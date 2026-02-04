Advertisement
trendingNow13098179
Hindi Newsधर्मAnk Jyotish: जन्मतिथि से जानें कौन सा पत्थर चमकाएगा आपकी किस्मत, जान लें वह चमत्कारी रत्न

Ank Jyotish: जन्मतिथि से जानें कौन सा पत्थर चमकाएगा आपकी किस्मत, जान लें वह चमत्कारी रत्न

Ank Jyotish Lucly Gemstone: रत्न शास्त्र के मुताबिक, प्रत्येक मूलांक का संबंध किसी ना किसी ग्रह से जरूर होता है. व्यक्ति की जन्मतारीख भी ग्रहों की ऊर्जा से जुड़ी होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आपकी जन्म तारीख के हिसाब से आपके लिए कौन सा रत्न लकी और लाभकारी साबित हो सकता है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 04, 2026, 09:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ank Jyotish: जन्मतिथि से जानें कौन सा पत्थर चमकाएगा आपकी किस्मत, जान लें वह चमत्कारी रत्न

Ank Jyotish: अंकशास्त्र में 1 से लेकर 9 तक के प्रत्येक अंक का संबंध किसी न किसी ग्रह से बताया गया है. जिस प्रकार राशि चक्र ग्रहों से प्रभावित होता है, उसी तरह हमारी जन्मतिथि (मूलांक) भी ग्रहों की ऊर्जा से जुड़ी होती है. अगर जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हों या ग्रहों की स्थिति अनुकूल न हो, तो अपने मूलांक के अनुसार सही रत्न धारण करना एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है. रत्न शास्त्र के जानकार बताते हैं कि रत्न पहनने से न सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, बल्कि घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली का आगमन भी होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आपकी जन्म तारीख के हिसाब से कौन-सा रत्न आपके लिए वरदान साबित होगा.

मूलांक 1 (जन्मतिथि- 1, 10, 19, 28)

इस मूलांक का स्वामी सूर्य है. सूर्य की तरह तेज और नेतृत्व शक्ति पाने के लिए इन जातकों को माणिक्य धारण करना चाहिए. इसे सोने की अंगूठी में पहनना सबसे उत्तम माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मूलांक 2 (जन्मतिथि- 2, 11, 20, 29)

मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा है. मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन के लिए इन जातकों को मोती पहनना चाहिए. इसे चांदी की अंगूठी में धारण करने से शीतलता और सौभाग्य की प्राप्ति होती है.

मूलांक 3 (जन्मतिथि- 3, 12, 21, 30)

इस अंक के स्वामी गुरु (बृहस्पति) हैं। ज्ञान और सुख-सुविधाओं में वृद्धि के लिए पुखराज पहनना श्रेष्ठ है. इसे सोने की अंगूठी में तर्जनी उंगली में पहनना शुभ होता है.

मूलांक 4 (जन्मतिथि- 4, 13, 22, 31)

मूलांक 4 का संबंध राहु से माना गया है. जीवन की अचानक आने वाली समस्याओं से बचने और स्थिरता के लिए इन्हें नीलम या गोमेद पहनने की सलाह दी जाती है, जो इनके व्यक्तित्व को मजबूती प्रदान करता है.

मूलांक 5 (जन्मतिथि- 5, 14, 23)

इस मूलांक का स्वामी बुध है. ऐसे में इस मूलांक के लोगों को वाणी में प्रखरता और व्यापार में उन्नति के लिए इन्हें पन्ना (Emerald) धारण करना चाहिए. सोने की अंगूठी में पन्ना पहनने से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है.

मूलांक 6 (जन्मतिथि- 6, 15, 24)

मूलांक 6 के स्वामी शुक्र देव हैं. ऐसे में इस मूलांक के जातकों को कला, प्रेम और विलासिता पूर्ण जीवन के लिए हीरा पहनना सबसे लाभकारी है. अगर हीरा संभव न हो, तो ओपल या अमेरिकन डायमंड भी पहन सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: दिमाग की तेज और बचत में माहिर, इस मूलांक की लड़कियों का हर फैसला होता है 'मास्टरस्ट्रोक'!

मूलांक 7 (जन्मतिथि- 7, 16, 25)

अंक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, यह अंक केतु का प्रतीक है. ऐसे में इस मूलांक के लोगों को आध्यात्मिक शक्ति और एकाग्रता बढ़ाने के लिए मूलांक 7 वालों को लहसुनिया रत्न पहनना चाहिए. यह रत्न उन्हें नजर दोष और गुप्त शत्रुओं से बचाता है.

मूलांक 8 (जन्मतिथि- 8, 17, 26)

अंक शास्त्र के अनुसार, इस अंक के स्वामी शनि देव हैं. इसलिए इस राशि के जातकों को शनि की कृपा पाने और संघर्ष को कम करने के लिए नीलम धारण करना शुभ होता है. ध्यान रहे कि नीलम पहनने से पहले ज्योतिष शास्त्र के जानकार की सलाह जरूर  लें.

मूलांक 9 (जन्मतिथि- 9, 18, 27)

मूलांक 9 का स्वामी मंगल है. ऐसे में अंक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, साहस और ऊर्जा के संचार के लिए इन जातकों को सोने या तांबे की अंगूठी में मूंगा पहनना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

ank jyotish

Trending news

'ट्रंप से दबने वाला नहीं है भारत...,', डोभाल ने US को दिया था करारा जवाब, हुआ खुलासा
India News
'ट्रंप से दबने वाला नहीं है भारत...,', डोभाल ने US को दिया था करारा जवाब, हुआ खुलासा
'जब भी मोदी जी को डराया जाता है, वे....,' PM का भाषण कैंसिल होने पर विपक्ष का कटाक्ष
Parliament budget session
'जब भी मोदी जी को डराया जाता है, वे....,' PM का भाषण कैंसिल होने पर विपक्ष का कटाक्ष
विपक्षी महिला सांसदों ने PM की सीट को घेरा, 'मोदी डर गए' वाले बयान पर BJP का पलटवार
Budget Session
विपक्षी महिला सांसदों ने PM की सीट को घेरा, 'मोदी डर गए' वाले बयान पर BJP का पलटवार
'लेटर बम' से सियासी घमासान, निशिकांत दुबे की तरफ बढ़े विपक्षी सांसद, फिर हुआ ये...
Nishikant Dubey
'लेटर बम' से सियासी घमासान, निशिकांत दुबे की तरफ बढ़े विपक्षी सांसद, फिर हुआ ये...
किश्तवाड़ में सेना का प्रहार, जमकर बरस रही गोलियां, घिरे कई आतंकी, 1 ढेर
Jammu-kashmir
किश्तवाड़ में सेना का प्रहार, जमकर बरस रही गोलियां, घिरे कई आतंकी, 1 ढेर
SIR को लेकर SC में सुनवाई, ममता बनर्जी ने लगाया बंगाल को टारगेट करने का आरोप
West Bengal
SIR को लेकर SC में सुनवाई, ममता बनर्जी ने लगाया बंगाल को टारगेट करने का आरोप
युमनाम खेमचंद ने ली मणिपुर के सीएम पद की शपथ, लेकिन सामने खड़ी हैं ये चुनौतियां
Manipur CM
युमनाम खेमचंद ने ली मणिपुर के सीएम पद की शपथ, लेकिन सामने खड़ी हैं ये चुनौतियां
पटरी से उतरी NCP की 'मर्जर ट्रेन', दिल्ली दौरा छोड़ अचानक बारामती लौटे 'बड़े' पवार
sharad pawar
पटरी से उतरी NCP की 'मर्जर ट्रेन', दिल्ली दौरा छोड़ अचानक बारामती लौटे 'बड़े' पवार
इंजन में आग लगते ही इमरजेंसी लैंडिग, कोलकाता में उतरा तुर्की का विमान
Turkiye Flight
इंजन में आग लगते ही इमरजेंसी लैंडिग, कोलकाता में उतरा तुर्की का विमान
'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल
PM Modi
'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल