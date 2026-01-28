Advertisement
Hindi Newsधर्मNumerology: इस मूलांक के लोगों की रगों में दौड़ता है संगीत और कला, अरिजीत सिंह की तरह सदियों तक अमर रहता है इनका नाम!

Numerology: इस मूलांक के लोगों की रगों में दौड़ता है संगीत और कला, अरिजीत सिंह की तरह सदियों तक अमर रहता है इनका नाम!

Mulank 7 Personality Predictions: अंक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, अगर आपका मूलांक भी 7 है, तो आप एक विशेष ऊर्जा के साथ जन्मे हैं. आपकी संवेदनशीलता और गहराई ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है.जानें केतु से प्रभावित मूलांक 7 वालों का कैसा होता है भविष्य.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 28, 2026, 07:27 PM IST
Numerology: इस मूलांक के लोगों की रगों में दौड़ता है संगीत और कला, अरिजीत सिंह की तरह सदियों तक अमर रहता है इनका नाम!

Arijit Singh Mulank 7 Predictions: अंक ज्योतिष एक ऐसी प्राचीन विधा है जो व्यक्ति की जन्मतिथि के माध्यम से उसके व्यक्तित्व के छिपे हुए राज खोल देती है. दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कला और सादगी सीधे लोगों के दिलों में उतर जाती है. भारत के मशहूर प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह इसका सबसे सटीक उदाहरण हैं. अरिजीत की आवाज में जो गहराई और दर्द महसूस होता है, उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत के साथ-साथ उनके मूलांक का भी बड़ा हाथ है. ऐसे में आइए अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानते हैं उस विशेष मूलांक के बारे में, जो व्यक्ति को सदियों तक अमर बना देता है.

कैसे बनता है अरिजीत सिंह का 'मैजिकल नंबर'?

अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1987 को हुआ था. अंक ज्योतिष के नियमों के अनुसार, अगर उनकी जन्म तारीख के अंकों को जोड़ें (2 + 5 = 7), तो मुख्य अंक 7 निकलकर आता है. इसी तरह, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक भी 7 होगा.

मूलांक 7 वालों पर रहता केतु का प्रभाव 

अंक ज्योतिष शास्त्र में मूलांक 7 का स्वामी केतु को माना गया है. केतु एक आध्यात्मिक और खोजी ग्रह है, जो जातक को रहस्यमयी, गंभीर और बेहद संवेदनशील बनाता है. यही वजह है कि मूलांक 7 वाले लोग भीड़ में रहकर भी सबसे अलग नजर आते हैं.

भावनाओं की अथाह गहराई

मूलांक 7 के लोग किसी भी भावना को बहुत गहराई से महसूस करते हैं. अरिजीत सिंह की गायकी में जो ठहराव और संवेदना है, वो इसी जादुई अंक की देन है. ये लोग अपनी भावनाओं को शब्दों या कला के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाने में माहिर होते हैं. जब ये गाते हैं या कुछ कंपोज करते हैं, तो वह सीधे सुनने वाले की आत्मा को छूता है.

एकांत प्रिय और रचनात्मक 

इस मूलांक वाले जातक स्वभाव से थोड़े अंतर्मुखी और रहस्यमयी होते हैं. इन्हें शोर-शराबे से ज्यादा एकांत पसंद होता है. इसी अकेलेपन में वे अपनी रचनात्मकता को निखारते हैं. संगीत, लेखन, चित्रकारी या रिसर्च जैसे क्षेत्रों में ये लोग असाधारण सफलता हासिल करते हैं.

दिखावे से दूर

अरिजीत सिंह की तरह ही मूलांक 7 वाले लोग सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी जमीन से जुड़े रहते हैं. इन्हें तामझाम और दिखावा पसंद नहीं होता. इनकी सादगी ही इनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, जो प्रशंसकों के मन में उनके प्रति सम्मान और बढ़ा देती है.

आध्यात्मिक झुकाव 

अंक 7 को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है. ऐसे जातक सतही बातों पर विश्वास नहीं करते, वे हर चीज की जड़ तक जाना चाहते हैं. इनका आध्यात्मिक पक्ष बहुत मजबूत होता है, जिससे इन्हें समाज को समझने की एक अलग दृष्टि मिलती है.

क्यों अमर रहती है इनकी कला?

मूलांक 7 का संबंध आध्यात्मिकता और सत्य से है. इसीलिए इस अंक के प्रभाव में रचा गया संगीत या कला समय के साथ पुरानी नहीं होती. अरिजीत सिंह के गाने हों या इस मूलांक के अन्य दिग्गजों का काम, इनकी कला पीढ़ियों तक गुनगुनाई जाती है. ये लोग सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं कमाते, बल्कि एक विरासत छोड़कर जाते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

ank jyotish

