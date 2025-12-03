Annapurna Jayanti 2025: मां अन्नपूर्णा से क्यों भगवान शिव को मांगनी पड़ी भिक्षा? जानें मां का प्रिय भोग और पूजन मंत्र!

Advertisement
Maa Annapurna Jayanti 2025: मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा को धूमधाम से अन्नपूर्णा जयंती मनाने का विधान है. इस साल 4 दिसंबर 2025 को मां पार्वती के देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप की पूजा आराधना की जाएगी.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 03, 2025, 01:25 PM IST
Margashirsha Purnima 2025: मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर अन्नपूर्णा जयंती मनाने का विधान है. इस पर्व पर मां पार्वती के अन्नपूर्णा रूप की पूजा की जाती है. भावनाएं और मान्यताएं हैं कि मां पार्वती ने पूरे संसार के पोषण व संरक्षण के लिए एक दिव्य स्वरूप धारण किया और स्वरूप माता अन्नपूर्णा का है. देवी अन्नपूर्णा भोजन, समृद्धि और अन्न प्रदान करने वाली देवी जिनकी पूजा आराधना करने से घर में कभी भी अन्न, धन-धान्य के साथ ही सौभाग्य की कमी नहीं होती है. इस साल शुभ दिन 4 दिसंबर 2025 को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जा रही है. ऐसे में इस कड़ी में हम जानेंगे कि

भगवान शिव ने क्यों मांगी थी भिक्षा?
धार्मिक ग्रंथों की मानें तो एक बार भगवान शिव ने ठानी की संसार को एक शुभ संदेश देना चाहिए. शिव जी यह संदेश देना चाहते थे कि  भोजन जीवन के लिए भोजन कितना जरूरी है और इसके बिना जीवन संभव नहीं है. हालांकि उन्होंने तपस्या, वैराग्य में रहकर मोह से मुक्त होना भी बताया है लेकिन इस बात को भी लोगों तक पहुंचाना चाहते थे कि लोग इस बात को समझें कि शरीर को टिकाए रखना है तो अनाज का आधार लेना पड़ेगा. कथा है कि शिव जी ने मां पार्वती से कहा कि संसार एक मिथ्या है, यहां पर भोजन का कोई वास्तविक महत्व नहीं. यह बात मां पार्वती को भाई नहीं और वे अप्रसन् हो गईं. माता ने संसार को शिक्षा और शुभ संदेश देने के लिए अन्न के एक एक कण को लुप्त कर दिया. कुछ ही समय में पूरे संसार में भयंकर अकाल छा गया. भूख से लोग व्याकुल हो उठे और इस संकट से शिव जी भी नहीं बच पाएं. उन्हें अन्न के अभाव से कष्ट होने लगा. तब शिवजी को माता पार्वती ने अपने अन्नपूर्णा स्वरूप का दर्शन कराया और भिक्षा का पात्र बढ़ाकर माता से अन्न की  याचना कर लोगों तक यह संदेश पहुंचाया कि शरीर के लिए अन्न कितना महत्वपूर्ण है. उसी दिव्य क्षण में माता अन्नपूर्णा ने शिवजी को अन्न की भीक्षा देकर उन्हें तृप्त किया. साथ ही अपनी कृपा दृष्टि संसार पर डालते हुए फिर से भोजन प्रदान करने लगी और पोषण व समृद्धि बरसाने लगीं. इस पूरे घटना के माध्यम से शिव जी ने संसार को को एक बड़ा संदेश दिया कि अन्न ही जीवन का आधार है और अन्न का सम्मान हमेशा करना चाहिए. यही सबसे बड़ा धर्म है.

माता अन्नपूर्णा के प्रिय भोग ( Bhog)
मान्यता है कि माता अन्नपूर्णा को भोग के रूप में खीर और पुआ अति प्रिय है. इस पर्व पर घर में शुद्ध भोजन बनाकर माता को अर्पित करें और मिठाई का भोग लगाएं.

मां अन्नपूर्णा के पूजन मंत्र (Puja Mantra)

  • इस मंत्र का करें जाप- ॐ ह्रीं श्रीं अन्नपूर्णायै नमः

  • यह मंत्र भी शक्तिशाली- ॐ सह नाववतु, सह नौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै ।

  • इस मंत्र का करें जाप- तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ।। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।।

  • इस मंत्र के जाप से मिलेंगे शुभ फल- अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरप्राणवल्लभे। ज्ञान वैराग्य-सिद्ध्‌यर्थं भिक्षां देहिं च पार्वति॥

