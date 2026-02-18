Ank Jyotish: एक्सीडेंट और नुकसान से बचा सकता है गाड़ी का सही रंग, मूलांक से जानिए अपना लकी कलर

Advertisement
Vehicle Lucky Color by Mulank: अंक ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक मूलांक के लिए भाग्यशाली रंगों का जिक्र किया गया है. मूलांक के हिसाब से रंगों का इस्तेमाल करने पर जीवन में शुभता का संचार होता है. ऐसे में आइए जानते हैं गाड़ी खरीदने के लिए मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक के लिए भाग्यशाली रंग कौन-कौन से हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 18, 2026, 07:31 PM IST
Ank Jyotish: अंक ज्योतिष के अनुसार, जन्म की तारीख न सिर्फ स्वभाव को दर्शाती है, बल्कि भाग्यशाली रंगों का भी निर्धारण करती है.अगर अपने मूलांक के अनुसार सही रंगों का चुनाव किया जाए, तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता की संभावना बढ़ जाती है. अंक ज्योतिष में प्रत्येक मूलांक के लिए भाग्यशाली रंगों के बारे में बताया गया है, जो हर स्थिति में शुभ साबित होते हैं. अक्सर लोग गाड़ी खरीदते वक्त उसके रंगों का खास ख्याल रखते हैं. जानकार बताते हैं कि गाड़ी खरीदने के लिए अगर मूलांक के हिसाब से भाग्यशाली रंगों का चुनाव किया जाता है, तो एक्सीडेंट और नुकसान से बचा जा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किस मूलांक के जातकों किस रंग की गाड़ी खरीदना चाहिए.

मूलांक 1 (जन्मतिथि- 1, 10, 19, 28)

इस मूलांक का नेतृत्व खुद सूर्य देव करते हैं. सूर्य की तरह तेजस्वी बनने के लिए इन जातकों को ऊर्जावान रंगों का प्रयोग करना चाहिए. अंक ज्योतिष शास्त्र की मानें तो मूलांक 1 के जातकों के लिए गोल्डन (सुनहरा) और पीला रंग बेहद शुभ है. 

मूलांक 2 (जन्मतिथि- 2, 11, 20, 29)

मूलांक 2 का स्वामी ग्रह चंद्रमा है, जो शीतलता और शांति का प्रतीक है. चंद्रमा की कृपा पाने के लिए सौम्य रंग उत्तम होते हैं. ऐसे में मूलांक 2 से संबंधित जातकों को सिल्वर या सफेद रंग की गाड़ी खरीदना चाहिए. 

मूलांक 3 (जन्मतिथि- 3, 12, 21, 30)

इस अंक के अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं. गुरु को ज्ञान और विस्तार का कारक माना जाता है. इसलिए अगर मूलांक 3 के जातकों को गाड़ी खरीदने के लिए नारंगी रंग का चयन करना शुभ होता है. 

मूलांक 4 (जन्मतिथि- 4, 13, 22, 31)

मूलांक 4 के जातकों पर राहु ग्रह का विशेष प्रभाव देखा जाता है. ऐसे में राहु के प्रभाव को संतुलित करने के लिए प्रकृति से जुड़े रंग लाभकारी होते हैं. इसलिए मूलांक 4 के जातक गाड़ी खरीदने के लिए गहरे हरे रंग का चुनाव करें.

मूलांक 5 (जन्मतिथि- 5, 14, 23)

बुद्धि और संवाद के कारक बुध ग्रह इस मूलांक के स्वामी हैं. इनके लिए हल्के और सौम्य रंगों की सलाह दी जाती है. ऐसे में अगर मूलांक 5 के जातकों को गाड़ी खरीदने के लिए फिरोजा या हल्के हरे और भूरे रंग का चयन करना चाहिए. 

मूलांक 6 (जन्मतिथि- 6, 15, 24)

सुख-सुविधाओं और प्रेम के देवता शुक्र देव इस मूलांक के स्वामी हैं. ऐसे में ग्लैमर और आकर्षण के लिए गुलाबी रंग इनके लिए सबसे अच्छा है. मूलांक 6 के जातक अगर हल्के गुलाबी रंग की गाड़ी खरीदते हैं, तो दुर्घटना से रक्षा होती है. 

मूलांक 7 (जन्मतिथि- 7, 16, 25)

इस मूलांक पर केतु ग्रह का अधिपत्य होता है. केतु आध्यात्मिकता का प्रतीक है और इसके लिए गहरे रंग प्रभावी होते हैं. ऐसे में शुभता की प्राप्ति के लिए मूलांक 7 के जातकों को गहरा नीला या इंडिगो रंग का इस्तेमाल करना चाहिए.

मूलांक 8 (जन्मतिथि- 8, 17, 26)

न्याय के देवता शनि देव मूलांक 8 के स्वामी हैं. शनि देव की कृपा और स्थिरता के लिए गहरा नीला या काला रंग शुभ माना जाता है. इसलिए मूलांक 8 से संबंधित लोगों को गाड़ी खरीदने में गहरा नीला या काले रंग का चुनाव करना चाहिए.

मूलांक 9 (जन्मतिथि- 9, 18, 27)

अंक ज्योतिष में 9 का अंक मंगल देव से संबंधित माना गया है.  हालांकि, कई गणनाओं में इसे शनि देव की ऊर्जा से भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसके रंग ऊर्जा से भरपूर होते हैं. ऐसे में इस मूलांक के जातक गाड़ी के लिए लाल, मैरून या बैंगनी रंग चुनाव करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

