Maha Shivratri 2026: इन 3 मूलांक वालों की पलटने वाली है किस्मत! महादेव की कृपा से घर आएगी सुख-समृद्धि

Maha Shivratri 2026 Lucky Mulank: महाशिवरात्रि का पावन अवसर भगवान शिव के भक्तों के लिए बेहद खास महत्व रखता है. अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस बार की महाशिवरात्रि कुछ खास मूलांक वालों के लिए अत्यंत मंगलकारी और लाभकारी साबित हो सकती है. आइए जानते हैं कि इस लिस्ट में किन 3 मूलांक वालो के नाम शामिल हैं.
Maha Shivratri 2026 Ank Jyotish: ज्योतिष शास्त्र में जिस तरह राशियों का महत्व है, उसी तरह अंक ज्योतिष में मूलांक का विशेष स्थान है. आपकी जन्म तिथि के अंकों का जोड़ ही आपका मूलांक होता है. अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 2026 की महाशिवरात्रि पर शिव-गौरी का मिलन तीन मूलांकों के लिए राजयोग जैसा फल लेकर आ रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि अंक ज्योतिष शास्त्र के जानकार बता रहे हैं कि इस बार महाशिवरात्रि पर ग्रह-नक्षत्रों से कई शुभ और दुर्लभ संयोग बनेंगे. ऐसे ग्रह-नक्षत्रों के विशेष शुभ प्रभाव तीन खास मूलांक वालों पर देखने को मिल सकता है. महाशिवरात्रि पर इन तीन मूलांक वालों को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होगी. भगवान शिव की कृपा से इन तीन मूलांक वालों का भाग्योदय होगा. इसके साथ ही घर में सुख-समृद्धि आइएगी. ऐसे में आइए अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जानते हैं कि इस बार की महाशिवरात्रि किन 3 मूलांक वालों के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी साबित हो सकती है.
मूलांक 2 का तनाव होगा कम
मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा है, जिसे भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं. इस कारण महादेव की इस मूलांक पर विशेष कृपा रहती है. अंक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, महाशिवरात्रि के बाद से आपके मानसिक तनाव में कमी आएगी और अटके हुए काम गति पकड़ेंगे. अगर आपका धन कहीं लंबे समय से फंसा हुआ है, तो इस समय उसके वापस मिलने के प्रबल योग हैं. व्यापार में नई साझेदारी से बड़ा आर्थिक लाभ होगा.
मूलांक 7 को करियर में आएगा उछाल
मूलांक 7 का स्वामी केतु है और इस अंक वाले लोग स्वभाव से आध्यात्मिक और खोजी होते हैं. भगवान शिव इनके इष्ट देव माने जाते हैं. ऐसे में आपके लिए यह महाशिवरात्रि करियर में बड़ा उछाल लेकर आएगी. इसके अलावा जो लोग अध्यात्म के रास्ते पर हैं, उन्हें कोई विशेष सिद्धि या मानसिक शांति का अनुभव हो सकता है. आमदनी के नए स्रोत विकसित होंगे. अचानक धन लाभ (जैसे लॉटरी या पैतृक संपत्ति) की संभावना बढ़ जाएगी. विदेश जाने का सपना देख रहे लोगों को किस्मत का साथ मिल सकता है.
मूलांक 9 वाले पा सकते हैं कर्ज से मुक्ति
मूलांक 9 का स्वामी मंगल है. मंगल और शिव का गहरा संबंध है (हनुमान जी शिव के ही अंशावतार हैं और मंगल के कारक हैं). ऐसे में आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा. जो लोग रियल एस्टेट, जमीन या सेना से जुड़े कार्यों में हैं, उनके लिए यह समय बेहद लाभकारी साबित होगा. भूमि-भवन की खरीद-बिक्री से बड़ा मुनाफा हो सकता है. कर्ज के जाल से मुक्ति मिलेगी और तिजोरी में स्थिरता आएगी. शत्रुओं पर आपकी जीत होगी.
