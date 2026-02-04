Ank Jyotish: जन्मतिथि से जानें कौन सा पत्थर चमकाएगा आपकी किस्मत, जान लें वह चमत्कारी रत्न

Ank Jyotish: अंकशास्त्र में 1 से लेकर 9 तक के प्रत्येक अंक का संबंध किसी न किसी ग्रह से बताया गया है. जिस प्रकार राशि चक्र ग्रहों से प्रभावित होता है, उसी तरह हमारी जन्मतिथि (मूलांक) भी ग्रहों की ऊर्जा से जुड़ी होती है. अगर जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हों या ग्रहों की स्थिति अनुकूल न हो, तो अपने मूलांक के अनुसार सही रत्न धारण करना एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है. रत्न शास्त्र के जानकार बताते हैं कि रत्न पहनने से न सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, बल्कि घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली का आगमन भी होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आपकी जन्म तारीख के हिसाब से कौन-सा रत्न आपके लिए वरदान साबित होगा.

मूलांक 1 (जन्मतिथि- 1, 10, 19, 28)

इस मूलांक का स्वामी सूर्य है. सूर्य की तरह तेज और नेतृत्व शक्ति पाने के लिए इन जातकों को माणिक्य धारण करना चाहिए. इसे सोने की अंगूठी में पहनना सबसे उत्तम माना जाता है.

मूलांक 2 (जन्मतिथि- 2, 11, 20, 29)

मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा है. मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन के लिए इन जातकों को मोती पहनना चाहिए. इसे चांदी की अंगूठी में धारण करने से शीतलता और सौभाग्य की प्राप्ति होती है.

मूलांक 3 (जन्मतिथि- 3, 12, 21, 30)

इस अंक के स्वामी गुरु (बृहस्पति) हैं। ज्ञान और सुख-सुविधाओं में वृद्धि के लिए पुखराज पहनना श्रेष्ठ है. इसे सोने की अंगूठी में तर्जनी उंगली में पहनना शुभ होता है.

मूलांक 4 (जन्मतिथि- 4, 13, 22, 31)

मूलांक 4 का संबंध राहु से माना गया है. जीवन की अचानक आने वाली समस्याओं से बचने और स्थिरता के लिए इन्हें नीलम या गोमेद पहनने की सलाह दी जाती है, जो इनके व्यक्तित्व को मजबूती प्रदान करता है.

मूलांक 5 (जन्मतिथि- 5, 14, 23)

इस मूलांक का स्वामी बुध है. ऐसे में इस मूलांक के लोगों को वाणी में प्रखरता और व्यापार में उन्नति के लिए इन्हें पन्ना (Emerald) धारण करना चाहिए. सोने की अंगूठी में पन्ना पहनने से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है.

मूलांक 6 (जन्मतिथि- 6, 15, 24)

मूलांक 6 के स्वामी शुक्र देव हैं. ऐसे में इस मूलांक के जातकों को कला, प्रेम और विलासिता पूर्ण जीवन के लिए हीरा पहनना सबसे लाभकारी है. अगर हीरा संभव न हो, तो ओपल या अमेरिकन डायमंड भी पहन सकते हैं.

मूलांक 7 (जन्मतिथि- 7, 16, 25)

अंक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, यह अंक केतु का प्रतीक है. ऐसे में इस मूलांक के लोगों को आध्यात्मिक शक्ति और एकाग्रता बढ़ाने के लिए मूलांक 7 वालों को लहसुनिया रत्न पहनना चाहिए. यह रत्न उन्हें नजर दोष और गुप्त शत्रुओं से बचाता है.

मूलांक 8 (जन्मतिथि- 8, 17, 26)

अंक शास्त्र के अनुसार, इस अंक के स्वामी शनि देव हैं. इसलिए इस राशि के जातकों को शनि की कृपा पाने और संघर्ष को कम करने के लिए नीलम धारण करना शुभ होता है. ध्यान रहे कि नीलम पहनने से पहले ज्योतिष शास्त्र के जानकार की सलाह जरूर लें.

मूलांक 9 (जन्मतिथि- 9, 18, 27)

मूलांक 9 का स्वामी मंगल है. ऐसे में अंक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, साहस और ऊर्जा के संचार के लिए इन जातकों को सोने या तांबे की अंगूठी में मूंगा पहनना चाहिए.

