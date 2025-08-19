Annapurna Mata Story: माता अन्नपूर्णा की उत्पत्ति कैसे हुई, ये है भोजन की देवी का रहस्य
Advertisement
trendingNow12887646
Hindi Newsधर्म

Annapurna Mata Story: माता अन्नपूर्णा की उत्पत्ति कैसे हुई, ये है भोजन की देवी का रहस्य

Annapurna Mata Story: शास्त्रों में माता अन्नपूर्णा को भोजन की देवी कहा गया है. लेकिन, अक्सर लोगों के मन में एक सवाल होता है कि आखिर माता अन्नपूर्णा उत्पत्ति कैसे हुई और ये कैसे भोजन की देवी कही गईं. ऐसे में आइए जानते हैं करोड़ों लोगों के मन में उत्पन्न होने वाले इस सवाल के जबाव के बारे में.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 19, 2025, 01:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Annapurna Mata Story: माता अन्नपूर्णा की उत्पत्ति कैसे हुई, ये है भोजन की देवी का रहस्य

Annapurna Mata Story: हिंदू धर्म में अन्न को अत्यंत पवित्र माना गया है, क्योंकि यह जीवन के भरण-पोषण का मूल आधार है. अन्न के बिना इस धरती पर जीवन की कल्पना असंभव है. इसी कारण भोजन से जुड़ी देवी माता अन्नपूर्णा की आराधना की जाती है. उनका नाम दो शब्दों से बना है — “अन्न” अर्थात भोजन और “पूर्णा” यानी पूर्णता. वे न केवल अन्न की पूर्ति करने वाली मानी जाती हैं, बल्कि समृद्धि, करुणा और जीवन शक्ति की प्रतीक भी हैं. मान्यता है कि माता के बिना जीवन अधूरा है. माता अन्नपूर्णा को लेकर एक सवाल अक्सर लोगों के मन में होता है कि माता अन्नपूर्णा की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आइए जानते हैं माता अन्नपूर्णा की उत्पत्ति की कथा क्या है.

माता अन्नपूर्णा की उत्पत्ति की कथा

पुराणों के अनुसार, एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि संसार केवल माया है और भोजन भी उसी माया का हिस्सा है. उनके अनुसार, शरीर और अन्न का कोई विशेष महत्व नहीं. यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत व्यथित हो गईं और उन्होंने संकल्प लिया कि वे पूरे ब्रह्मांड से अन्न को विलुप्त कर देंगी.

जैसे ही उन्होंने यह निर्णय लिया, संसार में अन्न संकट छा गया. जीव-जंतु और मनुष्य सभी भूख से व्याकुल होने लगे. तब माता पार्वती ने वाराणसी (काशी) में अन्नपूर्णा देवी का रूप धारण किया और हाथों में अक्षय पात्र (कभी समाप्त न होने वाला भोजन का पात्र) लेकर प्रकट हुईं.

यह भी पढ़ें: जब नारद जी ने दिया था भगवान विष्णु को श्राप, क्या इस वजह से अलग हुए थे प्रभु श्रीराम और माता सीता?

 

भूख से पीड़ित स्वयं भगवान शिव भी उनके पास पहुंचे और भोजन की याचना की. उस समय शिवजी ने स्वीकार किया कि अन्न और शरीर दोनों का जीवन में अत्यधिक महत्व है. तभी से माता अन्नपूर्णा को भोजन और अन्न की देवी के रूप में पूजा जाने लगा.

माता अन्नपूर्णा से जुड़ी विशेष मान्यताएं

वाराणसी में स्थित अन्नपूर्णा मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर के पास है. मान्यता है कि यहां भगवान शिव भिक्षुक रूप में माता से अन्न की याचना करते हैं. मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को माता अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है. इस दिन अन्नदान का विशेष महत्व है. कहा जाता है जहां अन्न का सम्मान होता है, वहां कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती. एक कथा के अनुसार, जब पृथ्वी पर भीषण अकाल पड़ा था, तब माता ने अन्नपूर्णा का अवतार लेकर संपूर्ण मानवता की रक्षा की. माता का दाहिना हाथ हमेशा दान मुद्रा में दर्शाया जाता है, जो यह दर्शाता है कि दान सबसे बड़ा धर्म है. उनका अक्षय पात्र यह संदेश देता है कि जिस घर में श्रद्धा और सेवा होती है, वहां अन्न कभी समाप्त नहीं होता. भोजन केवल शरीर को पोषण देने वाला साधन नहीं, बल्कि आत्मा को तृप्त करने और सेवा का माध्यम भी है. अन्न को प्रसाद मानकर ग्रहण करना ही माता अन्नपूर्णा का सम्मान है.

मां अन्नपूर्णा का मंत्र

अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्कर प्राणवल्लभे।
ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वति॥

शास्त्रों के अनुसार, मां अन्नपूर्णा के इस मंत्र का जप करने से व्यक्ति के जीवन में अन्न की कभी कमी नहीं होती, साथ ही ज्ञान, वैराग्य और संतुलन की प्राप्ति होती है. इसके अलावा घर-परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Annapurna Mata

Trending news

कौन हैं सुदर्शन रेड्डी? विपक्ष के होंगे उपराष्ट्रपति कैंडिडेट, जानें इनकी पूरी कहानी
Vice President
कौन हैं सुदर्शन रेड्डी? विपक्ष के होंगे उपराष्ट्रपति कैंडिडेट, जानें इनकी पूरी कहानी
मुंबई हुई पानी-पानी, बारिश से त्राहिमाम; लोगों का फूटा गुस्‍सा- हम हो गए परेशान
mumbai red alert heavy rainfall
मुंबई हुई पानी-पानी, बारिश से त्राहिमाम; लोगों का फूटा गुस्‍सा- हम हो गए परेशान
'क्या तुमने मेरा दिया होमवर्क किया?' PM ने पूछा, शुभांशु ने मुस्कुराकर दिया जवाब
Shubhanshu shukla
'क्या तुमने मेरा दिया होमवर्क किया?' PM ने पूछा, शुभांशु ने मुस्कुराकर दिया जवाब
BJP ने जो कार्ड खेला-एकदम सही पड़ा; विपक्ष के नेता ने कह दी इसके उलट बात
vice president election
BJP ने जो कार्ड खेला-एकदम सही पड़ा; विपक्ष के नेता ने कह दी इसके उलट बात
भारत ने चीन से बढ़ा ली दोस्ती? क्या है वांग यी-अजित डोभाल की मुलाकात के असली मायने?
china
भारत ने चीन से बढ़ा ली दोस्ती? क्या है वांग यी-अजित डोभाल की मुलाकात के असली मायने?
सिंधु जल समझौते को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा-भारत का पानी Pak..
PM Narendra Modi
सिंधु जल समझौते को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा-भारत का पानी Pak..
India Block VP Candidate: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
Vice President
India Block VP Candidate: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
rss
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, ट्रेन-फ्लाइट्स कैंसिल; स्कूल-कॉलेज बंद
Mumbai rains
भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, ट्रेन-फ्लाइट्स कैंसिल; स्कूल-कॉलेज बंद
ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा
rss
ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा
;