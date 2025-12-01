Annapurna Jayanti 2025: मां अन्नपूर्णा को चढ़ाएं ये खास भोग, मिलेगा अक्षय अन्न-धन का आशीर्वाद

Annapurna Jayanti 2025: मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा को देवी पार्वती के अन्नपूर्णा रूप की पूजा की जाती है. मान्यता है कि इसी स्वरूप में माता ने धरती से अन्न संकट को दूर किया था और लोगों के जीवन में समृद्धि लेकर आईं. हिंदू पंचांग के अनुसार, साल 2025 में अन्नपूर्णा जयंती 4 दिसंबर, गुरुवार के दिन मनाई जाएगी. इस अवसर पर रसोईघर, चूल्हे और अन्न भंडार की विशेष पूजा की जाती है. मान्यता है कि इस दिन सच्ची श्रद्धा से देवी को उनका प्रिय भोग अर्पित करने से घर में पूरे साल भोजन और धन की कमी नहीं रहती. ऐसे में आइए जानते हैं कि माता अन्नपूर्णा को कौन-कौन से भोग विशेष रूप से प्रिय हैं. साथ ही इस दिन उन्हें किन चीजों का भोग लगाना शुभ रहेगा.

चावल की खीर

अन्नपूर्णा जयंती पर चावल और दूध से बनी मीठी खीर माता का अत्यंत प्रिय भोग माना जाता है. यह मिठास, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है. भोग के समय खीर में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें. यह इसे और भी पवित्र बनाता है. माता अन्नपूर्णा को यह भोग अर्पित करने से उनकी अपार कृपा प्राप्त होती है. साथ ही जीवन में धन-धान्य की कमी नहीं रहती है.

शुद्ध घी की पूड़ियां

अन्नपूर्णा जयंती अन्न के महत्व को दर्शाती है, इसीलिए माता को पूड़ियों का भोग लगाना बेहद शुभ माना गया है. पूड़ियां शुद्ध घी में तली हुई हों और इन्हें किसी सात्विक सब्जी के साथ अर्पित किया जाए. माता अन्नपूर्णा को यह भोग भी बेहद पसंद है. इसलिए उन्हें इस चीज का भोग जरूर अर्पित करें.

बेसन के लड्डू

बेसन और पीला रंग गुरु ग्रह के प्रतिनिधि हैं और भगवान विष्णु को भी प्रिय माने जाते हैं. मां अन्नपूर्णा को शुद्ध घी में बने बेसन लड्डू अर्पित करने से घर में ज्ञान, सुख और समृद्धि का वास होता है.

अन्नपूर्णा जयंती पर क्या नहीं करना चाहिए

अन्न का अनादर न करें- इस दिन भोजन को फेंकना, बर्बाद करना या अनादर करना बड़ा दोष माना जाता है. प्लेट में उतना ही भोजन लें जितना खा सकें.

रसोई में अनाज इधर-उधर न गिराएं- माता अन्नपूर्णा अन्न की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए इसका सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है.

तामसिक भोजन न करें- इस दिन मांसाहार, लहसुन-प्याज, मदिरा का सेवन वर्जित माना गया है. इस दिन पूरी तरह सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए ताकि मन और शरीर दोनों पवित्र रहें.

किचन को गंदा न छोड़ें- अन्नपूर्णा जयंती पर रसोई को देवी का रूप माना जाता है, इसलिए चूल्हा गंदा न छोड़ें, बर्तनों का ढेर न लगने दें, रसोई में झगड़ा या ऊंची आवाज में बात भी न करें.

