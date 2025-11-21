Advertisement
Annapurna Jayanti 2025: इस साल कब है अन्नपूर्णा जयंती? नोट करें सही शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और भद्रा काल!

Annapurna Jayanti 2025 Date: धार्मिक मान्यता है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान करने से जातक को हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है. साधक पर त्रिदेव की कृपा बनी रहती है. आइए इस दिन के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि व भद्रा काल के बारे में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 21, 2025, 02:04 PM IST
Annapurna Jayanti 2025
Annapurna Jayanti 2025

Annapurna Jayanti 2025 Kab Hai: मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि पर बड़े ही धूमधाम से अन्नपूर्णा जयंती (Annapurna Jayanti 2025 Date) मनाने का विधान है. इस शुभ मौके पर देवी मां अन्नपूर्णा की उपासना के साथ ही महादेव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है. इस दिन साधक देवी मां अन्नपूर्णा की आराधना कर उनकी कृपा पाते है और भोजन पकाकर देवी मां को भोग अर्पित करते हैं. इस दिन घर की मुख्य महिला यानी गृहिणी व्रत का संकल्प करती हैं और पूजा अर्चना कर भोग में अर्पित भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हैं. इस दिन मां अन्नपूर्णा की पूजा आराधना करने से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है. आइए जानें अन्नपूर्णा जयंती की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है.

अन्नपूर्णा जयंती 2025 कब है
दृक पंचांग के अनुसार, अन्नपूर्णा जयंती के लिए मार्गशीर्ष पू​र्णिमा तिथि का प्रारंभ 4 दिसंबर 2025 को गुरुवार को सुबह 08:37 मिनट पर हो रहा है और तिथि का समापन 5 दिसंबर 2025 को शुक्रवार के दिन प्रात: 04:43 बजे होगा. चंद्रोदय के समय मार्गशीर्ष पू​र्णिमा 4 दिसंबर 2025 को है, इस तरह अन्नपूर्णा जयंती चंद्रोदय के अनुसार 4 दिसंबर 2025 को मनाया जाएगा.

अन्नपूर्णा जयंती 2025 पर मुहूर्त
अन्नपूर्णा जयंती पर ब्रह्म मुहूर्त प्रात: 05:10 बजे से सुबह 06:04 बजे तक होगा. 
अन्नपूर्णा जयंती पर अभिजित मुहूर्त सुबह 11:50 बजे से लेकर दोपहर 12:32 बजे तक होगा.
अन्नपूर्णा जयंती पर निशिता मुहूर्त देर रात को 11:45 बजे से शुरू होकर मध्य रात्रि 12:39 बजे तक होगा. 
अन्नपूर्णा जयंती पर शुभ- उत्तम मुहूर्त शुरू होगा- सुबह 06:59 बजे से लेकर सुबह 08:17 बजे तक.
अन्नपूर्णा जयंती पर लाभ-उन्नति मुहूर्त दोपहर में 12:11 बजे से लेकर दोपहर 01:29 बजे तक होगा. 
अन्नपूर्णा जयंती पर अमृत- सर्वोत्तम मुहूर्त 01:29 बजे से लेकर दोपहर 02:48 बजे तक है.

अन्नपूर्णा जयंती 2025 पूजा विधि

  • अन्नपूर्णा जयंती पर सुबह स्नान करें और साफ कपड़े पहनें. 

  • पूजाघर को साफ करें और गंगाजल छिड़ककर घर को शुद्ध करें.

  • इस दिन घर के चूल्हे को अच्छे से साफ कर पूजा करें. 

  • चूल्हे पर चावल, हल्दी, कुमकुम, धूप के साथ ही फूल चढ़ाएं.

  • पूजा घर में भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ बेदी बनाएं और पूजा करें.

  • अक्षत फूल और भोजन का भोग चढ़ाएं.

  • पूजा के समय मां पार्वती से मन ही मन प्रार्थना करें कि घर का भंडार भरा रहे.

  • पूजा को माता अन्नपूर्णा की आरती के साथ संपन्न करें.

  • श्रद्धा अनुसार गरीब को अन्न और गर्म कपड़े का दान करें.

अन्नपूर्णा जयंती पर लगेगी भद्रा
4 दिसंबर को अन्नपूर्णा जयंती पर भद्रा काल भी रहेगा. इस दिन भद्रा काल सुबह 08:37 बजे से शुरू होकर शाम को 06:40 बजे तक रहेगा.भद्रा का वास स्वर्ग में है ऐसे में शुभ कार्य इस समय किए जा सकेंगे. भद्रा का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा. राहुकाल दोपहर के समय 01:29 बजे से लेकर 02:48 बजे तक होगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

Annapurna Jayanti 2025

