar: स्त्री के 16 श्रृंगार का 9 ग्रहों से है गहरा संबंध, धारण करते ही दूर होते हैं दोष और बेचैनी, बढ़ता है आत्मविश्वास!

और पढ़ें- Vastu Tips: ये है ऐसे 3 चमत्कारी इत्र जो घर में चुंबक की तरह खींच लाते हैं धन, जानें इन्हें छिड़कने के क्या हैं वास्तु नियम!

और पढ़ें- Masik Shivratri 2026: साल 2026 में कब कब मासिक शिवरात्रि व्रत, ये रही डेट की पूरी लिस्ट!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में काम किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान ...और पढ़ें

TAGS

angel number

Trending news

पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
Punjab
पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत
India US News in Hindi
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत
वोटर लिस्ट से अगर एक भी नाम हटाया तो... SIR पर ममता बनर्जी की EC को चेतावनी
Election Commission
वोटर लिस्ट से अगर एक भी नाम हटाया तो... SIR पर ममता बनर्जी की EC को चेतावनी
'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
Saugata Roy
'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Weather
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत
india
Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत
लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर बनाई 42 कंपनियां! कागजों पर चल रहा था कारोबार?
Goa Fire Case
लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर बनाई 42 कंपनियां! कागजों पर चल रहा था कारोबार?
UP-MP समेत 6 राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, फॉर्म न भरने वालों को मिली मोहलत
Sir
UP-MP समेत 6 राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, फॉर्म न भरने वालों को मिली मोहलत
गुजरात की ओर आ रही पाकिस्तानी नाव को समंदर में रोका गया, नेवी ने 11 को किया गिरफ्तार
Pakistan
गुजरात की ओर आ रही पाकिस्तानी नाव को समंदर में रोका गया, नेवी ने 11 को किया गिरफ्तार
बिजनेस ट्रिप पर थाईलैंड जाने की दलील फेल, लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
Goa Fire Case
बिजनेस ट्रिप पर थाईलैंड जाने की दलील फेल, लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज